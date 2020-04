Internet smúti za Dankovou hodnosťou kapitána, pozrite si vtipy

Bol to rozkaz iný.

30. apr 2020 o 11:16 Viktor Hlavatovič

Nielenže Andrej Danko prehral voľby, čoskoro skončí ako predseda Slovenskej národnej strany, ale dokonca prišiel aj o to najvzácnejšie.

Nie, titul JuDr. ani stožiar na hradnom kopci to nie sú. V utorok minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) podpísal rozkaz, ktorým zrušil mimoriadne povýšenie bývalého šéfa parlamentu do hodnosti kapitána. Stal sa tak opäť desiatnikom.

Politici už vojenské hodnosti dostávať nebudú.

To odkázal Naď cez médiá všetkým pseudohodnostárom, ktorých okrem Andreja Danka nie je vôbec málo. Bývalý minister Martin Glváč takýmto spôsobom pridelil hodnosti aj iným ministrom či členom strany Smer.

Boli to napríklad Vazil Hudák, Marek Maďarič, Ľubomír Vážny, Ján Richter, Ľubomír Jahnátek, Miroslav Lajčák, Robert Fico či Tomáš Borec. Keďže Borec si ako jediný povýšenie do hodnosti potvrdil aj na okresnom úrade, tomu to Naď spočítal tiež a od včerajšieho dňa už nie je plukovníkom.

Za kapitánom najviac smúti internet.

Práve výložky a hodnosť tvorili najväčšiu osobitosť predsedu SNS, ktorý bol terčom vtipov skoro celé volebné obdobie. Všetko sa začalo samotným bozkávaní výložiek. Neskôr sa naňho nabaľovali vtipy o takzvanej dankovčine, ktorou rozpráva, prišla aj Zsuzsu, jeho hrdé vztýčenie stožiara či množstvo iných humorných situácií.

Legendárne boli aj jeho tlačovky, televízne diskusie či videá, z ktorých vznikli desiatky virálnych (dnes už aj knižne vydaných) výrokov.

Toto sú najlepšie vtipy o definitívnom konci kapitána Andreja Danka:

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Socialistické meme)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / BageG a PraUda)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO / Vrece na hlave)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

