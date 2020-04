Kniha mesiaca apríl: Normálni ľudia od Sally Rooney

Zapojte sa do Knižného klubu a vyhrajte.

30. apr 2020 o 11:24 Kristína Gyuríková

Ak ste jedným z knihomoľov, u ktorých patrí knihám každý mesiac, pridajte sa k nám do Knižného klubu Fičí.

Knihy milujeme a myslíme si, že si zaslúžia pozornosť aj v tomto digitálnom veku. Čítame ich veľa, ale vieme, že aj vy, tak by sme sa chceli dozvedieť viac o vašich obľúbených knihách, diskutovať o novinkách či deliť sa o tipy.

Každý mesiac vyberieme jednu knihu, ktorá je podľa nás hodná titulu Kniha mesiaca. V apríli (ak to už nestíhate, pokojne si to nechajte na máj) by ste si podľa nás mali prečítať:

Pôvodný názov: Normal People

Slovenské vydanie: Lindeni, 2020

Prekladateľka: Kristína Hečková

Počet strán: 248

Goodreads hodnotenie: 3.86/5

Connell a Marianne sú írski tínedžeri a spolužiaci, ktorí pochádzajú z toho istého írskeho mestečka, avšak z veľmi odlišných pomerov.

Bohatá Marianne to doma nemá ľahké, v škole je neobľúbená a nevie sa dočkať, kedy konečne odíde na univerzitu. Connell vyrastá ako nemanželské dieťa, s mamou, ktorá pracuje ako upratovačka, má však dobrý vzťah a medzi spolužiakmi je populárny. V súkromí sú si veľmi blízki, v škole sa však spolu vôbec nerozprávajú a svoj vzťah taja.

Dej oceňovaného románu mladej írskej autorky je v podstate veľmi jednoduchý - ide o príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí nevedia žiť spolu ani bez seba. Sledujeme ich vzťah v priebehu piatich rokov, počas ktorých sa ich cesty niekoľkokrát rozídu a spoja.

Okrem romantickej roviny vzťahu medzi Marianne a Connellom sa kniha zaoberá aj triednymi rozdielmi, sexom či psychickými problémami. Situácie, do ktorých sa protagonosti dostávajú, sú často sprevádzané nedorozumeniami či nedostatkom komunikácie, dôledkom čoho máte občas chuť na hlavné postavy nakričať.

Postavy sú však vykreslené veľmi realisticky. Pohľad do ich duše vám ukáže, že takmer nikto nie je úplne "normálny" a tiež aké dôležité pre vzťah je vedieť spolu komunikovať. Normálni ľudia sa čítajú takmer sami a či už sa v príbehu Connella a Marianne nájdete, alebo nie, kniha určite stojí za prečítanie.

Kto je autorka knihy?

Írska spisovateľka Sally Rooney (1991) vyštudovala podobne ako hlavné postavy jej knihy Trinity College v Dubline, kde momentálne aj žije. Normálni ľudia, ktorí obdržali množstvo nominácií na literárne ceny vrátane prestížnej Man Booker Prize, sú jej druhou knihou. Na motívy knihy vznikol aj rovnomenný seriál, ktorý si môžete pozrieť na streamovacej službe Hulu.

Ako sa môžete zapojiť do Knižného klubu?

1. Pridajte sa do facebookovej skupiny Knižný klub Fičí.

V nej budete s nami a ďalšími členmi skupiny môcť diskutovať, dávať podnety či navzájom sa inšpirovať. Rovnako sa tam dostanete ku všetkým informáciám, ktoré o knihách vydáme na Fičí. Tu nájdete skupinu.

2. Prečítajte si knihu mesiaca a na základe nej nám i iným čitateľom odporučte podobné knihy.

Tie najlepšie tipy na knihy, ktoré čítať po knihe mesiaca, uverejníme a jeden z nich na konci mesiaca vyžrebujeme - jej autor/ka od nás získa nasledujúcu knihu mesiaca. Môžete to spraviť prostredníctvom komentárov pod príspevkom o knihe v skupine.

3. Sledujte @ficikniznyklub a označte knihu mesiaca na Instagrame.

Ak máte peknú fotku knihy mesiaca na Instagrame, pridajte k nej hashtag #kniznyklubfici.

