Najbizarnejšie správy o koronavíruse zo slovenských a českých médií

Niektorí veria, že za pandémiu môže 5G.

14. apr 2020 o 14:18 Viktor Hlavatovič

Každý mesiac vám prinášame výber toho najbizarnejšieho, čo priniesli české a slovenské médiá. Februárové bizarnosti nájdete tu:

Namiesto marcových titulkov si pozrieme výber tých najbizarnejších článkov o koronavíruse:

U nás to bude o toaleťáku a droždí.

Američania majú Trupma, my máme Matoviča a v Čechách vyvádza na internete Babiš.

(zdroj: reprofoto novinky.cz)

A my sme si mysleli, že to na nás vypustil Soroš cez chemtrails.

(Ľuboš, je to vtip.)

(zdroj: reprofoto seznamzpravy.cz)

Oko za oko, rúško za prst.

(zdroj: reprofoto idnes.cz)

Perníkový tatko môže ísť smutný domov.

(zdroj: reprofoto reflex.cz)

Podobné pocity určite prežívajú aj Onur a Šeherezáda.

(zdroj: reprofoto ta3.com)

Vypustite motýle!!!

(zdroj: reprofoto extra.cz)

My by sme tie koronavírusy zakázali...

(zdroj: reprofoto etrend.sk)

Počet nakazení koronavírusom v KĽDR:

7:00 - 1

7:01 - 0

7:04 - 1

7:05 - 0

7:08 - 1

7:09 - 0

7:12 - 1

7:13 - 0

(zdroj: reprofoto novinky.cz)

"A komu tím prospějete, druhé straně !!!?"

(zdroj: reprofoto irozhlas.cz)

Legenda hovorí, že odvtedy pred dverami odrieka ruženec.

(zdroj: reprofoto novinky.cz)

Tak to musí byť rada...

(zdroj: reprofoto ta3.com)

Len jedno slovo. Priority.

(zdroj: reprofoto idnes.cz)

Keď si neskoro uvedomíš, že nie si Nelson zo Simpsonovcov. Ha. Ha.

(zdroj: reprofoto novinky.cz)

Kto sa potešil, že ide len na tučných, nech si to prečíta znova.

(zdroj: reprofoto novinky.cz)

