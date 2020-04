Tunel z Biskupíc do Rovinky? Najlepšie vtipy o obmedzení pohybu na Veľkú noc

Seďte doma na vajciach!

9. apr 2020 o 12:12 Viktor Hlavatovič

Súvisiaci článok Na Slovensku pribudlo 101 nových potvrdených prípadov Čítajte

Pre všetkých chlapcov a mužov, ktorých zárobky počas obdobia šibačky presiahli často aj minimálnu mzdu ich rodičov, máme smutnú správu. Tento rok si vyšibete maximálne ranné kakauko od svojej mamy. Doma. Sami.

Od stredy 8. apríla totiž platí až do budúceho pondelka zákaz vychádzania, opúšťania okresu a stretávania sa s hocikým, okrem ľudí z vašej domácnosti.

Všetky nariadenia schválila elita špecialistov a epidemiológov a predstavil ich Igor Matovič na jednej zo svojich plačoviek tlačoviek.

A čo z toho vzniklo? Migrácia národa a politické hádky.

Hneď v prvý deň výnimočného stavu sa udialo pár vecí, ktoré internetovým vtipkárom spôsobili úsmev na tvári. Ľudia sa už v utorok snažili hromadne opustiť Bratislavu a v stredu spôsobili kontroly na hraniciach okresov niekoľkohodinové kolóny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Z boja proti vírusu sme spravili fetiš, tvrdí Sulík a kritizuje Matoviča Čítajte

Medzitým sa stihol pohádať Richard Sulík s Igorom Matovičom, Igor Matovič s policajným prezidentom aj sám so sebou a každému naložila aj opozícia na čele s Petrom Pellegrinim. To by bolo všetko, keby sa v rovnaký deň premiér pri vyhlasovaní 101 nakazených nerozplakal priamo na tlačovke.

To, že na veľkonočné sviatky môžeme tento rok zabudnúť, vám ani nebudeme pripomínať. Aspoň pre ženy je to možno aj radostná správa.

Takto sa internet baví na Veľkej noci a výnimočnom stave: