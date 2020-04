Internet sa smeje Matovičovmu nápadu s blackoutom, pozrite si vtipy

Bola to len otázka času.

3. apr 2020 o 14:14 Viktor Hlavatovič

Nový premiér Igor Matovič je vo funkcii len dva týždne a už má za sebou jednu z ďalších legendárnych tlačoviek. Počas nej spomenul tzv. blackout, čiže vypnutie krajiny. Podľa jeho slov existuje teoretická šanca, že by museli ľudia ostať povinne doma.

Počas tohto niekoľkotýždňového obdobia by fungovali zásobovacie a záchranné služby, ktoré by ľuďom dodávali stravu a základné potreby. Ľudia, ktorí majú dvor, by takisto nemohli ísť vyvenčiť svojho psa na ulicu a boli by hermeticky uzavreté hranice. Tento stav by trval najmenej tri týždne.



"Ak sa Slovensko nezastaví, s nákazou sa bude pri pomerne tvrdých opatreniach trápiť možno až do budúceho roka," pridal Matovič na tlačovke, ktorú viacero médií a politikov odsúdilo ako zbytočné strašenie obyvateľov.

Okrem kritiky spustil Matovičov výrok aj vlnu nových vtipov.

Premiéra za výrok odsudzujú aj veľkí zamestnávatelia či minister hospodárstva a jeho koaličný priateľ Richard Sulík. Ešte väčší feedback však dostal od ľudí na internete, ktorí sa z jeho nápadu smejú a pomocou vtipov dávajú tejto teórii skutočnú podobu. Ale po svojom.

Vo vtipoch sa vrátil aj Andrej Danko, objavila sa aj skomolenila black out v podobe fašistov a nechýbajú ani scény zo známych katastrofických filmov.

Toto sú najlepšie vtipy o Matovičovom vypnutí krajiny:

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Vrece na hlave)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Stodolomurári)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Socialistické meme)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Vrece na hlave)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO)

