Z Rigy do Gabčíkova a po týždni domov. Ako vyzerala karanténa redaktora Fičí

Nezúfajte, že musíte byť doma.

1. apr 2020 o 13:18 Kristína Janščová

Náš redaktor Denis sa musel v predposlednú marcovú nedeľu vrátiť z lotyšskej Rigy českým vládnym špeciálom, aby ho umiestnili do karanténneho zariadenia v Gabčíkove. Každý deň odtiaľ písal denník, ktorý si čitatelia obľúbili, preto sme sa rozhodli, že celý jeho príbeh zhrnieme v tomto článku.

Najskôr sa musel dostať z Lotyšska na Slovensko a vo svojom prvom článku prezradil:

Ako to vyzeralo v obávanom karanténnom zariadení v Gabčíkove?

Pondelok (23. marca)

Denis sa od nudy začal učiť ruštinu a vysvetlil, prečo ľudí, ktorí mu na izbu nosili jedlo, volali "snehuliaci". Preskúmal tiež facebookovú skupinu Karanténa Gabčikovo, kde našiel slušný bizár. Prezradil, že na izbe býva s dvoma chalanmi, ktorým dal prezývky - Žralok a Franto.

Naša obľúbená časť:

12:00 Žralok prišiel s nápadom vycvičiť si nejakého vtáka. Pascu máme nastražiť z cestičky omrviniek do izby. Mal by to byť náš živý dron, ktorý by nám potom niečo priniesol.

Utorok (24. marec)

Cez Facebook si pokecal s vedúcou bufetu o jedle, Franto si začal vymýšľať bludy, odišlo im svetlo v izbe a konečne začal cvičiť. A na večeru, bohužiaľ, nebol Fernet.

Naša obľúbená časť:

16:00 Alkohol, ktorý som nakúpil v Rige ako suvenír, sa otvára, a spolu s Žralokom si dávame po jednom poháriku. Na trávenie, samozrejme. Franto ide na cigaretu, ktorá je preňho vraj vždy len na trávenie. Trávi 14-krát do dňa.

Streda (25. marec)

Stupňujú sa telefonáty s personálom, ktorý sršal humorom: "Nemáte tam nejaké pekné dievča, ktoré vám jedlo predžuje? Ale viete, ako tekutú stravu vám nemôžeme dať borovičku."

Naša obľúbená časť:

12:12 Franto má tohto jedla dosť a z aplikácie si objednáva dve pizze s upravenými prísadami a gaštanové pyré. Za celú objednávku zaplatil vopred 19,50 eur.

15:07 Volá na infolinku, kde mu až teraz hovoria, že objednávky jedla mu nedonesú.

17:14 Dispečerka povedala, že ak by mali nosiť jedlo každému, kto si objedná, tak nerobia nič iné, len roznášajú jedlo od dverí k dverám.

Štvrtok (26. marec)

Denis sa zahral na kaderníka, dostal šesť jogurtov a dotiahol to až do správ televízie Markíza.

Naša obľúbená časť:

8:40 Chalani z dvojky sa pýtali, u koho z nich si môžu objednať jedlo. Zamestnanec odvetil: "Poviem kolegovi."

8:47 Medzi kolegami očividne došlo ku komunikačnému šumu a jeden z nich doniesol na izbu mydlo. Splietli si slovíčka mydlo a jedlo.

Piatok (27. marec)

Konečne sa dočkal testov na nový koronavírus, a nebolo to nič príjemné: "Dlhá tyčinka mi najprv prejde hrdlom, a druhá mi skontroluje mozog. Žraloka z výteru naplo a pri výtere z nosa mu vyšli slzy na tvár."

Naša obľúbená časť:

18:00 Večera. Chlapci dostávajú tlačenku s jarnou cibuľkou, no skutočný poklad je Horalka. Normálne neveríme, že to je naozajstná horalka. Až teraz môžeme oficiálne povedať, že sme doma na Slovensku. Ja (ako od macochy) dostávam jablkové pyré v zaváraninovej fľaši a banán. Ako cvičená opica.

Sobota (28. marec)

Ponorka graduje a Žralok aj po prísahe, že už nebude hrať hry na Denisovom laptope, opäť zapína Counter Strike 1.6 s najľahšími škôlkárskymi botmi.

Naša obľúbená časť:

17:55 Bezpečnostný pracovník vyhádzal na prvé poschodie celý kartón cigariet. Zrejme boli určené pre jeho priateľov. Spýtali sme, či by nehodil aj nám, pre Franta. Asi nám nerozumeli, sme v Gabčíkove.

Nedeľa (29. marec)

Denis konečne dostal výsledky testov, rovnako ako aj jeho spolubývajúci.

Naša obľúbená časť:

9:30 Niekto klope na dvere a my sme si istí, že nám prišli oznámiť výsledky testov. Je to tak, prichádza požiarnik a sadá si k nám do izby. Zaradom hovorí mená a výsledok. "Pán Dufala, vy máte bohužiaľ..."

O živote v karanténe nám okrem Denisa porozprávala aj učiteľka:

