Koncert Miley Cyrus aj Silné reči. Prehľad online streamov na stredu

Aby ste sa nenudili.

1. apr 2020 o 11:20 Viktor Hlavatovič

Umelci sa počas pandémie dostali do stavu, keď museli zrušiť všetky svoje predstavenia, nahrávania albumov, koncerty či turné. Tých najskalnejších však opatrenia neodradili a presunuli svoje aktivity na internet. Tam vám ich prinášajú (väčšinou) bez nároku na honorár a tešia vás svojím hraním či rozprávaním.

Každý deň vám na Fičí zhrnieme aktuálne živé prenosy a streamy vašich obľúbených slovenských a zahraničných umelcov.

Stredu si môžete skrátiť týmito videami a živými prenosmi:

1. Zábava od komikov zo Silných rečí

Aj dnes budú komici vo štvorici streamovať na Facebooku a Youtube svoj obľúbený podcast. Podporiť ich dokonca môžete aj kúpou "lístka" v hodnote 3 a 5 eur.

Dnes by mali streamovať aj novú časť Debilných vtipov, v ktorých Marián Psár a Michael Szatmáry o 17. hodine odprezentujú svoje prízemný a prvoplánový humor, ktorým sa snaží rozosmiať svojho súpera. Pre detaily sledujte ich Facebook.

Kedy: o 17:00 a okolo 20:00

Kde: Facebook a Youtube

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/UacL_FUHg4I

2. Koncert od Bena Gibbarda

Každý deň streamujú aj rôzni zahraničný interpeti. Jedným z nich bude dnes aj líder americkej indie rockovej skupiny The Death Cab For Cutie, Ben Gibbard, ktorý vám niečo zahrá priamo z domu. Pozor, v našom časovom pásme by mal jeho stream začať asi o 3:00 v noci.

Kedy: okolo 3:00 v noci

Kde:Instagram