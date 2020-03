Gabčíkovo, deň tretí: Stále je tu chaos a borovička vraj nie je tekutá strava

Moja karanténna cesta začala v lotyšskej Rige, kde som bol na erasme. A skončila v karanténnom zariadení v Gabčíkove, odkiaľ vám každý deň prinášam svoj denník.

Už ste si mohli prečítať:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Gabčíkovo, deň druhý: Odišlo nám svetlo a na večeru nebol Fernet Čítajte

Ako vyzeral tretí deň v Gabčíkove?

7:40

Zobúdzam sa veselý zo sna, ktorý sa mi práve sníval, no vstávam do krutej reality ďalšieho dňa v karanténe. Matúš mi po zobudení hovorí, že sa mu snívalo o tom, ako boli jeho testy na koronavírus pozitívne.

8:02

Raňajky dnes dorazili v rekordnom čase, avšak po tekutej strave znova ani stopy. Píšem si s majiteľkou bufetu, ktorý pre štátne zariadenie pripravuje stravu. Odporúča mi, aby som to reklamoval. Vraj mi poslali termix, jogurt a pomaranče, tak teda dúfam, že niekomu moja strava chutila. Majiteľka sa snažila dovolať kompetentným, no nikto neodpovedal, a tak moje raňajky budú dnes obed. Chlapci dostali Delisu a dve obložené žemle.

(zdroj: Denis Dufala)

9:03

Až doteraz Maroš spal ako zarezaný, no teraz začal znova chrápať ako vrtuľník.

11:30

Každý z nás už má svoj ranný stereotyp. Ja už viem ten Marošov - ranné čistenie zubov a hneď po tom cigareta na trávenie po dlhej noci.

11:40

Zo skupiny na Facebooku sme zistili, že nie každý dostáva rovnakú stravu. Niekto dostal úplne iné žemle, lepšie ako tie, ktoré dostali spolubývajúci. Maroš zhodnotil raňajky tak, že boli úplne suché a budeme potrebovať vodu. Naopak, Matúšovi sa tu páči a domov sa mu ani veľmi nechce.

11:43

Maroš už stráca nádej, že nás pustia skôr ako po piatich dňoch, a tak volá na infolinku - už nie kvôli testom, ale kvôli minerálke. Starostlivo sa opýtal aj na moju tekutú stravu, ktorú som mal dostať na raňajky. Odpovedali len to, že sa posnažia zabezpečiť mi tekutý obed. Totálny chaos medzi smenami, pri diétach alebo alergiách nevedia, kde čo nosiť.

11:47

Spolužiačka ma žiada o rozhovor a fotografie z karantény. Dodáva, že si budem môcť vymeniť pár slov so šéfom samaritánov, ktorí tu pracujú.

12:00

Čakám na publikovanie môjho článku a zabíjam dlhé chvíle s hrou Counter Strike 1.6.

12:12

Maroš má tohto jedla dosť a z aplikácie si objednáva dve pizze s upravenými prísadami a gaštanové pyré. Za celú objednávku zaplatil vopred 19,50 eur.

12:50

Spoločne s Matúšom pozeráme vtipné videá zo slovenských dielní. Najviac ma dostala reportáž televízie JOJ v novinách. "Spadla som do kanále. Všetci sme sama. Cigáni pomáhali, môžem povedať."

(zdroj: Denis Dufala)

13:10

Matúš sa nezaprel a zapol Counter Strike na najľahších botoch. Ja s Marošom si dávame partičku Black Jacku.

13:32

Maroš dostáva telefonát, ktorý patrí mne, a podáva mi telefón. Zamestnanec, ktorý má na starosti stravovanie v ubytovni, mi volá ohľadom mojej diéty. "Nemáte tam nejaké pekné dievča, ktoré vám jedlo predžuje? Ale viete, ako tekutú stravu vám nemôžeme dať borovičku."

Priznávam, že telefonát s týmto zamestnancom mi vylepšil deň. Stále si však myslím, že tu v údajoch kde, komu a čo nosiť, majú poriadny bordel. Spätne mi posiela mail, do ktorého mu mám napísať, aké jedlá môžem konzumovať. Posielam mú hrubý zoznam toho, na čo mám chuť a čo môžem. Dúfam, že už budem raňajkovať aj ja.

14:15

Dnes prichádza obed v podobe tekutej stravy pre každého. Dostávame vajíčkovú polievku a fazuľový prívarok s mletým mäsom.

(zdroj: Denis Dufala)

14:38

Na izbu prichádza dlhoočakávaná minerálka. Pravdepodobne vďaka tomu, že viacerí ľudia sa búrili za to, že chcú vodu. Piť z týchto starých potrubí nie je každému po vôli.

14:40

Maroš ako hlavný kritik mojich článkov priznáva, že zhrnutie nášho druhého dňa je super. Hovorí ale, že dnes nebude robiť a hovoriť nič, aby v článku pre istotu nebol. Príliš dlho mu to nevydržalo, ide tráviť.

15:07

Nervózne všetci čakáme na Marošovu objednávku jedla. Ja by som sa najedol aspoň očami a Matúš chce ochutnať gaštanové pyré. Volá na infolinku, kde mu až teraz hovoria, že objednávky jedla mu nedonesú. Operátor mu povedal, že to skúsi nejako vybaviť ako výnimočný prípad.

15:38

Začína moja lekcia ruštiny, v cvičeniach už dobieham Matúša.

16:10

Na dnes mi nového jazyka stačilo. Idem sa preskúšať v čítaní a prekladaní kamarátovych statusov na Facebooku, ktoré sú písané v ruštine.

16:40

Budujem si vo FIFE svoj vlastný, slovenský Ultimate team. Hamšíka skúšam v útoku a Kucku v obrane. Po tom, čo ma slovenský tím unudí, budujem švédsky. Samozrejme na čele s legendárnym Zlatanom.

17:14

Po ďalšej tráviacej cigarete sa Maroš vracia do hniezda s tým, že práve mal telefonát zdola. Jedlo mu nedoručia aj napriek jeho predošlému zaplateniu.

Dispečerka povedala, že ak by mali nosiť jedlo každému, kto si objedná, tak nerobia nič iné, len roznášajú jedlo od dverí k dverám. Samozrejme s ňou nejde nesúhlasiť a tak prajeme tomu, kto si zadarmo pochutil na dvoch „custom“ pizzách a gaštanovom pyré, dobrú chuť. Možno by nebolo zlé ísť robiť do takýchto zariadení, čo i len dobrovoľníka.

17:30

Chlapci z dvojky dostali balíček s potravinami. Prišli k nám a dali nám polovicu chleba, salámy, päť jabĺk a mliečnu čokoládu. To všetko jednoducho nešlo neprijať. Jediné, čo môžem zjesť, je čokoláda, a tak rýchlo vysvetľujem chlapcom, že tá je iba moja. Ostatné si bratsky podelia.

17:39

Urýchľujem roztápanie kociek čokolády na čajovej lyžičke ako pravý čokoman.

18:31

Večera nás čaká pred dverami. Tentoraz je to takmer autentický pokus o boloňské špagety v podaní šéfkuchára.

(zdroj: Denis Dufala)

18:36

Snehuliaci klopú na dvere s tým, že pre mňa majú tekutú stravu. Ospravedlňujú sa, že sa pomýlili, no špagety sú už načaté a tak mi nechávajú aj druhú večeru. Moja "tekutá" strava mal byť to isté, len špagety nahradila ryža.

19:00

Nemyslím si, že by nám do špagiet dávali nejaké prášky na ukľudnenie, ale cítim sa neuveriteľne ospalý a beriem si krátky oddych. Po chvíli zaspávam.

21:07

Dnes som mal minimálny, ak vôbec nejaký pohyb. Rozhodujem sa, že si dám polhodinové cvičenie.

21:34

Koniec cvičenia. Znova sa zo mňa leje ako v amazonskom pralese a beriem nohy na plecia do sprchy.

22:44

Marošove preratúvanie ceny rôznych vecí na cigarety ma vždy rozosmeje. Ale nechceme z neho robiť neodnaučiteľného fajčiara, vieme, že to nemyslí úplne vážne.

23:30

Maroš s Matúšom priznávajú, že sú "stará nová škola", ktorá nesleduje Netflix a nepoužíva Spotify. Pomyslím si len to, že dinosaury už pred časom vyhynuli a tak sa s nimi dostávam do úplne inej dimenzie súčasnosti. Hudbu si sťahujú a ako Maroš poznamenal, v Rige počúval tri maďarské pesničky dookola.

23:33

Na to si spolu s chlapcami nalievam Valhallu, severský likér podobný Jagermeisteru.

(zdroj: Denis Dufala)

23:50

Začíname sa baviť o ženách, zážitkoch a rôznych veciach, ktoré patria medzi konverzácie na pánsku jazdu.

Dnešný deň zbehol ako voda. Boli sme svedkami toho, ako Maroš prišiel o takmer 20 eur a odratúvame hodiny do testovania. Rozmýšľali sme nad tým, prečo nás personál v sprievode s pozorovateľom nepošle na prechádzku len ako jednu bunku.

Ak by takto púšťali na prechádzku po jednej bunke na polhodinu von, nič zlé by sa nestalo. Ľudia by neboli uzatvorení na jednej izbe s minimálnou dobou päť dní ako zvieratá. Ak aj sme na koronavírus pozitívni, tak nám to v podstate už nejako nevadí. Chceme len kúsok pohybu po okolí v rúškach so sprievodom, čo i len na polhodinu.

Ďalšie dni môjho karanténneho denníka nájdete tu.

Súvisiaci článok