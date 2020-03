Nasaďme si "hrušky" a buďme zodpovední, vyzýva kapela Smola a Hrušky

19. mar 2020 o 15:42 Viktor Hlavatovič

Karanténa v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu sa dotkla bežného života ľudí a nevynechala ani umelcov. Tí rušia svoje koncerty, presúvajú nahrávania albumov a snažia sa prežiť. Niektorí však nezaháľajú a využili situáciu vo svoj prospech.

Jedným z takýchto interpretov je aj východoslovenská kapela Smola a Hrušky, ktorá vydala pred pár dňami svoj singel s názvom Nasaďme si hrušky.

Nová pieseň začína paródiou virálneho videa z rómskej osady.

V tom sa jeho obyvateľka rozpráva s reportérom a žiada štát, aby im doniesol také hrušky, ktorými si môžu zakryť tvár a chrániť sa pred koronavírusom.

„Minulý týždeň som začal nosiť rúško a v sobotu som prvýkrát videl reportáž o rúškach, kde pani Gizela Mižigárová žiadala reportéra, aby im doniesli "hrušky", tak som sa zabavil, no zároveň spozornel. Chýbajú "hrušky"! Ihneď som začal rozmýšľať nad skladbou,“ hovorí o svojom nápade spevák Jozef Spoko Kramár.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/k8ChR1Z9ylU

V piesni sa spomína aj situácia, ktorá vznikla po bezpečnostných opatreniach, ktoré sa začali týkať nielen zahraničia, ale aj samotného Slovenska. Niektoré z nich sú tragické, neuveriteľné, ironické a niektoré, kupodivu, aj vtipné.

Vo videu sú zábery z domácej karantény jednotlivých členov kapely.

„Napísal som správu celej kapele a manažérovi, nech mi čím skôr pošlú videá o tom, ako trávia čas a čo robia, keď sú doma alebo vonku s rúškami. S naším dvorným kameramanom sme telefonicky vymysleli scenár na klip, naposielal som mu domáce zábery od kolegov, a tak za tri dni vznikla celá skladba aj s klipom bez toho, aby sme sa stretli a zároveň sa mohli nakaziť,“ vysvetluje Spoko.

(zdroj: Smola a Hrušky)

Podľa kapely humor odľahčuje situáciu. Preto sa v texte nachádzajú aj narážky na slovenskú poliku, napríklad na Borisa Kollára či veršovačka o Pellem, ktorá sa nachádza na konci videa.

Skladba je venovaná hrdinom dnešných dní.

„Myslím si, že každý, kto sa stará o druhých a pritom riskuje svoje zdravie, je dnes hrdina. Hlavne zdravotníci, predavačky, pekári, policajti a všetci, ktorí sa nemôžu vyhnút styku s druhými,“ hovorí Spoko. Zároveň žiada o odpustenie všetkých, na ktorých zabudol.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5dMtc4suZA0

Karanténa zasiahla aj interpretov, berú ju však zodpovedne.

Skupina Smola a Hrušky síce stihla dokončiť svoje akustické turné, no zrušila množstvo koncertov a firemných akcií. Spevák Spoko nám však prezradil, že si osobne rušia všetky svoje výplaty, keďže ide o existenčnú záležitost, ktorú musia brať ako fakt. Zároveň zrušili aj všetky svoje spoločné skúšky, aby sa navzájom náhodou nenakazili.

Samotný spevák momentálne oddychuje na svojej chalupe, učí sa s deťmi a hrá na hudobné nástroje. „Začal som písať s deťmi aj pesničky, z ktorých bude možno nakoniec aj nejaký detský projekt. Zatiaľ ma to len baví a krátim si tým čas.“

(zdroj: Smola a Hrušky )

Ak môžete, minimalizujte stetávanie s ostatnými.

Ako by sa podľa Spoka mali ľudia správať počas tejto mimoriadnej situácie? Odkazuje vám tieto riadky:

„Ak môžete, minimalizujte stretávanie s ostatnými. Noste hrušky vždy a všade. Samozrejme, keď ste sami v aute alebo doma, nemá to zmysel. Ani v lese. Skutočne je veľmi dôležité, aby sa pandémia zastavila, pretože ako vidieť v Taliansku, počet chorých sa exponenciálne zvyšuje a na to nie je žiadny systém zdravotníctva pripravený.

(zdroj: Smola a Hrušky)

Čím skôr to zastavíme, tým skôr sa vrátime späť do normálu. Hlavne si nájdite nejakú zmysluplnú aktivitu, aby ste neklesali na duchu. Meditujte. Cvičte, aj keď len vlastným telom, to vám zlepší náladu. Na mňa to funguje a preto som Spoko.“

