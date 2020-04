23 kvízov o politike, pri ktorých na chvíľu zabudnete na koronavírus

Na niektoré sme už aj zabudli.

6. apr 2020 o 15:43 Fičí.sk

Ak vám zahnať nudu počas karantény nepomohli ani naše predchádzajúce články sbezplatnými kurzami, zvieratkami či ďalšími nápadmi na doma, možno vás na chvíľu zabaví výber kvízov o politike.

Pripravili sme si pre vás kvízy:

Vo februári sme vám na Fičí priniesli kvízy o politických stranách, ktoré sa v parlamentných voľbách uchádzali o váš hlas. Aby vám nič neuniklo, pripravili sme pre vás ešte raz ich kompletný zoznam.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Predvolebné kvízy: Overte si vedomosti o kandidujúcich stranách Čítajte

Ktorý známy československý podnik založil jeho strýko, kedy prijal Václav Havel amnestie a kto ho nahradil na poste hlavy štátu?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Havel zomrel pred ôsmimi rokmi. Čo viete o jeho živote a dielach? (kvíz) Čítajte

Komu patrí venovanie na prvej strane? Kto je v knihe nazvaný menom Sviňa a akú prezývku má minister, ktorý havaruje s vreckom plným kondómov?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čítali ste Sviňu od Arpáda Soltésza pozorne? Otestujte sa v kvíze Čítajte

Komu patril odpočúvaný byt a na základe čoho ho začala odpočúvať SIS?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čo viete o kauze Gorila? Otestujte sa v kvíze Čítajte

Uhádnete, ktoré z týchto slov povedal Marián Kočner a ktoré napísali scénaristi?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sú tieto výroky z nahrávky Kočner - Trnka, alebo z mafiánskeho filmu? Čítajte

Kedy plénum SNR vyhlásilo uznesením verejnú diskusiu k návrhu Ústavy SR a kto bol v tej dobe predsedom SNR?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kvíz: Ako dobre poznáte slovenskú Ústavu? Čítajte

V ktorom meste sa nachádza slávna vila Elektra, prečo ho krátko po revolúcii ľudia poznali pod prezývkou "právnik z Nemšovej" a odštiepením od ktorého hnutia vzniklo v roku 1991 Hnutie za demokratické Slovensko?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kvíz: Čo viete o Vladimírovi Mečiarovi? Čítajte

Koľko hláv má naša ústava, koľko základných druhov práv garantuje či koľko ľudí sa už vystriedalo vo funkcií ministra školstva? Ak odpoviete na všetko, ste dobrí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hardcore kvíz o slovenskej demokracii: 17 otázok, na ktoré možno nebudete vedieť odpovedať Čítajte

Komu povedal Ján Slota vo svojich najlepších rokoch, že je diablov syn? Ak neviete, možno budete vedieť, koho nazval bývalý premiér Slovenskej republiky špinavými protislovenskými prostitútkami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kvíz: Dokážete priradiť urážky politikov k ľuďom, ktorým ich adresovali? Čítajte

Ján Slota má síce svoje najlepšie roky už za sebou, na scéne sa však objavil Anton Hrnko, ktorý od neho nemá až tak úplne ďaleko. Práve o nich je tento kvíz.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kvíz o maskotoch SNS: Povedal tieto výroky Anton Hrnko alebo Ján Slota? Čítajte

Len 460 dní trvala vláda Ivety Radičovej. Skončila sa, keď premiérka spojila hlasovanie o dôvere vláde s hlasovaním o...?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kvíz o expremiéroch: Čo viete o bývalých slovenských predsedoch vlády? Čítajte

Príbeh rigoróznej práce Andreja Danka všetci poznáme. Pozreli sme sa však na to, akými záverečnými prácami sa môžu pochváliť naši ďalší politici. Dokážete uhádnuť správnu odpoveď?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Viete, na aké témy písali záverečné témy naši politici? Otestujte sa Čítajte

Koho sme zamaskovali za červených pánov?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Politikov sme zamaskovali za Mikulášov. Viete, kto sa skrýva na fotkách? Čítajte

Maestro osobne. Myslíte, že má k tomuto kvízu nejakú emóciu?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kvíz: Povedal túto vetu Andrej Danko alebo chlapec, ktorému na pieskovisku ukradli lopatku? Čítajte

Kto povedal výrok o cigánočke so SaS-ky a kto nazval náš štát organizovaným bordelom?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Politický kvíz: Povedal tieto vety Andrej Danko alebo Ján Slota? Čítajte

V ktorom meste sídli, koľko má sudcov a kto z uvedených nemôže podať návrh na preskúmanie daného zákona?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čo viete o Ústavnom súde? Otestujte sa v kvíze Čítajte

V kvíze sa nachádzajú rôzne bizarné a zaujímavé informácie zo životov Andreja Kisku, Ivana Gašparoviča, Rudolfa Schustera a Michala Kováča.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ovládate bizarné fakty o našich prezidentoch? Otestujte sa v kvíze Čítajte

Z mužov sa stali ženy, z dospelých deti. Kto je kto? Nikto nevie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pohrali sme sa s našimi politikmi vo foto aplikáciách. Uhádnete, kto sa skrýva za týmito tvárami? Čítajte

Kto povedal hlášky ako "Skutok sa nestal", "Riško, drž balónik", "Bude radosť iná. Bude to smútok" či "Pôjdeme do tankoch a zrovnáme Budapešť"?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tieto hlášky politikov zľudoveli. Viete, kto a kedy ich povedal? Čítajte

Ktorej politickej strane patrí alebo patrilo toto upravené logo?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dokážete rozoznať logá politických strán, z ktorých sme vymazali ich názov? Čítajte

Ani nevieme, prečo sme tento kvíz spravili. Uhádnete všetkých?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovenských politikov sme ukryli za stovky emotikonov. Uhádnete ich? Čítajte

Tentokrát sme nazreli do vôd zmeny pohlavia, alebo ako by povedal muž, ktorý voľby VY-HRAL, do dženžeru. Uhádnete, ktorí 14 politici a političky prešli v aplikácii zmenou pohlavia?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Politikom sme v Snapchate zmenili pohlavie. Uhádnete, kto je kto? Čítajte

V ktorom mesiaci si Česi a ich prezident Miloš Zeman užívajú Vianoce? Áno, uhádli ste. Súčasťou kvízu sú aj fotky českého prezidenta.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kvíz s bizarnými fotkami Miloša Zemana: Poznáte české mesiace? Čítajte

Viac kvízov nájdete tu.

Súvisiaci článok