Bezplatné kurzy, ktoré si môžete urobiť počas karantény

Karanténa nás zastihla nepripravených. Homo Sapiens je síce človek mysliaci, ale aj nudiaci sa. Netflix si pozriete za pár dní, deti vám prerastú cez hlavu po pár hodinách a vychádzky so psom taktiež nemôžu trvať večne. Ak hľadáte aktivity na vyplnenie voľného času a máte chuť sa aj niečo naučiť, ste tu správne.

Na internete sa totiž posledné roky dá nájsť naozaj všetko, za veľa vecí dokonca netreba ani platiť. Do tejto kategórie patria aj online kurzy, do ktorých tvorby sa zapájajú aj najznámejšie svetové univerzity. Množstvo článkov, videí či príloh na danú tému vás niečo naučia a vyplnia voľný čas. Stačí, ak si vyberiete niečo, čo vás bude zaujímať. Rozdelili sme ich do piatich kategórií:

Tieto online kurzy môžete počas karantény prelúskať celkom zadarmo:

(Väčšina kurzov je v anglickom jazyku.)

Čo sa naučíte?

Zmení váš spôsob nazerania na to, prečo ľudia páchajú zločin.

Aký súvis majú zločin a psychické poruchy.

Zistíte, prečo niektorí ľudia páchajú zločiny a iní nie.

Po absolvovaní kurzu sa budete vedieť kritickejšie pozerať na správy, ktoré súvisia so zločinom.

Čo všetko kurz obsahuje:

Jednu hodinu video prednášok, ktoré vedie kriminalistka Margit Averdijk,

materiály na stiahnutie a certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Že príbehy superhrdinov sú založené na filozofických smeroch.

Prečo Superman bojuje za pravdu a spravodlivosť.

Na akom filozofickom základe stojí snaha Wonder Woman bojovať za mier.

Ako sa filozofia pozerá na boj X-menov proti spoločenským predsudkom.

Čo všetko kurz obsahuje? Zistíte vo videu:

Čo sa naučíte?

Odkiaľ pochádza naša schopnosť rozlíšiť dobré od zlého.

Prečo sa človek prirodzene zaujíma o dobro iných ľudí.

Ako vzniká empatia.

Či je viac empatie skutočne dobrá vec.

Ako naše morálne zásady ovplyvňuje kultúra, náboženstvo, rodina či kamaráti.

Čo všetko kurz obsahuje:

Vyše 16 hodín prednášok profesora psychológie z univerzity Yale, Paula Blooma,

kvízy a materiály na čítanie.

Čo sa naučíte?

Zamyslíte sa nad tým, aký dopad majú vaše stravovacie návyky na prírodu.

Či by ste sa mali kvôli podmienkam, v akých žijú zvieratá, stať vegánmi.

Aký vplyv má výber vášho jedla na ekonomiku.

Do akej miery by mal štát zasahovať do stravovacích návykov občanov.

Kurz obsahuje prednášky:

Vedcov, filozofov, ľudskoprávnych aktivistov,

pracovníkov priemyslu a farmárov.

(zdroj: Pexels.com)

Čo sa naučíte?

Oboznámite sa so základnými pojmami a definíciami.

Dozviete sa viac o histórii boja proti diskriminácii na základe pohlavia alebo sexuálnej orientácie.

Zoznámite sa s medzinárodnými normami a inštitúciami.

Spoznáte rôzne verejné politiky v oblasti boja proti diskriminácii.

Čo všetko kurz obsahuje:

Vyše opäť hodín video tutoriálov,

stovky materiálov na stiahnutie,

certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Základné pojmy verejnej etiky a práva.

Význam ľudských práv v histórii a v súčasnom medzinárodnom kontexte.

Venovať sa budete napríklad právam žien, detí, či domorodému obyvateľstvu.

Dozviete sa viac o témach ako terorizmus, ozbrojené konflikty či sexuálne menšiny.

Čo všetko kurz obsahuje:

Šesť hodín video tutoriálov,

stovky materiálov na stiahnutie,

certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Základy food blogovania.

Ako si vybrať správne meno na Instagrame, aby ste zaujali čo najväčšiu cieľovku.

Ako fotiť jedlo.

Stratégie, podľa ktorých budete publikovať príspevky.

Ako pracovať s hashtagmi a ako vybudovať na Instagrame komunitu.

Ako sa vďaka postom môžete dostať k tomu, že budete zadarmo jesť v reštauráciách.

Čo všetko kurz obsahuje:

Tri a pol hodiny videí.

Čo sa naučíte?

Vytvoriť si vlastný motív na tričko.

Kombinovať farby a zistiť rozdiel medzi RGB a CMYK farbami.

Vybrať vhodný formát pre motív.

Vložiť dizajn na hotovú fotografiu postavy.

Čo všetko kurz obsahuje:

Prílohy, fotografie,

42 minút videa,

diskusné fórum.

Čo sa naučíte?

Importovať a organizovať vaše fotografie.

Základnú prácu v programe Adobe Lightroom.

Upravovať fotografie

Čo všetko kurz obsahuje:

Vyše jednu hodinu video tutoriálov,

certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Všetko od základov práce s fotoaparátom, správnu techniku a nastavenie.

Tipy na ten najlepší záber, základné pravidlá fotografovania.

Ako ovplyvniť svetelnosť fotografie, prácu s clonou a uzávierkou.

Čo všetko kurz obsahuje:

Vyše dve hodiny video tutoriálov,

certifikát po dokončení

(zdroj: Pexels.com)

Čo sa naučíte?

25+ jednoduchách pravidiel pre tvorbu úžasnej grafiky pre váš web.

Ako vytvoriť profesionálny vzhľad vašej stránky.

Správne využitie farieb.

Inšpirácie pre vašu osobnú grafiku.

Osem jednoduchých techník, ako zlepšiť vašu stránku.

Čo všetko kurz obsahuje:

Jednu hodinu video tutoriálov,

prístup k e-knihe "Best Resources for Web Design and Development with HTML5 & CSS3",

množstvo príloh na stiahnutie, certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Základy programovania v jazyku Java.

Výrazy, cykly, podmienky, metódy, triedy, polia.

Čo sú preťaženia a konštruktory.

Základy OOP (objektovo orientované programovanie).

Čo všetko kurz obsahuje:

Vyše 60 hodín videa,

40 video tutoriálov,

diskusné fórum, certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Vytvárať kontingenčné tabuľky.

Aký je ich význam.

Všetky techniky ich úpravy a updatovania.

Čo všetko kurz obsahuje:

Jednu hodinu video tutoriálov,

certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Základy práce v programe Microsoft Excel.

Vkladanie a úpravú dát do tabuliek.

Zoraďovanie dát podľa jednotlivých parametrov.

Ovládanie základných fukcií.

Čo všetko kurz obsahuje:

Množstvo príloh, 36 minút video tutoriálov,

certifikát po dokončení.

(zdroj: Pexels.com)

Čo sa naučíte?

Základné využitie programov.

Prácu s emailovým klientom Gmail.

Spravovanie súborov v Google Drive.

Funkcie a prácu s dokumentami v programe Docs.

Vytváranie a organizáciu osobných kalendárov v programe Calendar.

Čo všetko kurz obsahuje:

Dve hodiny video tutoriálov,

certifikát po dokončení.

(zdroj: flickr.com / Quentin Meulepas)

Čo sa naučíte:

Ako si vytvoriť vhodné prostredie, aby ste boli kreatívnejší.

Ako viesť ostatných ľudí k väčšej kreativite.

Ako vytvoriť kreatívny tím.

Čo všetko kurz obsahuje:

Jednu hodinu video tutoriálov,

množstvo príloh na stiahnutie,

články, certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Ako dosiahnuť viac pozitívnych výsledkov na mítingoch.

Spôsob, akým vnesiete do svojej práce viac kreativity.

Ako robiť tie správne kroky v správny čas.

Lepšie pochopenie rôznych perspektív a zlepšenie empatie.

Ako riadiť ľudí.

Čo všetko kurz obsahuje:

Jednu hodinu video tutoriálov,

množstvo príloh na stiahnutie,

certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Ako vyzerá líderstvo v rôznych oblastiach života.

Ako vplýva neuroveda na budúcnosť učenia.

Ako formuje učenie digitálny dizajn.

Čo všetko kurz obsahuje:

Inštruktora kurzu z Harvard Univerzity,

plán na 10 týždňov, materiály.

(zdroj: flickr.com/ rhodesj)

Čo sa naučíte?

Základné znalosti v oblasti digitálneho marketingu.

Konkrétne koncepty pre vašu marketingovú stratégiu.

Čo všetko kurz obsahuje:

Vyše dve hodiny video tutoriálov,

certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Čo je to branding.

Ako narábať s vlastným kapitálom.

Ako svoj biznis zamerať a cieliť na zákazníka a ako si ho udržať.

Čo všetko kurz obsahuje:

Inštruktora kurzu z University of Pennsylvania,

plán na 5 týždňov, materiály.

Čo sa naučíte?

Ako vytvoriť profesionálne online video.

Ako vytvoriť a rozširovať svoje publikum na Youtube.

Ako naštartovať svoju značku pomocou video obsahu.

Čo všetko kurz obsahuje:

Vyše jednu hodinu video tutoriálov,

certifikát po dokončení.

Čo sa naučíte?

Pochopíte, ako fungujú hasgtagy a ako ich použiť v marketingu.

Ako dosiahnuť prirodzený dosah príspevkov a zvýšiť návštevnosť vašej stránky.

Ako získať viac videní a followerov.

Čo všetko kurz obsahuje?

Dve hodiny video tutoriálov,

materiály na stiahnutie,

certifikát po dokončení.

(zdroj: flickr.com / Rick B)

