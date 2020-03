Pred 81 rokmi bol vyhlásený Slovenský štát. Čo viete o jeho vzniku?

Vyháňaniu Židov do dedín

V telefonograme policajnému riaditeľstvu v Bratislave sa hovorilo: "Z rozkazu pána ministerského predsedu Tisa sa nariaďuje toto... treba upovedomiť na základe nariadenia ministerstva vnútra najneskoršie do 12. hodiny dňa 4. novembra 1938 všetky okresné a četnícke stanice, ako aj vedúcich jednotiek Hlinkových gárd južného Slovenska, aby zadržali vo svojich obvodoch sa združujúcich Židov, bez hmotných prostriedkov a postrkovali ich i so svojimi rodinnými príslušníkmi v hromadných transportoch na nákladných autách najneskoršie do 24. hodiny dňa 4. 11. 1938 cez nové hranice."