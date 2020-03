Internet sa baví na zatknutých sudcoch, nechýba ani opička Jankovská

Ako taká opička v klietke.

12. mar 2020 o 13:49 Viktor Hlavatovič

Protizločinecká jednotka NAKA opäť tento týždeň zasahovala na rôznych miestach na Slovensku. Prokuratúra totiž vzniesla viacerým sudcom obvinenia za korupciu, zasahovanie do nezávislosti súdu, zneužívania právomoci a marenie úloh.

Dokopy zadržali 13 sudcov, jednu bývalú sudkyňu, jednu správkyňu konkurznej podstaty, jednu advokátku a dve civilné osoby. Celá akcia má súvis so správami, ktoré polícia našla v telefóne Mariana Kočnera.

Obvinených previezli v stredu do Košíc a vo štvrtok ráno do budovy Ústavného súdu. Ten rozhoduje o súhlase so vzatím do väzby.

Od internetu si to najviac zlizla Monika Jankovská.

Opička je späť vo svetle internetu a s ňou aj vyše desiatka známych sudcov. V médiách kolujú ich fotky v putách a vo vtipoch a mémoch nechýba ani usmievajúci sa Kočner.

Toto sú najlepšie vtipy o zatýkaní sudcov:

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Vrece na hlave)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / BageG a PraUda)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - ZOLKO)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

