Menej známe, no skvelé seriály, ktoré si môžete pozrieť počas karantény

Thrillery, detektívky, drámy aj komédie.

11. mar 2020 o 18:48 Viktor Hlavatovič, Kristína Janščová

1. Dark

Dark má od kritikov aj fanúšikov prívlastok "nemecké Stranger Things". A oprávnene - v pokojnom mestečku Winden, kde sa takmer nikdy nič nedeje, zrazu zmizne malý chlapec.

Každý podozrieva každého a celá pátracia akcia naberie nový rozmer, keď si detektív Ulrich uvedomí, že podobné udalosti sa odohrali presne pred 30 rokmi. Seriál postupne odkrýva tajomstvá troch generácií a troch období - vďaka cestovaniu v čase.

Keby mali spolu dieťa škandinávske detektívky, posledné dve série LOST a česká Pustina, bol by to Dark. Ultimátne must see, ktoré je často porovnávané so Stranger Things. Neprávom. Lebo Dark je omnoho lepší, temnejší, prepracovanejší, a kým zo Stranger Things vám odletí dekel do Upside Down, z Dark vám odletí dekel do roku 1986. Alebo 1953. Alebo 2052.

Hodnotenie IMDb: 8,7/10

Hodnotenie ČSFD: 83 %

2. Rita

Dánsky seriál rozpráva príbeh svojráznej učiteľky Rity Madsen, ktorú študenti milujú a nenávidia zároveň.

Rita je svojou prácou úplne pohltená, v škole často trávi aj večery a rieši problémy žiakov, ktoré s vyučovaním nemajú nič spoločné. Daň za to je však neusporiadaný život a pokazené vzťahy s vlastnou rodinou a s mužmi.

Hoci Rita vyzerá na prvý pohľad ako oddychovka na pár minút, už prvé časti vás presvedčia o opaku. Seriál postupne rozpráva príbehy dánskych detí a tínedžerov, ktorí to v živote nemajú jednoduché. Oproti americkým školským klasikám ako Glee alebo 13 Reasons Why však nevidíme naivný, americký štýl riešenia problémov, ale drsný škandinávsky prístup a humor.

Nechýba sex, potraty, šikana, drogy, coming outy, problém imigrácie, inkluzívneho vzdelávania na školách, prepnutí rodičia, vegetariánstvo a priepastné rozdiely medzi vyššou a nižšou triedou. A Millu Dinesen v hlavnej úlohe si okamžite zamilujete.

Hodnotenie IMDb: 8.1/10

Hodnotenie ČSFD: 78 %

3. Wir sind die Welle

Pri názve tohto seriálu vám určite napadne film Vlna. Mohli ste v ňom sledovať experiment stredoškolského učiteľa, ktorý sa pokúsil študentov na vlastnej koži predsvedčiť o nebezpečenstve totalitných režimov a vymklo sa mu to z rúk.

Kým Vlna sa zameriavala na pravicový extrémizmus a fašizmus, seriál Wir sind die Welle sa venuje ľavicovému extrémizmu. Keď na gymnázium príde nový, zvláštny spolužiak Tristan, ktorý sa musí na noc vracať do resocializačného zariadenia, trojici tínedžerov sa zmení život a začnú rebelovať proti neonacistom, znečisťovateľom životného prostredia a konzumu. Neuvedomujú si však, že Tristan to všetko nemusí robiť nezištne.

Hodnotenie IMDb: 6.1/10

Hodnotenie ČSFD: 75 %

4. Bonding

Ak máte chuť na oddychovku s explicitnými sexuálnymi scénami, Bonding pre vás bude to pravé. V siedmich častiach spoznáte vysokoškolskú študentku z New Yorku, ktorá si privyrába ako profesionálna domina, pričom do sveta BDSM sa snaží zaučiť svojho gay kamaráta zo strednej.

Ten spočiatku postom jej asistenta nie je nadšený, postupne však čoraz viac spoznáva ju, seba a objavuje svoju sexualitu. Seriál vám povie viac aj o nezvyčajných sexuálnych chúťkach Američanov a svete BDSM, ktorý je ešte aj v 21. storočí v seriáloch a filmoch celkom tabu.

Hodnotenie ČSFD: 72 %

Hodnotenie IMDb: 7.2/10

5. You Me Her

Tabu sa snaží zbúrať aj seriál, ktorého hlavnou témou je polyamória, teda milostný vzťah viacerých ľudí, v ktorom sa nepodvádza a všetci zúčastnení sú v ňom konsenzuálne.

Príbeh sa začína, keď si Jack objedná spoločníčku Izzy a podvedie svoju ženu Emmu. Tá sa rozhodne so spoločníčkou stretnúť, aby zistila, prečo ju Jack podviedol. A zistí to, keď sa do Izzy zamiluje.

K monogamnému manželskému páru sa tak postupne pripojí študentka a hoci príbeh znie neuveriteľne, trojici hlavných postáv to budete vďaka chémii naozaj veriť. Seriál je navyše vtipný a hoci o sexuálne scény nie je núdza, venuje sa najmä vnútornému svetu postáv, ktoré prehodnocujú svoje životné priority a svetonázory.

Hodnotenie ČSFD: 72 %

Hodnotenie IMDn: 7.1/10

6. Occupied

Nórsko-švédsky thriller má na svedomí svetoznámy autor detektívok Jo Nesbø. Príbeh sa odohráva v blízkej budúcnosti a na začiatku je nórska vláda, zameraná na ochranu životného prostredia, ktorá zastaví ťažbu ropy a vývoz ropných produktov. To naštve nielen Európsku úniu, ale aj Rusko - a tak ruské vojská s povolením EÚ vstúpia na územie Nórska a odmietajú odísť.

Keďže USA už nie sú súčasťou NATO, severská krajina je odkázaná sama na seba. A hneď na začiatku to zájde až tak ďaleko, že niekto unesie nového nórskeho premiéra Jespera Berga.

Seriál ukazuje, že novodobé vojenské konflikty sa ani zďaleka neodohrávajú priamo na fronte a so zbraňami v rukách. Venuje sa klaborácii, temným stránkam diplomacie aj manipulácii.

Ak milujete severské detektívky a House of Cards, tento seriál vám odpáli dekel až do Moskvy. Neopozeraní herci, surová, no krásna nórčina a ruština a príbeh, pri ktorom budete mať pocit, že ste ho už niekedy čítali v novinách - vtedy, keď Rusko začalo okupovať Ukrajinu.

Hoci sa rozbieha trocha pomalšie, naozaj dokonale ukazuje pomalý proces toho, ako sa jedna krajina snaží aj v 21. storočí pohltiť a ovládnuť tú druhú. Nechýbajú psychologické sondy do života "normálnych ľudí", ktorí sú schopní sa kvôli svojej vlasti stať teroristami a urobiť štátny prevrat.

Hodnotenie IMDb: 7,7/10

Hodnotenie ČSFD: 80 %

7. Elite

Španielsky seriál prirovnávajú fanúšikovia k seriálu 13 Reasons Why. Podľa nás má Elite "neopozeraných" hercov, na ktorých sa budete pozerať omnoho radšej ako na tých v príbehu o Hannah Baker. Namiesto samovraždy je ústredným motívom deja vyšetrovanie vraždy mladej študentky.

Na pozadí zločinu spoznávame vyššiu triedu španielskej spoločnosti, ale aj troch chudobných študentov, s ktorými sa život veľmi nemazná. Vďaka štipendiu sa dostanú na prestížnu školu pre bohatých, tí im to však veľmi neuľahčia.

Hodnotenie IMDb: 7.6/10

Hodnotenie ČSFD: 82 %

8. Trapped

Na tomto seriáli spolupracovali tvorcovia z Nemecka a Islandu. Desať častí nás zavedie do malého islandského mestečka, kde rybári vytiahnu z mora torzo zavraždeného muža. V mestečku, kde každý každého pozná, sa začne šíriť vlna strachu, nedôvery a podozrievania. Kde sa nachádzajú zvyšky tela?

Okrem klasickej severskej zápletky (ktorá znova vedie k zločinom z minulosti), sa Trapped viac zameriava na islandskú prírodu, napríklad vtedy, keď snehová búrka odreže mestečko od okolitého sveta.

Hodnotenie ČSFD: 84 %

Hodnotenie IMDB: 8.2/10

9. How To Sell Drugs Online (Fast)

Seriál je inšpirovaný skutočným príbehom z roku 2015 z Lipska. Odohráva sa vo fiktívnom mestečku Rinseln a jeho hlavným hrdnom je outsider Moritz Zimmermann. Ten sa so svojím kamarátom Lennym snaží získať späť svoju bývalú priateľku a neváha kvôli tomu urobiť aj trošku šialené veci. Konkrétne predáva cez internet extázu.

Aj keď začínajú ako malá firma, nakoniec sa z nich vykľujú veľkí obchodníci s drogami. To, že nastanú problémy, je asi každému jasné.

Hodnotenie IMDb: 7.9/10

Hodnotenie ČSFD: 76%

10. Lost in Space

Celý príbeh sa točí okolo rodiny Robinsonovcov, ktorí majú vo vesmíre založiť (spolu s ďalšími ľudmi) novú kolóniu na novej planéte. Dôvodom je, že Zem umiera. So svojou vesmírnou loďou však nečakane vybočia z kurzu a sú nútení pristáť na neznámej planéte.

Na nej sa spolu s ďalšími preživšími snažia skontaktovať s materskou loďou Resolute, no popri tom musia čeliť nástrahám planéty. Všetko im skomplikuje aj nečakaná mimozemská návšteva v podobe robota, s ktorým sa najmladší člen Robinsonovcov skamaráti.

Všetky ďalšie informácie by boli už spojlerom samotného deja, preto ak máte radi sci-fi seriály, neváhajte a pustite sa doň. Seriál je prerábkou seriálu zo 60. rokov.

Hodnotenie IMDb: 7.3/10

Hodnotenie ČSFD: 70 %

11. I am Not Okay with This

Jeden z najnovších počinov od tvorcov legendárneho seriálu Stranger Things hovorí príbeh o 17-ročnej nezaujímavej študentke strednej školy menom Sydney, ktorá však nie je až taká nudná.

Konkrétne od momentu, keď sa u nej začnú prejavovať nadprirodzené schopnosti, s ktorými si nevie dať rady. Ako sa jej podarí ovládnuť jej nový dar - telekinézu, si môžete pozrieť zatiaľ v prvej sérii, ktorá vyšla len tento rok.

Hodnotenie IMDb: 7.7/10

Hodnotenie ČSFD: 72 %

12. Atypical

Opäť ide o teenegera, no tentokrát je dej o trošku vážnejší. Sam Gardner trpí autizmom, no aj napriek svojmu hendikepu je odhodlaný nájsť si priateľku.

Kým sa on snaží hľadať svoju druhú polovičku, jeho rodina má za úlohu vyrovnať sa s jeho chorobou, ktorá má nemalý dopad aj na ich životy.

Hodnotenie IMDb: 8.3/10

Hodnotenie ČSFD: 84 %

13. Trinkets

Tri dievčatá Elodie, Moe a Tabitha sa stretnú na jednej anonymnej schôdzi a skamarátia sa. Sú však úplne rozdielne a preto držia svoje priateľstvo v tajnosti. Kým Elodie je čistý introvert, Moe je punková outsiderka a Tabitha je z bohatej rodiny. Spája ich však jedna záľuba - zlodejstvo.

Seriál opisuje ich hlboké priateľstvo, no každá z nich sa musí pasovať aj s vlastnými školskými a rodinnými problémami.

Hodnotenie IMDb: 7.1/10

Hodnotenie ČSFD: 69 %

14. Locke & Key

Ak máte radi fantasy a zároveň sa radi bojíte pri hororoch, tento seriál je niečo pre vás. Celý dej sa točí okolo troch súrodencov, ktorí sa po chladnokrvnej vražde ich otca presťahujú do svojho rodinného sídla v Massachusetts.

V dome však nájdu magické kľúče, ktoré podľa všetkých okolností dodávajú ich majiteľom magické schopnosti. Problém je však v tom, že o kľúče má záujem aj nevyspitateľný démon, ktorý sa ich snaží získať stoj čo stoj, preto musia byť na pozore.

Hodnotenie IMDb: 7.4/10

Hodnotenie ČSFD: 73 %

15. You

Joe Goldberg je manažér kníhkupectva, ktorý sa jedného dňa zamiluje do spisovateľky Guinevere Beckovej. Keďže ide o psychologický thriller (a nie romantickú komédiu), jeho láska časom prerastie do úplnej posadnutosti. Svoj vzťah chce posunúť na nový level a preto sa jej snaží v jej kariére úspešnej spisovateľky pomôcť. No po svojom.

Keďže je spisovateľka Beck čím ďalej úspešnejšia, neváha a snaží sa jej vlastnými silami pomáhať, aj za cenu, že sa stará do vecí, do ktorých by nemal. Zároveň v ňom počas deja narastá aj samotná posadnutosť.

Seriál je inšpirovaný knižnou sériou spisovateľky Caroline Kepnes a stojí za ním dvojica autorov, ktorí sa v minulosti podieľali aj na seriáloch Arrow, Riverdale či Supernatural.

Hodnotenie IMDb: 7.8/10

Hodnotenie ČSFD: 78 %

