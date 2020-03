Najlepšie koncerty na Slovensku a okolí v marci

Každý si príde na svoje.

5. mar 2020 o 15:37 Viktor Hlavatovič

Slovensko

Papa Roach, Hollywood Undead

Tak toto bude masaker. Dve známe kapely, support v podaní Ice Nine Kills, jedna plná HANT Aréna a samozrejme vy, ak si stihnete kúpiť lístky. Už 6. marca v Bratislave.

Nazareth

Hviezde svetového formátu - škótskej kapele Nazareth - bude predskokanom český big beat Katapult a rocková kapela Turbo. Všetko sa odohrá už 6. a 7. marca v športovej hale v Prešove. Lístky sú už len na prvý koncert.

Separ - Buldozér show

V roku 2012 vydal Separ legendárny album Buldozér. Teraz si ho môžete celý vychutnať aj so všetkými hitmi, ktoré formovali slovenský rap už 7. marca v bratislavskom MMC. Lístkov je už len zopár.

X Ambassadors

Už čoskoro prídu X Ambassadors aj s novým albumom ORION do MMC v Bratislave. Americká alternatívna rocková kapela sa objaví na Slovensku prvýkrát už 9. marca a lístky na koncert sú dostupné tu.

Lola Marsh

Na minuloročnej Pohode spôsobila ošiaľ, videli sme ju aj na festivale Colours of Ostrava a tento rok príde opäť. Dejiskom koncertu bude už 12. marca Refinery Gallery. Lístky nájdete tu.

Kontrafakt

Krst nového albumu Kontrafaktu si môžete užiť fakt vo veľkom štýle 28. marca v Inchebe v Bratislave. Podľa organizátorov pôjde o veľkú show, ktorá opäť posunie rapovú scénu na Slovensku na úplne iný level. Lístky kúpite tu.

Korpiklaani, Arzén

Nadšenci folk metalu sa už určite tešia na fínsku skupinu Korpiklaani, ktorá odpáli svoju šou spolu so slovenskou skupinou Arzén. Ich spoločné turné začne už 26. marca v Balylone v Bratislave. Lístky sú v predaji.

Zahraničie

James Blunt

Určite si pamätáte na hity You're Beautiful, Goodbye My Lover či Wisemen. Všetky má na svedomí spevák James Blunt, ktorý príde 6. marca do pražskej Tipsport Arény. Lístky kúpite tu.

Pentatonix

Aj keď je koncert skupiny Pentatonix v Prahe už vypredaný, možno sa vám podarí odkúpiť nejaký lístok. Švihnite si, lebo naplnenú O2 Arénu ovládnu už 22. marca. Toto zoskupenie určite poznáte z ich youtubových videí a coverov, ktoré majú milióny videní.

Avril Lavigne

Už 23. marca zavíta do Prahy legendárna speváčka Avril Lavinge, na ktorej vyrastal nejeden tínedžer. Počas jej svetového turné sa zastaví v Tipsport Aréne a lístky na jej koncert kúpite tu.

Tones and I

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Aj vám to už tak lezie na nervy? Ak nie, tak si ju môžete vypočuť naživo 24. marca v pražskom Roxy. Inak, ide o austrálsku speváčku, ktorá (podobne ako Ed Sheeran) začala na ulici. Práve robí na svojom prvom albume a medzitým brázdi svet. Smutné je, že koncert je už vypredaný, ale skúste to vo facebookovej udalosti.

Nova Twins

Toto londýnske duo sme videli na minuloročnom Rock for People. Vy si ich môžete vychutnať 30. marca v pražskom Cafe v Lese. Lístky na basáčku Georgii South a speváčku Amy Love sú v predaji tu.

Dub FX

V minulosti pouličný umelec, dnes najväčší šéf. Všetko od reggae, hip hopu až po poriadny drum and bass kvalitne nasamplované pomocou vlastného hlasu. Neveríte? Uveríte na koncerte 31. marca v pražskej Lucerne. Lístky sú dostupné tu.

