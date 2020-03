Baba Yaga aj Kikimora. Osem zaujímavých bytostí slovanskej mytológie

S niektorými z nich sa stretol aj Zaklínač.

5. mar 2020 o 12:55 Michaela Šimonová

Vo svetových mytológiách sa to len tak hmýri fantastickými bytosťami a legendy našich predkov neboli výnimkou. Aj keď nemáme veľa záznamov o slovanskej mytológii ako takej, máme k dispozícii bohatý folklór v podobe povier a rozprávok. Upíri, víly a vlkodlaci si tak môžu nachvíľu oddýchnuť a prenechať miesto svojim menej slávnym príbuzným.

Poznáte tieto zaujímavé bytosti slovanskej mytológie?

1. Kikimora

Jedna z naznámejších bytostí, ktorá síce bola (ne)populárna hlavne v dnešnom Rusku, ale môžeme nájsť aj jej špeciálnu slovenskú verziu. Časť jej mena tvorí slovo mora a tým nás odkazuje na nočné mory. V jej prípade ale nejde iba o zlý sen, ale napádanie ľudí v spánku dusením či pitím krvi.

Ako sa proti nej brániť? Okrem magických byliniek, soli a zrkadla ľudia používali aj atypické spôsoby ako skríženie sekier na prahu domu/bytu. Takto k nim zaručene nezavítali nielen mory, ale aj všetci ostatní (ideálne pre introvertov).

V jednej slovenskej bájke o Vysokých Tatrách vystupuje Kikimora ako zlovestná čarodejnica, ktorej škaredý, jednooký a dvojzubý syn chcel za ženu krásnu obryňu Hoľu. Tá ho, pochopiteľne, odmietla, na čo sa Kikimora nahnevala a zvolala svoj nadprirodzený gang: pikulíkov, škriatkov, zlých lesných duchov a svojich „besties“, Satana a Severáka. S touto presilou bojovala rodina Tatranských obrov, ktorí definitívne prehrali, až keď ich Kikimora zakliala a všetci sa premenili na tatranské vrchy.

2. Poludnica

Jedna z najobávanejších a najnebezpečnejsích bytostí, ktorá ani nemusela vyzerať desivo, a predsa jej meno prinášalo hrôzu. Bola to žena odetá v bielom a preto ju niekedy vo folklóre stotožňujú s nevestami zosnulými tesne pred alebo po svadbe.

Jej „pracovná náplň“ ale spočívala v ochrane poludňajšieho oddychu – ak našla ľudí pracovať, alebo sa čo i len prechádzať na poli počas pravého poludnia, mučila ich svojským spôsobom.

Buď sa pýtala komplikované otázky, alebo ich donútila nepretržite rozprávať celú hodinu, inak im bez milosti usekla hlavu. Ak sa na poli nudí, môže prísť aj k príbytkom a kradnúť deti, prípadne zabiť ľudí zoslaním smrteľnej choroby spojenej s vysokými horúčkami.

(zdroj: Wikipedia-Лобачев Владимир )

3. Lešij

Vládca lesa populárny najmä u našich východných susedov. Keďže mal rád svoj pokoj a samotu, ľudia sa s ním často nestretávali – to ale neznamenalo, že šlo o mierumilovnú bytosť.

Vyzeral zanedbane – bol to zelenovlasý, bradatý a chlpatý starec, ktorý sa podľa pravidiel súžitia s prírodou o svoj zovňajškok nestaral. Ak ste si v jeho lese pískali alebo inak narúšali jeho obľúbený pokoj, mohol sa vám nepríjemne pomstiť tým, že vás okradol, zviedol z cesty alebo ukradol dieťa.

Chrániť sa pred ním dalo kúskom lipového dreva, ľudia si však museli dať pozor, aby ho neodlúpli zo samotného lešija, keďže sa vedel premieňať nielen na strom, ale aj zviera.

Mimochodom, jeho obľúbeným zvieraťom bol medveď, ktorý bol zároveň aj lešijovim bodyguardom. Fun fact: jeho ženská príbuzná, divožienka, mala tak veľké prsia, že si ich musela prehadzovať cez ramená.

(zdroj: Wikimedia.org)

4. Zmok

V bájach a príbehoch sa často objavoval malý pomocník, ktorý môže rovnako uškodiť, ako aj pomôcť. Poznáme ho nie len zo slovenského a českého, ale aj balkánskeho a baltského folklóru.

Ako naznačuje jeho meno, mohlo mať podobu mokrého (čierneho) kuriatka, ktoré hospodár našiel napríklad na ceste a prichýlil ho vo svojej domácnosti. Toto stvorenie mu potom prinieslo veľa bohatstva, ktoré ale nakradlo od iných. To mohlo vrhnúť na jeho majiteľa tieň podozrenia, ale zbaviť sa zmoka nebolo ľahké. Buď ho „nenápadne“ podsunul susedovi, alebo zaniesol tak ďaleko, že zmok nenašiel cestu späť.

Niekedy ale mohol mať zlovestnejšiu podobu, keď vcházal do obydlí cez komín, aby škodil - buď vysávaním mlieka (kravám aj ženám), alebo unášaním detí. Je známy aj ako plivník alebo plevník, a ak by to predsa len chcel niekto zariskovať, môže ho skúsiť nalákať na sladké mlieko alebo proso. Pre trpezlivých je tu možnosť vypestovať si vlastného zmoka z vajíčka od čiernej sliepky noseného deväť dní pod pazuchou.

5. Ohnivý muž

Tohto rozpáleného mladíka by ste nechceli stretnúť. Väčšinou išlo o strašidelnú dušu hriešnika, ktorá sa mohla objaviť v mnohých podobách (ohnivý stĺp, sud, plamienok alebo drak).

Obľuboval bažiny, kde ľudí buď zabil utopením, spálením alebo roztrhaním na franforce - no ak mal dobrú náladu, pomohol im dostať sa späť na cestu. Ak sa mu za to nepoďakovali, mohla sa mu zlá nálada vrátiť a mali po chlebe.

Ak je vám tento popis známy, môže za to podoba s bludičkami a svetlonosmi, modrastými plamienkami duší mŕtvych detí alebo zavraždených nešťastníkov.

6. Baba Yaga

Jedna z najznámejších a najpopulárnejších folklórnych bytostí je nepochybne Baba Yaga. V rôznych podobách ste sa s ňou mohli stretnúť vo filmoch Mrázik a Hellboy alebo hrách Shadow of Tomb Raider či Zaklínač.

Táto mimoriadne škaredá starena mala často namiesto ľudských nôh kuracie alebo kačacie končatiny a lietala v drevenom mažiari, často v spoločnosti svojich dračích synov.

Niekedy, keď mala veľmi zlovoľnú náladu, lietala na ohivom železnom stĺpe a spôsobila ničivú búrku. Na druhej strane ale vlastnila magické predmety ako živú vodu, super-rýchleho koňa alebo sedemmíľové čižmy.

Bývala v romantickej drevenej chalúpke na stračej nôžke uprostred temného lesa, s unikátnym plotom postaveným z kostí a lebiek svojich obetí (odporúča 9 z 10 realitných maklérov).

Niekedy ju ale prepadla aj dobrá nálada a pomohla hrdinom - napríklad Vasilise darovala jednu z lebiek svojich obetí. Rozkošná rozprávková babička, nemyslíte?

(zdroj: Wikipedia-Ivan Bilibin )

7. Psota

Ak sa vám darilo, mohli to ostatní zvaliť na Zmoka. Ale čo ak sa nedarilo? Aj na to bola odpoveď jednoduchá: do domu sa vás nasťahovala Psota, alebo inak povedané Bieda.

Zvyčajne mala podobu vychudnutej, krivej a jednookej ženy, ktorá sa nasťahovala do domu a odmietla odtiaľ odísť. V horšom prípade sa „pricucla“ na neštastníkove plecia.

Na rozdiel od Poludnice a Smrti bola zvyčajne odetá v čiernych, otrhaných háboch. Avšak niektoré príbehy ponúkajú aj optimistickejší pohľad - Bieda mala podobu malého chlapca, ktorý napokon zavítal ku každému aspoň na chvíľu.

A ako sa jej dalo zbaviť? Aj keď by bol férový boj so Zmokom zaujímavý, folklór ponúka iné nápady. V slovenských rozprávkach je častejší obraz malého chlapca, ktorého ste mohli hudbou nalákať von a zavrieť napríklad do suda, krčahu alebo fľaše.

Inak, Psota neznášala hlasné zvuky a tak ste ju mohli vypudiť aj hlukom – možno by v dnešných časoch stačila vypeckovaná hudba. V iných príbehoch sa často bieda presťahovala k „zlému“ susedovi, no môže to dopadnúť aj horšie: v zúfalej snahe zbaviť sa jej mohli ľudia prísť o ruku alebo aj o život.

8. Navi

Okrem slávnych upírov a vlkodlakov sa ľudia obávali aj iných démonov, medzi ktorými sa vynímali Navi. Tieto bytosti sú známe už z najstarších prameňov o Slovanoch, ktorí ich vinili za mor - Navi sa prechádzali ulicami mesta ako neviditeľní ľudskí démoni jazdiaci na koni.

Väčšinou mali podobu čiernych vtákov s červenými očami, ostrými zobákmi a pazúrmi, čo boli nespokojné duše nepokrstených zosnulých. V podobe vtákov potom lietali v noci počas hmlistého alebo upršaného počasia, nariekali v komínoch a nad riekami, čím trápili predovšetkým tehotné ženy a deti.

Ako im ľudia mohli pomôcť? Nuž, keďže to boli duše zosnulých, ktorým nebol doprianý krst, stačilo vysloviť formulku používanú pri krste. Ak sa to ale nestihlo do určite doby, zvyčajne siedmeho roku od smrti, zmenili sa v zlovestné víly.

Zdroje: Jiří Polívka: Rozprávky o bytostiach nadprirodzených, Samuel Czambel: Slovenské ľudové rozprávky, Kolektív autorov: Slovenské báje, Zdeněk Váňa: Svět slovanských bohů a demonů, Naďa Profantová a Martin Profant: Encyklopedie slovanských bohů a mýtů, Mike Dixon-Kennedy: Encyclopedia of Russian and Slavic Myth and legend

