Zbohom, Kapitán! 16 dôvodov, prečo nám bude Andrej Danko chýbať

Aj keď Igor Matovič je osoba, pri ktorej o politický humor určite nebude núdza, naša duša po voľbách smúti. Do parlamentu sa totiž nedostal Andrej Danko, ktorého SNS získala len niečo cez tri percentá voličských hlasov.

A je to radosť iná. Odchádza Kapitán, nebude bozkávanie, emócie na úroveň urážok a my budeme na ďalšie nudné politické diskusie pozerať už len so slzou v oku. Bude nám chýbať. Aj vizuálne. Rozhodli sme sa vám pripomenúť Kapitánovu politickú kariéru, vďaka ktorej bolo na internete veselo.

Prečo nám bude Andrej Danko chýbať?

1. Vďaka nemu novinárom nikdy nehrozila uhorková sezóna

Pamätáte si ešte na august roka 2017, keď Andrej Danko z ničoho nič vypovedal koaličnú zmluvu? Všetci (vrátane jeho koaličných partnerov) zostali prekvapení a o deň neskôr sa uskutočnilo rokovanie koaličnej rady, na ktorom dospeli k tomu, že problém nie je až taký vážny a koalícia je odhodlaná pokračovať, aj keď kríza ešte nie je zažehnaná.

Nikto dodnes nevie, čo sa vlastne vtedy stalo, ale aspoň nebola uhorka. A boli vtipy.

2. Zachránil Vianoce

Tento príbeh je smutný sa odohral v decembri 2018, keď si zmyslel, že jeho poslaním je vymeniť vianočné stromčeky. Aby ste v tom nemali chaos ako pri Kapitánových prejavoch - NR SR mal dva stromčeky - jeden sa nachádzal pred budovou a druhý priamo v nej.

Najväčšiu pozornosť pútal ten pred budovou. Oficiálne ho dal Andrej Danko vymeniť preto, lebo (ako inak) predstavoval bezpečnostné riziko. Bol totiž prasknutý.

V kuloároch sa však povrávalo, že ho dal vymeniť jednoducho preto, lebo sa mu nepáčil. Za výkon hodný Kapitána ho pochválil napríklad Martin Glváč, ktorý označil starý stromček za metlu.

3. Ukázal nám, že je v poriadku, ak hromaždíme nepotrebné veci, ku ktorým máme citový vzťah

Inak si nevieme vysvetliť jeho video z pracovne plnej horcruxov. Pozornosť internetu upútali najmä rekvizity v pozadí - na stole za ním sa vynímajú angličáky, fotka pápeža, historický zvonec či zvláštne palice.

Video obsahovalo aj:

smutného Andreja Danka, pričom chvíľami budete mať pocit, že sa naozaj rozplače

budovateľské pohľady do neďalekého okna

viacsekundové loadingy a zamyslenia

množstvo rečníckych otázok

ťažký povzdych, už ani nevieme nad čím

vetu "Mám úctu k ženám, urobil som dve ministerky v tejto vláde!"

4. Zachránil muža pred utopením

Predseda bol vždy tam, kde sa niečo dialo - napríklad v januári 2018 sa zahral na záchranára. Keď išiel spolu so svojím ochrankárom domov z parlamentu popri Dunaji, začuli spod mosta hlasy. Našťastie ale mali pri sebe baterku a čoskoro vďaka tomu našli muža, ktorý sa pri brehu držal kríkov.

Išlo o bezdomovca, ktorý spadol do Dunaja a začal sa topiť. Predseda SNS privolal záchranku a hasičov a snažil sa s mužom udržiavať komunikáciu, aby neupadol do bezvedomia, muž im ale podľa slov hovorkyne parlamentu pomaličky odchádzal. Záchranári našťastie prišli v priebehu 10 minút a muža z vody vytiahli, ošetrili a previezli do nemocnice. A Slovensko má odvtedy nového superhrdinu.

5. Dokázal, že je naozaj zaslúžene predsedom SNS a do rádia prišiel opitý

Prehru našich hokejistov s Kanadou niesli fanúšikovia veľmi ťažko. Andrej Danko prišiel do relácie Braňa Závodského na rádiu Expres a priznal sa, že veľa popil.

"Trošku som omámený, lebo som zapíjal večer smútok po tom hokeji," vyšlo z Danka v dvadsaťminútovom rozhovore, počas ktorého viac vzdychal ako rozprával.

Aj keď sme si u predsedu parlamentu zvykli na trošku chaotickejší slovosled, nedokončené vety či nezmyselne poprepájané myšlienkové pochody, tento rozhovor bol ešte o level vyššie.

Na videu z debaty vidno, ako sa opieral o stôl, pár minút po začiatku mu priniesli kávu, zle artikuloval a zamotával sa ešte viac ako zvyčajne. Nečudujeme sa, že v relácii padli aj tieto výroky:

"Ťažko vládzem, fakt som dosť popil."

"Ja vás mám strašne rád."

"Už dúfam neprehráme hokej s takou bolesťou."

6. Bozkával takmer všetko, čo mu prišlo pod ruky

Zrejme najlegendárnejšiu bozkávačku si užil s kapitánskymi výložkami na tlačovke. Okrem toho pobozkal aj stuhu na venci pri buste Alexandra Dubčeka.

A odviazal sa aj počas návštevy Ruska, kde navštívil pravoslávny chrám svätej Ľudmily. Otec Serefín tu požehnal nášmu národu a Andrejovým perám neušla náboženská ikona, ktorú predtým pobozkal aj kňaz.

https://giphy.com/embed/TGRSm9lV05HjlAAYhz

7. Jeho legendárne tlačovky nikto len tak neprekoná

Za päť rokov toho bolo dosť, spomeňme aspoň tie najpamätnejšie.

Marec 2018:

Danko vyzval mladých, ktorí protestujú v uliciach, aby išli do politiky, spomenul aj vyháňanie diabla zo SNS, banánovú republiku, ping-pong, svoju predstavu o opozičnom lídrovi a vraždu Ugandy. Ale tomu zvyšku asi nerozumel nikto.

Apríl 2018:

Táto tlačovka trvala 31 minút a dokopy na nej nič nepovedal. Teda, nič, čomu by niekto rozumel. Nechýbala úvaha o kariére Ivety Radičovej, ktorú zrejme nikto nepochopil, a okrem toho sa predseda naučil aj nové slovo gescia. Verejnosť oboznámil s tým, že sa už v koalícii necíti komfortne.

Nechýbali ani slovné spojenia ako elementárna slušnosť, potláčanie pocitov a výhrad, sme malý štát, výkriky do tmy, mediálne prostredie, prichádzajú rôzne situácie, problémy sme si vždy dokázali vyriešiť či status quo.

Jún 2018

Novinárom sa zdôveril, že často trpí aj za chyby, za ktoré môže predchádzajúce vedenie strany, a prezradil, že na sneme pokrstil druhú časť knihy o histórii SNS. Nechýbalo ani sebaľutovanie a povzdychy nad tým, aký má predseda ťažký pracovný život. A my sme z toho urobili motivačné citáty:

Január 2019

Vďačným zdrojom vtipov bola aj kauza rigorózka a hoci väčšina Kapitánových tlačoviek trvala aj viac ako 10 minút, tentokrát nás ušetril teátra a pred kamery sa postavil len na dve minúty.

"V celom texte však nie je spomenuté slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali. Verejne ďakujem komisii a senátu UMB, že nepodľahli tlaku médií a politikov a nevydali voči mne účelový rozsudok," povedal Danko a dodal, že rozhodnutie komisie "berie na vedomie". A potom z ničoho nič odišiel.

Február 2019

Pred kamery sa postavil, aby svetu oznámil kandidátku SNS do eurovolieb. A potom sa to zmenilo na polhodinové freestylové vystúpenie, v ktorom stihol spomenúť Alexandra Dubčeka, kauzy rigorózka a výložky, zostrihané videá jeho prejavov, ktoré kolujú po internete, ale aj to, že na neho všetci útočia.

Nechýbali ani teatrálne pauzy medzi myšlienkami, slovné spojenie španovanie a bičovanie emócií a ležérne rozopnutý gombík na košeli.

August 2019

Keď sa ho novinári opýtali na Petra Tótha, Danko neváhal a z rukáva vytiahol reakciu školáka, ktorého práve učiteľka pristihla pri klamstve.

"Chskym? Niejá soms, ja vôbec, ja naozaj Tótha akože absolútne vôbec, hej? A preto vám hovorím, že, že viete, ja by som mal problém aj vizuálne Tótha, aj keď vidím v médiách," dostal zo seba a celú tlačovku zakončil slovami: "Chcel by som povedať, že ako ináč vám to má povedať, ako som vám to povedal počas tejto tlačovej besedy, keďže sa dupľujú otázky, chcem vám poďakovať a popriať krásny deň."

8. Dokázal na seba upriamiť pozornosť aj vtedy, keď to nikto nečakal

Napríklad na inaugurácii prezidentky. Hoci mala podľa protokolistu Ladislava Špačeka nová prezidentka zložiť sľub presne o 12:00, stalo sa tak o sedem minút neskôr. Prečo? Lebo za mikrofónom sa odviazal predseda SNS. V prejave spomenul paralelné reality a zamyslel sa nad internetom.

9. Na potulkách svetom vyhľadával jedno dobrodružstvo za druhým

Napríklad v Jeruzaleme pri Múre nárekov...

... či na Veľkej Javorine s českým predsedom senátu.

10. Televízne diskusie mali vďaka nemu osobité čaro

November 2018

Počas jednej nedele to predseda SNS schytal hneď dvakrát - od Borisa Kollára v relácii V politike a od Richarda Sulíka v O 5 minút 12.

V prvej diskusii nechýbali Kollárove úškľabky, výbuchy smiechu a zmätený moderátor, ktorému Andrej Danko kradol slovo. Boris Kollár povedal, že z Dankových úst znie slovo odbornosť tragikomicky a spája sa s ním asi ako s Kollárom kozmonautika. Zvyšok debaty tvorila hádka o tom, kto je viac osobný, pričom Danko povedal, že Kollár do politiky priniesol živočíšno. A urodila sa aj táto krásna výmena názorov:

Danko: Boris, ťaháš ma na dno.

Kollár: Ja? Veď ty už na dne si. Celý život.

V druhej diskusii ho Richard Sulík nazval hochštaplerom a hanbou tohto národa. Predseda SNS mu na to odpovedal, nech sa ukľudní, sústredí a prestane blikať viečkami.

Najviac internetových vtipov Andrej Danko utŕžil za debatu o osobitnom odvode pre obchodné reťazce, ktorá sa zvrhla na ujasňovanie si pojmov:

Danko: Ale kapitalizmus na Slovensku nikdy nesmie byť.

Sulík: Ale kapitalizmus na Slovensku je.

Danko: Nie, nie je. Nesmie byť.

Január 2019

Počas svojho 40-minútového freestylu v relácii V politike oznámil, že nebude kandidovať za prezidenta.

Zrejme najviac ľudí pobúril výrok o Lucii Nicholsonovej zo SaS, o ktorej povedal: "Na mňa nejaká cigánočka zo SaS-ky si nebude dovoľovať, lebo už toho mám plné zuby."

SaS dala jeho výrok do pozornosti prokuratúre, pretože sa podľa nich dopustil trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. A internet ho začal zase raz prirovnávať k bývalému predsedovi SNS, Jánovi Slotovi.

September 2019

Danko sa vybral do relácie Sobotné dialógy na RTVS, v ktorej sa stretol s Michalom Trubanom. Nejakým zázrakom sa dostali aj k plesniam v nemocniciach a zábava bola na svete.

"Veď dneska, odfotí premiér pleseň a ja mu vždy hovorím: NEFEŤ PLESEŇ! Urob zmenu verejného obstarania!" povedal Danko a zrejme tým narážal na študentov, ktorí poslali premiérovi Pellegrinimu fotoknihu plesní v slovenských nemocniciach.

Február 2020

Kapurková bola pre Kapitána predvolebná diskusia HN Televízie v spolupráci s Rádiom Expres. Po menšej výmene názorov s moderátorom Braňom Závodským o ich dávnom spore, ktorý sa týkal ceny obrany vzdušného priestoru, sa Danko postavil so slovami "To ste chceli, nie?" a odišiel z miestnosti.

11. Všetkých vítal s otvorenou náručou

A vždy to skončilo humorom. Svoje si s ním užili:

Nasťa Kuzminová, ktorej povedal, že oceňuje jej "spôsob života".

Podpredseda Národného zhromaždenia Arménskej republiky, Eduard Sharmazanov.

Šachový veľmajster a poslanec ruskej dumy, Anatolij Karpov.

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko, ktorý je považovaný za posledného európskeho diktátora.

Prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej doniesol kytičku.

Silvia Šuvadová, ktorá v Dankovi našla božiu prítomnosť.

Alena Zsuzsová, ktorej povedal, že je pekná žena.

12. Stal sa druhým najznámejším slovenským poštárom (po Janovi Gorduličovi)

Písal sa rok 2017 a predseda SNS dostal geniálny nápad. Zamestnancom parlamentnej podateľne vraj prikázal, aby otvárali listy adresované poslancom, ktoré boli od fyzických osôb alebo nemali odosielateľa.

Dehonestujúce listy alebo také, ktoré obsahovali vulgarizmy, sa k poslancom nemali ani dostať a po troch mesiacoch ich mohli dokonca skartovať. Podľa budúceho premiéra Igora Matoviča išlo o porušovanie ústavy a zákov a na Danka podal trestné oznámenie za porušovanie listového tajomstva.

Kapitán sa voči tomu ohradil a povedal, že bol "kriminalizovaný, pošpiňovaný a obviňovaný spôsobom, ktorý nepatrí do tejto spoločnosti". Odmietol, že by nariadil a vedel o opatreniach a postupoch pri narábaní s listovými zásielkami.

Vtipom a videám s krásnymi slovenskými ľudovkami však napriek tomu neušiel.

13. Jeho kauzy a brepty sa dali využiť aj v reklame

Výrobca nábytku Möbelix zverejnil 19. novembra na svojom Facebooku reklamu na regál Living, do ktorého "zmestíte všetky zdroje pre vašu rigorózku". V regáli bolo naukladaných päť kníh, ktoré Andrej Danko podľa Denníka N vykradol vo svojej rigorózke a neuviedol, že z nich čerpal.

(zdroj: m.smedata.skFacebook - Möbelix Slovensko)

Odviazala sa aj tlačiarenská firma Anwell. Na svojom Instagrame a Facebooku zverejnila niekoľko slovných hračiek, ktorými sa snaží zaujať svoju cieľovku - vysokoškolských študentov.

(zdroj: Anwell)

(zdroj: Anwell)

14. Nikto nevie zaželať úprimnú sústrasť tak ako Andrej Danko

Politická kríza po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej naberala na obrátkach a Kapitán sa rozhodol, že aj on sa k tomu musí vyjadriť. Začiatkom marca teda zorganizoval tlačovku, na ktorej v podstate nič nepovedal.

Ak teda nerátame jeho vety o tom, že:

chce vyjadriť "úprimnú sústrosť pozastalým"

pre neho je ten, kto zločin spáchal, "netvor"

to, akí sú Slováci pracovití, vidí aj "v okolitých štátov"

15. Bol dokonalým materiálom na kvízy.

Fakt.

Naozaj.

Úplne vážne.

Nerobíme si srandu.

16. Vďaka nemu máme obrovský stožiar

Andrej Danko sa v júli 2019 rozhodol, že chce pred parlamentom vztýčiť tridsaťmetrový stožiar na vlajku. Prečo práve 30-metrový? Lebo ten v Budapešti má len 27 metrov. "Toto bola požiadavka pána predsedu Andreja Danka, mať stožiar vyšší, ako je v Budapešti," vysvetlil hovorca Národnej rady Tomáš Kostelník.

Po vztýčení stožiara prišla aj druhá vlna vtipov:

A sranda bola, aj keď do stožiara udrel blesk...

... a keď z neho vietor odvial vlajku.

S Kapitánom sa so slzami v očiach lúčime a je nám ľúto, že nestihol uzákoniť takúto podobu Vianoc: