Osem zaujímavostí, ktoré ste nevedeli o rockovej skupine Papa Roach

Čoskoro vystúpia aj na Slovensku.

28. feb 2020 o 15:37 Viktor Hlavatovič

Rocková skupina Papa Roach z Kalifornie bola už dvakrát nominovaná na cenu Grammy a absolvovala svetové turné s Marilynom Mansonom či Eminemom. Na scéne sú od roku 1993 a niektoré z ich piesní môžete poznať napríklad aj z filmu Saw II (pieseň Blood) či z filmu The One (pieseň Blood Brothers a Last Resort).

Tieto infromácie ste o nich možno nevedeli:

1. Ich najhranejšia pieseň je z roku 2000.

Pieseň Last Resort z druhého štúdiového albumu Infest z roku 2000 je už legendárnou. Ide o najväčší hit kapely a zapamätateľný je aj jej klip. Aj keď vydali Papa Roach od tej doby množstvo albumov a piesní, na koncertoch žne najväčšie úspechy práve ona.

Pôvodne vznikla na klavíri, no najzapamätateľnejšou je práve kvôli gitarovému riffu. Viac o jej histórii si môžete prečítať tu.

2. Spevák skoro spáchal samovraždu.

Stalo sa tak v roku 2012 a dôvodom mal byť jeho 10-ročný problém s alkoholom a nezhody s manželkou. Nakoniec sa kvôli svojej rodine rozhodol svojich démonov v sebe potlačiť.

Priznal sa k tomu v rozhovore pre magazín Metal Hammer, kde opísal, že už sedel vo svojej hotelovej izbe v Californii, v ktorej sa chcel obesiť. Pri rozmýšľaní o svojom poslednom telefonáte s rodinou sa však rozhodol žiť aj naďalej.



3. V kapele mali trombónistu.

Išlo o Bena Luthera, ktorý bol členom kapely v roku 1993. Neskôr ho nahradil gitarista Jerry Horton.

4. Kapela sa volá podla Shaddixovho nevlastného dedka.

Jeho meno bolo Howard William Roatch a celá rodina ho prezývala "Papa Roach". Roatch spáchal samovraždu po tom, čo sa dozvedel, že má rakovinu. Skupina mu venovala pieseň Roses On My Grave.

5. Sú v nezávislom vydavateľstve.

Rozviazať spoluprácu so svojim pôvodným vydavateľstvom Geffen Records sa rozhodli v roku 2010. Vtedy prešli pod nezávislé vydavateľstvo Eleven Seven Records, pod ktorým vydali svoj album Time for Annihilation.

6. Práva na ich najlepšie pesničky nepatria im.

V roku 2010 vydalo vydavateľstvo Geffen Records album s ich najväčšími hitmi bez vedomia alebo súhlasu samotnej skupiny.

7. Naposledy u nás hrali v Seredi.

Áno, je to tak. Ich posledný koncert na Slovensku odohrali v roku 2018 v seredskom amfiteátri. Išlo o akciu pod projektom "In Castle". Počas neho v Seredi vystúpila minulý rok aj kapela Limp Bizkit.



8. Momentálne sú na turné s ďalšou kapelou.

Kapela sa rozhodla pre turné s americkou bandou s názvom Hollywood Undead. Jednou z ich zastávok bude čoskoro aj bratislavská Eurovia aréna, kde vystúpia už 6. marca. Lístky kúpite tu.

