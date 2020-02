Trápne piesne aj vulgarizmy. 23 bizarností predvolebnej kampane

(Počkajte, kým sa príspevky zo sociálnych sietí načítajú)

1. Smerácke videá a rapíky

V kampani sa politici Smeru dosť opustili. Ľuboša Blahu už z toľkých statusov musí bolieť ruka a kreatívny tím Smeru chŕlil jedno cringe video za druhým, pričom niektoré z nich už Google zablokoval.

Sériu odštartovalo video s deťmi v škôlke. Áno, Roberta Fica fakt niekto pustil medzi deti. Našťastie však od malých občanov zatiaľ nemohol vymáhať 50-tisíc eur ako od študentov medicíny. Tento umelecký skvost obsahoval aj:

dieťa, ktoré malo predstavovať Alojza Hlinu, ako bije ostatných dúhovým krížom

škôlkara s obrovským jointom

dieťa, ktoré malo byť Igor Matovič, ako drží nápis "škôlka má účty na Belize"

rozšafného Roberta Fica v saku a svetlomodrej košeli

Nasledovali ďalšie kreatívne stropy, medzi nimi aj video o imigrantoch a raperské video o opozícii. Naozaj by nás zaujímalo, aká bola cieľovka.

2. Ako sa Harabin vybral za Daňom a Vaskym

Bizár ešte na začiatku roka odštartoval víťaz prezidentskej kampane (a teda náš právoplatný prezident) a zároveň súčasný kandidát na post poslanca v parlamente (je to v podstate slovenský Chuck Norris) Štefan Harabin.

Ten si zmyslel, že do svojej predvolebnej kampane okrem spoľahlivej náhrady SAD Zvolen v podobe Harabiňáka zahrnie aj návštevu mučeníkov Rudolfa Vaského a Martina Daňa priamo vo väznici v Nitre. Tí sa tam ocitli ešte ako súčasť adventného kalendára NAKA - tá ich zadržala pre podozrenie z násilnej trestnej činnosti.

Na túto udalosť Harabin pozýval zároveň aj ostatných sympatizantov tejto obľúbenej komediálnej dvojice, avšak nakoniec sa tam nedostal ani on. Človek by čakal, že prezidenta snáď pustia všade, dokonca aj bez občianskeho preukazu. Minimálne on si to asi myslel...

3. Spevák Harabin

Pri Štefanovi Harabinovi ešte ostaneme. V predvolebnej debate na webe pluska.sk sa stretol so štvorkou na kandidátke SaS, Alojzom Baránikom. Počas rozhovoru narazil na množstvo nepríjemných otázok a musel sa vyjadriť napríklad k bozkávačke s Robertom Ficom a podpore od Jána Slotu.

Najväčší bizár nastal, keď sa musel konfrontovať s otázkami o jeho majetku a zareagoval zvučným "ooooOOOOOoooo".