Stand-up komici prezradili, podľa čoho sa budú rozhodovať vo voľbách

Hovoria o korupcii i fašizme.

V parlamentných voľbách sa chystajú voliť aj stand-up komici a my sme sa ich opýtali, podľa čoho sa budú rozhodovať a čo by ľudia mali zohľadniť, keď premýšľajú, komu dať svoj hlas.

Matej Makovický

Na základe akého kritéria sa budete rozhodovať pri voľbách 29. februára?

Najviac mi záleží na environmentálnej politike, sociálnej politike (vrátane školstva a zdravotníctva) a ľudskoprávnej agende. Ako každé voľby, keď si svoje hodnoty porovnám s dostupnými stranami, vyjde mi, že nie je koho voliť. Takže si otvorím fľašu vína a hľadám najbližšiu možnú alternatívu k týmto hodnotám a na jej kandidátke ľudí, ktorí sa týmto témam venujú.

Samozrejme, rozhodujem sa aj vizuálne. Niektoré subjekty sú totižto príliš hranaté, príliš hnedé alebo nosia na hrudi príliš veľký, tzn. akýkoľvek kríž alebo dvojkríž. A napokon si pripomeniem svoje krédo, že si síce budem voliť politickú stranu, ale veriť budem stále najmä aktivistom.

Aké kritéria je podľa vás dôležité zohľadniť pri nadchádzajúcich parlamentných voľbách?

Pri voľbe krajiny, do ktorej sa po voľbách presťahujete, si určite nezabudnite skontrolovať ceny leteniek, stav pracovného trhu a podmienky žiadania o občianstvo. Seriózna odpoveď je, že dôležitých kritérií je mnoho - korupcia, sklony strán k fašizmu či k populizmu, ale najmä to, čo strana ponúka.

Treba sa snažiť použiť svoj hlas na to, aby ste nevolili iba "proti" niekomu, ale čo najviac "za" niekoho. Lebo idiotov sa nájde všade dosť, ale schopných ľudí je málo. Preto sa opýtajte: „Keby táto strana bola súčasťou vlády, čo dobré a čo zlé pre mňa spraví?". Tiež si treba pripomenúť, že voľbami občianske povinnosti nekončia, skôr naopak. Voľby sú síce fajn možnosť niečo spraviť, ale samotné na zmenu k lepšiemu ani zďaleka nestačia.

Jakub Gulík

Na základe akého kritéria sa budete rozhodovať pri voľbách 29. februára?

Na základe histórie strany a ich členov. Zaujíma ma, čo užitočné už urobili v minulosti, ako sa správali a či sú tak ich sľuby opodstatnené. A keďže v týchto voľbách je z čoho vyberať, tak sa budem držať aj postoja danej strany v hodnotových otázkach.

Aké kritéria je podľa vás dôležité zohľadniť pri nadchádzajúcich parlamentných voľbách?

Podľa mňa sú asi štyri hlavné veci, ktoré by sme mali riešiť. Korupcia, školstvo, zdravotníctvo a justícia. To sú veci, ktoré Slovákov najviac trápia. To nehovorím ja, ale prieskumy.

Marián Psár

Na základe akého kritéria sa budete rozhodovať pri voľbách 29. februára? Aké kritéria je podľa vás dôležité zohľadniť pri nadchádzajúcich parlamentných voľbách?

Zaujíma ma, ktorá strana má na kandidátke odborníkov na školstvo s konkrétnym plánom na jeho posun na úroveň, na akej už dávno malo byť. To isté platí pre zdravotníctvo. Tiež si budem všímať, aký prístup má daná strana k slabším a menšinám. Určite je pre mňa dôležitý aj postoj ku klimatickej kríze a opatrenia na jej zmiernenie. Horí nám tu pod riťou nie len kvôli klíme a ja chcem hovoriť vtipy čo najdlhšie a ideálne nie v exile, lebo tu náhodou nastane totalita.

Teodor First alias Joe Trendy

Na základe akého kritéria sa budete rozhodovať pri voľbách 29. februára?

Jedno z kritérií je určite minulosť politických strán a jej členov. Tam hneď je veľká selekcia, koho určite nie. Ostanú mi strany, ktoré považujem, že by Slovensko mohli spraviť lepšou krajinou a tu začína druhá fáza selekcie. Dosť aktívne sledujem politické debaty, sociálne siete, pozrel som si programy strán, ich riešenia otázok, ktoré ma zaujímajú. Samozrejme, žiadna strana nemá v programe úplne všetko, čo by som požadoval, ale v pohode sa dá nájsť taká, ktorá mi je názorovo najbližšie. A tú budem aj voliť.

Aké kritéria je podľa vás dôležité zohľadniť pri nadchádzajúcich parlamentných voľbách?

Možno sa treba pozrieť, čo sa podarilo stránam, ktoré boli doteraz v parlamente. Či splnili to, čo sľúbili svojim voličom. Či nemajú fašistické zmýšľanie, či ich sľuby pred voľbami nie sú len čistý populizmus. A potom, čo tie strany vlastne chcú so Slovenskom robiť. To sú otázky korupcie, školstva, zdravotníctva, starostlivosť o sociálne slabšie rodiny. Ako sa na to celé pozerajú a či majú vo svojich programoch REÁLNE riešenia.

