Nové stolové hry, pri ktorých aspoň na chvíľu zabudnete na politiku

1. My Little Scythe

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 1 – 6

Herná doba: 45 minút

Opäť nastal čas dožinkového turnaja v Jablčnom kráľovstve, na ktorom sa zišli zástupcovia všetkých siedmich okolitých zemí. Každá z nich nominovala na prestížny turnaj dvojicu súrodencov, ktorí zabojujú o zisk víťazných pohárov v ôsmich súťažných kategóriach. Dvojica, ktorá ako prvá získa štyri poháre, sa stane víťazom turnaja a odmenou jej bude kráľovská koruna a vláda nad Jablčným kráľovstvom. Čas turnaja sa neúprosne blíži a je len na vás, ako v ňom obstojíte.

Ak by sme mali hľadať detskú hru, ktorá komplexne po hráčskej stránke prekonáva My Little Scythe, asi by sme museli zájsť ďaleko do minulosti. Hra, ktorá spôsobila doslova ošiaľ, mizne z pultov obchodov závratnou rýchlosťou a my sa tomu vôbec nečudujeme.

Na rozdiel od iných detských stoloviek, cena, ktorú za hru utratíte, je vykompenzovaná krásnymi hernými komponentami, počnúc XXL hracou doskou zobrazujúcou šesť rôznych krajín Jablčného kráľovstva, končiac prepracovanými figúrkami dvojíc súrodencov, ktorí boli vyslaní na Dožinkový turnaj.

Ak by ste si chceli hru vylepšiť, je možné figúrky vyfarbiť podľa priloženého vzoru, alebo vlastnej fantázie. A po tom, ako si hru osvojíte, už je len krôčik ku skutočnému "dospeláckemu" Scythe. Veď nikdy nie je neskoro začať si vychovávať spoluhráčov, no nie?

Stručné hodnotenie:

+ Krásne grafické spracovanie zaujme nielen deti, ale i dospelého hráča.

+ Pravidlá v dĺžke necelých sedem strán sú veľmi ľahko pochopiteľné.

- Treba počítať s naozaj veľkým rozmerom hracieho plánu, ktorý sa nemusí zmestiť na každý stôl.

2. Kvedlalové z Kvedlinburku

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 45 minút

Vitajte v Kvedlinburgu! Na tunajšom jarmoku sa stretávajú známi alchymisti, ktorí ponúkajú svoje zázračné elixíry. Pridajte sa k nim, namiešajte tie najhodnotnejšie a získajte slávu, o ktorej sa vám ani len nesnívalo!

V tejto hre hráči v postavení stredovekých alchymistov miešajú vo svojich kotlíkoch elixíry zo surovín, ktoré priebežne nakupujú na jarmoku. Čím viac surovín elixír obsahuje, tým je hodnotnejší.

S pridávaním ingrediencií však treba byť opatrný. Stačí o jednu ingredienciu naviac, váš kotlík vybuchne a vy nielenže prehráte dané súťažné kolo, ale prídete i o možnosť nakúpiť nové ingrediencie či získať body do záverečného hodnotenia.

Stručné hodnotenie:

+ V hre je možné stupňovať obtiažnosť podľa stupňa vyložených kúzelníckych kníh, ktoré určujú pravidlá pre nákup ingrediencií.

+ Hrateľné s deťmi od 6 rokov, prípadne i mladšími, pokiaľ im pomôžete s úkonmi vyžadujúcimi počítanie (sčítavanie výbušných ingrediencií v kotlíku či nákup surovín).

- Hra obsahuje veľké množstvo žetónov ingrediencií rôznej hodnoty, ktoré je potrebné pred hrou roztriediť, čo je vcelku zdĺhavá činnosť, preto je dobré vymyslieť si dobrý systém ukladania roztriedených žetónov po hre.

3. Zachráňte príšerky!

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 2-5

Herná doba: 30 minút

Iste ste už počuli o záchranných staniciach pre opustené zvieratá. Čo ale urobiť, ak sa nájde opustená príšerka? Kam ju umiestniť? A práve tu začína vaša herná misia. Postarať sa o opustenú príšerku, zabezpečiť jej pohodlné miesto na spánok, miesto na zábavu, no najmä starať sa o jej rozvoj. Odmenou vám bude šťastie príšerky pretavené do víťazných bodov. Len ten najstarostlivejší opatrovatrovateľ totiž môže zvíťaziť!

Zachráňte príšerky je detská hra s relatívne jednoduchými pravidlami, poskytujúca hráčom veľký počet herných akcií. V každom kole máte možnosť zvoliť si, akým spôsobom sa o príšerku postaráte. Prihliadať pri tom musíte na množstvo srdiečok, ktoré za daný krok získate. Ich počet totiž na záver hry rozhodne o víťazovi.

Stručné hodnotenie:

+ Zaujímavá téma hry, ktorá osloví rovnako chlapcov, ako dievčatá.

- Hru samotnú zvládnu i mladší hráči, avšak najmä u nich často vzniká problém s trpezlivosťou pri záverečnom spočítavaní bodov, ktoré je trocha zdĺhavé.

4. Similo

Odporúčaný vek: 7+

Počet hráčov: 2+

Herná doba: cca 10 minút

Ak namiesto súperenia uprednostňujete zábavu pri dobrej kooperatívnej hre, iste vás poteší novinka od vydavateľstva Albi, ktorou je séria troch kartových hier s názvom Similo. Vybrať si môžete verziu zameranú na históriu, báje či rozprávky.

Cieľom hry je odhaliť kartu postavy, ktorú si na začiatku hry vybral našepkávač, a následne ju zamiešal medzi ďalších jedenásť kariet vyložených na hracej ploche. Zdá sa vám to jednoduché? To preto, že sme ešte nedodali skutočnosť, že našepkávač nesmie vysloviť jediné slovíčko a napovedať môže len pomocou kariet iných postáv, ktoré má v ruke.

Ak kartu položí naležato, znamená to, že hľadaná karta nemá s vyloženou spoločný určitý znak. Naopak, položenie karty vertikálne poukazuje na nejaký znak, ktorý majú obe karty spoločné. Na vás je uhádnuť, aký, a následne vylúčiť karty, ktoré napovedané kritérium nespĺňajú. Napokon (v lepšom prípade) ostane len jedna karta, tá správna. V prípade, že počas hry hráči vyradia kartu, ktorú mali uhádnuť, kolo končí spoločnou prehrou.

Stručné hodnotenie:

+ Možnosť hrať s viacerými balíčkami naraz.

+ Praktické balenie na cesty.

+ K hre nie sú potrebné žiadne špeciálne vedomosti (okrem čítania), takže je hrateľná v podstate od 6 rokov.

5. Hlavne kľud!

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 3 – 7

Herná doba: 25 minút

Veľmi často je zmieňovaná informácia, že ženy, na rozdiel od mužov, dokážu robiť viac vecí naraz. Čo tak preveriť si to? V hre Hlavne kľud! musia hráči súčasne odpovedať na rôzne typy otázok dvomi rôznymi spôsobmi. Ústne a písomne, vyskladaním odpovede na hracích kockách s písmenami. To všetko v časovom limite odpočítavanom presýpacími hodinami.

Hráči proti sebe súťažia v troch herných kolách, pričom každé kolo je o čosi náročnejšie ako to pred ním. Kto získa po treťom kole v celkovom hodnotení najviac bodov za správne odpovede, stáva sa víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ Hra ideálna na párty, pretože je možné ju hrať až so siedmimi hráčmi.

+ Dobre otestuje tréning rýchlosti vašich reakcií pod časovým stresom.

- Otázky sú v češtine a občas sa napriek výborným znalostiam češtiny vyskytla nejaká, s ktorej prekladom sme sa chvíľu trápili, čo je nemilé, vzhľadom na tlak času. Našťastie takých otázok nebolo mnoho.

6. Čo to čmáraš?

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 3 – 7

Herná doba: 30 minút

Ďalšia párty hra je tiež zameraná na slová. To je ale jediné, čo majú Čo to čmáraš? a Hlavne kľud! spoločné. Kým hra Hlavne kľud! pripomína výsluch na policajnej stanici spojený s hrou Milionár, v Čo to čmáraš? ide predovšetkým o grafický prejav.

Úlohou hráčov je v časovom limite tridsiatich sekúnd kresbou vyjadriť jedno z trojice slov na kartičke podľa toho, aké slovo im určí vyžrebovaný žetón. Následne hráči hádajú, ktoré slovo sa snažili nakresliť súperi. Víťazné body pritom získavajú za správne uhádnuté kresby .

Keďže nejde o hru prioritne orientovanú na detského hráča, očakávajte naozaj náročné zadania typu: duch, prízrak a poltergeist či opilec, alkoholik, pijan...Tak čo, stále máte pocit, že vyhráte ľavou zadnou?

Stručné hodnotenie:

+ V obsahu balenia je úplne všetko, čo k hre potrebujete. Milo prekvapil i blok a ceruzky pre každého hráča.

+ Naozaj náročné zadania potrápia aj skúsenejších hráčov a rozdiely medzi jednotlivými slovami budete často hľadať s veľkou námahou. A to je tá správna výzva!

- Napriek tomu, že Čo to čmáraš? môže pôsobiť ako detská hra, odporúčaná veková hranica 12 + je v tomto prípade skutočne oprávnená, takže pre menšie deťmi hru skôr neodporúčame.

7. Settlers – Vládcovia Severu

Odporúčaný vek: 10+

Počet hráčov: 1 – 4

Herná doba: 45-90 minút

Ďalšia samostatná hra z rodiny Settlers vás zavedie ďaleko na Sever, kde obyvatelia troch najväčších severských impérií (Eskimáci, Vikingovia a Škóti) skúmajú nové územia v snahe získavať suroviny potrebné pre život či rozširovať oblasti svojho vyplyvu.

Každý hráč predstavuje zástupcu jedného zo šiestich vplyvných klanov. Títo sa plavia v blízkych i vzdialených moriach, dúfajúc, že objavia nové územie, ktorého by sa mohli zmocniť. Popri tom zbierajú suroviny, stavajú nové lokácie a keď konečne natrafia na svojej plavbe na nový ostrov, stoja pred zásadnou otázkou: Vyplieniť alebo dobyť? Čo prinesie väčší úžitok?

Okrem zberu surovín musia hráči myslieť i na získavanie víťazných bodov a šikovne voliť akcie tak, aby ich klan nestrácal suroviny, ale aby mu zároveň pribúdali i víťazné body. Akonáhle niektorý z hráčov dosiahne hranicu 25 bodov, dohrá sa posledné kolo a hra končí. Víťazom hry sa stáva hráč, ktorého klan v záverečnom súčte získal najviac bodov.

Stručné hodnotenie:

+ Súčasťou hry sú i sólo scenáre pre "single" hráčov.

+ Oceňujeme využívanie výlučne drevených alebo kartónových herných komponentov. Dojem z hry umocňujú drevené napodobeniny surovín – ovce, kamene, drevá, ryby a iné.

+ Rodina hier Settlers je zárukou kvality a spokojnosti hráčov. Vládcovia Severu to len potvrdzujú. Veľmi pekná grafika od dizajnu krabice, po ilustrácie na kartách či žetónoch, rôzne úrovne náročnosti hry, to všetko svedčí o tom, že si výrobca dal na kvalite hry naozaj záležať.

8. Catan – Hvězdoplavci

Odporúčaný vek: 12+

Počet hráčov: 3-4

Herná doba: 120 minút

Osadníkov z Katanu už možno považovať za kultovú spoločenskú hru. Od roku 1995, keď získala prestížny titul „Spiel des Jahres“, už vyšlo mnoho jej rozšírení, ktoré na slovenský trh prinieslo vydavateľstvo Albi. Ak sa vám zdá klasický Katan príliš „stredoveký“ a nemoderný, určite bude stáť za to vyskúšať novinku Catan – Hvězdoplavci, ktorá je situovaná do vesmíru.

Píše sa polovica tretieho tisícročia a ľudstvo začína kolonizovať neobývané planéty a mesiace. Ako sme to už tušili veľmi dávno, vo vesmíre nie sme sami. Rovnako ako my sa o rozširovanie svojich území snažia mimozemské civilizácie Zelenokožcov, Vedúcich, Obchodníkov, Diplomatov a Nomádov. Kto bude vo svojom ťažení najúspešnejší?

I napriek diametrálne odlišnej lokalite, na ktorú sme u Osadníkov z Katanu zvyknutí, ostáva princíp zachovaný. Hráči zbierajú suroviny, za ktoré následne budujú stavby - tie im prinášajú zisk bodov. Pre víťazstvo v hre je potrebné nadobudnúť minimálne 15 víťazných bodov.

Stručné hodnotenie:

+ Hra obsahuje oveľa väčšie množstvo komponentov, než sme u Osadníkov zvyknutí, potešilo aj pribalenie insertov, ktoré sú súčasťou základného balenia hry skôr výnimočne. Vďaka nim sa hra dá pekne rozložiť a prehľadne roztriediť všetky komponenty.

+ Zaujímavým herným prvkom je veľká plastová maketa materskej lode, ktorá slúži na určovanie rýchlosti kozmickej lode podľa farby guličiek, ktoré náhodne vypadnú pri zatrasení loďou z jej zadnej časti.

- Kým u väčšiny už vydaných osadníkov sme zvyknutí na rodinnú hru nižšej až strednej náročnosti, Hvězdoplavci stupeň náročnosti rozhodne posunuli smerom nahor. Nie je to však na úkor kvality herného zážitku, skôr naopak. Treba s tým však počítať a prispôsobiť tejto skutočnosti vek hráčov.

9. Planeta

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 30 minút

Vydavateľstvo Dinotoys začiatkom roka 2020 prišlo na trh hneď s dvomi rodinnými hrami – Planetou a Fotosyntézou. Prvá z nich je viac vhodná pre rodiny s menšími deťmi, zatiaľčo druhú si najlepšie vychutnáte so staršími hráčmi, ktorí budú schopní využiť taktizovanie a hrou mimoriadne podporovaný princíp škodenia súperom.

V hre Planeta na prvý pohľad zaujmú veľké plastové 3D modely planét, na ktoré hráči v priebehu hry umiestňujú magnetické dieliky znázorňujúce rôzne typy prírodných podmienok – hory, ľadovce, púšť, lesy. Každý z dielikov je vhodným ekosystémom pre iný typ živočíchov a ich správne rozmiestnenie bude rozhodovať o tom, koľkým živočíchom vytvoríte správne životné podmienky na to, aby vašu planétu osídlili.

Zvieratá, ktoré sú k dispozícii na osídľovanie planét, sú zobrazené na hracích kartách a ich množstvo pribúda každým ďalším herným kolom. Aby ste získali kartu so zvieraťom, musíte splniť niekoľko podmienok. Napríklad mať územie s najväčšou rozlohou určitého typu ekosystému, alebo mať územie, ktoré nesusedí s územím, ktoré je pre daný typ živočícha nevhodné. Ak vaša planéta poskytne azyl najviac druhom živočíchov, stanete sa víťazom hry.

Stručné hodnotenie:

+ Deti zaujme najmä veľká magnetická maketa planéty.

+ Pravidlá zvládnete vysvetliť veľmi rýchlo a do 5 minút sa už môžete pustiť do hry.

10. Fotosyntéza

Odporúčaný vek: 8+

Počet hráčov: 2-4

Herná doba: 30 minút

Kým Planeta je zábavným skladaním dielikov a zbieraním kartičiek s rôznymi typmi zvierat, Fotosyntéza je omnoho náročnejšia na taktiku. Zamerať sa viac na škodenie súperovi, alebo rýchlo rozširovať vlastné teritórium?

V hre Fotosyntéza si hráči prežijú životný cyklus stromu a to (pokiaľ zvolia vhodnú taktiku) aj niekoľkokrát. Počas štyroch kôl sadia semiačka na hracom pláne tak, aby mali čo najviac svetla zo slnka, ktoré pravidelne rotuje okolo herného plánu a vyhli sa tieňu iných stromov.

Svetlo je totiž základnou surovinou, s ktorou hráči pracujú. Za body svetla môžu semiačko nahradiť malým, neskôr stredným a napokon veľkým stromom. Ten je možné spracovať a získať zaň žetóny s víťaznými bodmi, ktoré sú hlavným ukazovateľom úspechu v hre - čím viac víťazných bodov máte, tým väčšia šanca na výhru.

Stručné hodnotenie:

+ Dino stavilo na jednoduchý dizajn hry a bol to dobrý ťah. Hra nemá priveľa komponentov, ktoré by spomaľovali jej priebeh a zbytočne hráčov rozptyľovali.

+ Pravidlá sú stručné, avšak poskytujú veľa priestoru na taktizovanie a premýšľanie nad každým krokom.

- Hru odporúčame do rodín so staršími deťmi, pochopia ju síce i mladšie, avšak tie správne "grády" má až vtedy, keď hráči pochopia princíp škodenia si navzájom a začnú ho v plnej miere uplatňovať.

