Čo viete o hnutí OĽaNO? Otestujte sa v predvolebnom kvíze

10. V priebehu rokov 2018-2019 poslanecký klub OĽaNO opustilo 9 z 19 poslancov. Medzi nimi boli:

Veronika Remišová odišla do strany Za ľudí, Anna Verešová a Richard Vašečka do KDH (neskôr vstúpili do KÚ) a Alan Suchánek a Oto Žarnay do Spolu.