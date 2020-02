Koho volíte, keď sa rozhodnete nevoliť? (video)

Čo by sa stalo, keby všetci šli voliť?

24. feb 2020 o 11:11 Fičí.sk, Zmudri

Dnes sa pozrieme na to, koho volíte, keď nevolíte.

Voľby sú jeden z najlepších výdobytkov demokracie. Vďaka nim máme možnosť pravidelne rozhodovať, kto nám bude vládnuť a akým smerom sa bude naša krajina uberať.

Celé dejiny sa ľudia snažili vybojovať si slobodu. Za cenu vlastných životov. Ak by sa preniesli do súčasnosti, asi by ich trafil šľak, keby zistili, že mnoho ľudí toto právo vôbec nechce využiť.

Vedeli ste, že aj keď nejdete voliť, viete ovplyvňovať výsledok volieb? A môžete najviac pomôcť práve tým stranám, kvôli ktorým ste možno nešli voliť? Ako je to vôbec možné?

Zmudri.sk pre vás pripravilo video, v ktorom vysvetľuje:

Čo je najväčší mýtus nevoliča

Ako sa prerozdeľujú poslanecké mandáty

Čo by sa stalo, keby všetci šli voliť

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/iPxQXRKDacU

