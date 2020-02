Paštikár v Prahe: Toto nie sú Mlyny alebo ako som sa ubytoval na koleji

Aká krajina, taký internát.

12. feb 2020 o 23:29 Marko Havaš

V novom pravidelnom seriáli Paštikár v Stovežatej vám prinesieme spoveď Slováka, ktorý sa rozhodol odísť z rodného kraja. Keďže na východe nič nie je, rozhodol sa pre Prahu.

V článkoch priblíži, ako vyzeralo jeho štúdium, zážitky z intrákov, každodenný život v metropole Českej republiky a poodhalí aj zaujímavé lokality, ktoré by vám neprezradil žiadny turistický sprievodca. V prvej časti priblížil, ako sa vlastne dostal do rodiska pervitínu a gayporna:

Dnes to bude o zážitkoch z pražského internátu.

"Ježíííš, já slovenštinu miluji, je taková měkká. Já mám odtud babičku, tam z východu, z Malaciek. Jo a nezajdeme na skleničku?" takto začína klasická zoznamovacia konverzácia na pražskom internáte. Pokiaľ ste teda švárna, plavovlasá východniarka s ideálnymi mierami a ihravými hnedými očkami. Mňa bohužiaľ pánboh týmito proporciami ani džendžerom neobdaril, a tak som si musel vystačiť s klasickým podaním ruky.

Keď sa mi konečne podarilo zakúpiť papierový cestovný lístok, vstúpil som napakovaný oblečením, jedlom a všeslavjanskou vzájomnosťou do útrob metra. Už vtedy ma tento zázrak podzemnej mestskej hromadnej dopravy (nájdete ho napríklad aj v Pyongyangu a Minsku či Bratislave ) fascinoval. Niet iného miesta, kam by ste natlačili také obrovské množstvo ľudí nedodržiavajúcich základy osobnej hygieny.

Po krátkej jazde a hľadaní správneho východu (tých môže byť aj 17 a požitie alkoholických nápojov tento počet zdvojnásobuje) a prestupe na autobus som vystúpil na zastávke Kajetánka.

Internát s rovnomenným názvom nájdete hneď oproti a je tvorený komplexom dvoch výškových a dvoch nižších budov. Keď si kolej pozriete na streetview dnes, vyzerá ako klasické slovenské sídlisko po zásahu Fica eurofondov – zateplenie, plastové okná a nový chodník, po ktorom nemá kto kráčať.

Cesta do nižšej budovy, kde som mal dostať kľúče a vstúpiť do sveta vysokoškolských radovánok, viedla po strmom kopci. Ten by nebol ničím pre motoristu/segwayistu či tradičného muža, no predstavoval značné útrapy pre vtedy maličkého Brezňana, ktorého kufor vážil viac, než on sám. No a čo, Danko bol zase spotený pri inaugurácii pani prezidentky.

Ako to vyzeralo na izbe?

Na najvyššie poschodie ma vyviezol moderný výťah, ktorý mal zrejme slúžiť na vyvolanie falošných nádejí. Odomkol som dvere a plný očakávania ako ochotník zo Zámeny manželiek vstúpil dovnútra. Nikdy by som nepovedal, že so spomenutou reláciou budú mať prvé momenty toľko spoločného.

Do nosa mi udrel pach, aký cítite u starkej na chalupe či u rakúskeho deda v pivnici. Miesto, ktoré mi malo byť najbližšie dva semestre druhým domovom, malo podobu bunky 2+2, tvorenej predsieňou s kuchynkou v štádiu pokusu, spoločnou kúpeľnou (prekvapivo pekne zrekonštruovanou, okrem členkovej terapie chlpmi) a izbou, pre ktorú by Breivik začal spisovať ústavnú sťažnosť.

Inventár pamätal 70. roky, keď bola kolej založená. Podľa nánosov prachu a celkovej zapratanosti izby by si jeden pomyslel, že sa nachádza v depozitári KSČM, no fotografia Ľuboša Blahu chýbala. Znechutený a žiaľbohu, aj keď pre niekoho aj chvalabohu, že žiaľbohu, aj vystrašený, som si vybalil veci. Ležiac na posteli, ktorá už určite prežila nejedny radovánky (za posteľou si hovel obal od kondómu a Fidorky, tak neviem) som čakal na spolubývajúcich.

Keďže moji dnes už bývalí roommates na rozdiel fanúšikov Elánu ešte stále žijú a vedia si ma nájsť, nebudem spomínať ich mená. Prezradím len, že mi osud nadelil dvoch medikov - ten vyhorený býval so mnou na izbe, mladý šarvanec plný ideálov z Ružovej záhrady a Grey's Anatomy býval vedľa na bunke. Našu štvoricu dopĺňal veselý prírodovedec z Popradu.

Ako som rýchlo zistil, takmer polovicu osadenstva koleje tvorili Slováci, čo vypovedá mnohé o perspektíve života v našej rodnej domovine. Vtedy to ale bolo aspoň bez pokút.

Ako to vyzeralo po prvom týždni?

Jeden by povedal, že internát zložený prevažne z budúcich právnikov (sebavedomý výraz, nažehlený oblek, v krvi whisky) a lekárov (unavený výraz, vyťahaná mikina, v krvi piracetam) bude tvoriť jedna veľkolepá, nikdy nekončiaca párty. Opak je ale pravdou.

Miesto zábavy v štýle klipov MTV si človek pripadal skôr ako na vidieku, akurát vás miesto kikiríkajúcich kohútov prebudili nariekajúci študenti či vŕzgajúce postele. Žiadne večierky, slotovice, chodbovice ani opijáše sa nekonali. Kolej dokonca nemala ani SBS!

Toto ostro kontrastovalo s mojou predstavou internátu ako semeniska hriechu, kde sa človek pre permanentne namojsejovaných študentov nemá kedy a kde učiť. Ako z iného sveta mi prišli aj príspevky na kolejnom Facebooku, kde sa stále riešili akurát tak Čihákove knihy o anatómii. Slovenským skupinám pritom jasne dominuje alkohol, cigarety a Hlavné správy. Sto ľudí, sto chutí...

Časom som samozrejme zistil, že niektoré veci majú všetky študentské domovy spoločné. Papundeklové steny, vrátničky fungujúce podľa potreby ako sirény/bútľavé vŕby/ŠTB či všadeprítomná vôňa vifoniek (áno, niektorým ľuďom ropa vonia), to všetko tvorí internátny kolorit. Sotva som sa však človek stihol zorientovať, začal semester a moja púť pokračovala v autobuse smer Právnická fakulta. Ale o tom nabudúce.

