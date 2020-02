Tieto vtipy o Igorovi Matovičovi určite nenájdete v jeho ankete

Ešte to nám tu chýbalo.

10. feb 2020 o 19:55 Viktor Hlavatovič

Posledný týždeň majú slovenské satirické stránky nového "hrdinu".

Je ním líder hnutia OĽaNO Igor Matovič, ktorý sa rozhodol spustiť internetové hlasovanie občanov o 11 otázkach, ktoré majú byť prioritami budúcej vlády. Matovič tvrdí, že treba dať ľuďom možnosť, aby si vybrali, čo je pre nich dôležité.

K celej ankete vyjadrilo odmietavý postoj množstvo (aj opozičných) politických strán. Čo-to sme sa dozvedeli aj v relácii Na telo, v ktorej sa Matovič stretol s lídrom koalície PS/Spolu, Michalom Trubanom.

Truban chce, aby Matovič do internetovej ankety opozičného hnutia o prioritách budúcej vlády pridal otázku, či sú ľudia za to, aby šéf OĽaNO vyvolal predčasné voľby.

V relácií sa riešila aj otázka budúceho premiéra, Truban nazval oponenta diktárorom a témou boli aj Matovičom avizované predčasné voľby, ak rozhodnutie ľudí budúca koalícia nebude ochotná prijať.

Karty zamiešal aj prieskum, v ktorom sa Obyčajní stali lídrom opozície.

Ak by sa parlamentné voľby konali koncom januára, vyhral by ich Smer so ziskom 17,3 percenta hlasov. Nasledovalo by OĽaNO, ktoré by získalo 13,5 percenta a stalo sa tak lídrom opozície. Aktuálne preferencie jednotlivých strán nájdete tu.

Matovič v relácii Na telo nechcel povedať, kto by v prípade víťazstva hnutia vo voľbách mohol byť premiérom. Povedal však, že hnutie by sa možnosti nominovať predsedu vlády nevzdalo a dodal, že v OĽaNO majú viacero schopných ľudí.

Internet sa na celej situácii zabáva:

