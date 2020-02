23 pozoruhodných výrokov Andreja Danka z nedeľnej diskusie

Tak ma nechajte chvíľu rozprávať!

10. feb 2020 o 13:33 Viktor Hlavatovič

Čo by to bol za víkend bez Andreja Danka? To uvidíme možno už o pár týždňov, no zatiaľ sa nám predseda SNS neustále pripomína duchaplnými myšlienkami. Naposledy sa na televíznych obrazovkách ukázal v diskusii s lídrom strany Spolu Miroslavom Beblavým v relácií O 5 minút 12 na RTVS.

Opäť išlo skôr o nemoderovanú diskusiu, v ktorej nechýbali témy ako Kočner, "Zsuzsu", LGBTI, drogy, Denník N či Dankove obľúbené rekreačné poukazy.

Aby ste nemuseli diskusiu sledovať vy a zbytočne sa nechať vyprovokovať na emóciu urážok, tradične sme vám všetky výroky predsedu NR SR zhrnuli jasne a čitateľne. Aj keď to tentokrát bolo naozaj náročné.

O čom hovoril Andrej Danko v dueli s Miroslavom Beblavým?

O oponentovi

Kto by z vás ministra chcel, preboha?

O Istanbulskom dohovore

Má v sebe cnostnú myšlienku ochrany žien, o tom nikto nepochybuje, a je to v týchtoch pasážach úžasný dokument. Ale má skryto v sebe ustanovenia o pojmoch ako LGBTI žena. Náš právny poriadok nevie, čo je to LGBTI žena.

O prepáčení

Národná rada, prepáč, to nemôže byť babráctvo, pán Beblavý!

O slobode slova

Tak ma nechajte chvíľu rozprávať.

O tom, čo nechce

Ja nechcem vidieť pred voľbami stret Progresívcov s Kotlebom.

O tom, čo chce

Ja by som sa pýtal mimo relácie, čo je to LGBTI žena.

O tom, že nemáme ženu

Ako chcete chrániť ženu, keď nemáte definíciu ženy?

O slovoslede, ktorému nerozumieme

Vzájomnú úctu pri diskusií o problému, ale nehádzajme tu na seba špiny, vy ste takí a vy ste takí.

O špine (nie o tom filme)

Bulvarizácia, špina, ktorá na konci dňa dostáva do parlamentu takých ľudí ako polomafiánskych ľudí ako Boris Kollár, takých ľudí ako je Marián Kotleba, ktorí jednoducho neuznávajú holokaust či Igor Matovič, ktorý je... (nestihol dokončiť).

O malom Kočnerovi

Neexistuje taký človek, ani ten Kočner malý, ani nikto iný, kto by mne niečo prikázal.

O karhaní redaktora

Pán redaktor a ako si dovolíte povedať, že som klamal?

O Bohu (ako vždy)

Nie určite, preboha živého!

O výnimočnosti

Ja som jediný v tejto republike, komu komisia posudzovala nejakú rigorózku a ktorého taktom za toto deptajú.

O niečom, čo treba viackrát zopakovať

Neklamte, neklamte... neklamte.

Ale netrepte... netrepte........ netrepte.

Zúfalo klamete.... zúfalo klamete....

O zvláštnom dátume

Ja odmietam liberalizmus, to zničí Slovensko. Prvého tretí budú voľby o tom...

O mačovskom urážaní

O čom to vy teraz... Vy ste sa dal svätenou vodou? Vy ste sa teraz prebral? Narodil? O čom rozprávate?

O slovenskej literatúre

Mne idete ešte Martina Rázsusa vyčítať z roku tisíc... neviem, 937?

O záujme

Už je vám lepšie?

O tom, čo sme si mysleli už dlhšie

Kľudnejšie... lebo potom nerozumiem, čo rozprávate.

O prezidentke, ktorá je v skutočnosti o rok staršia ako samotný kapitán

Stalo sa, že mladá že sa stalo s neskúsenosťou prezidentkou Slovenskej republiky.

Už ani nevieme o čom

Mňa vôbec nezaujímate.

