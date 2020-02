Internet miluje Shakiru a J. Lo na Super Bowle, Trump netrafil víťazný štát

Čože je to päťdesiatka?

3. feb 2020 o 11:32 Viktor Hlavatovič

Ak ste fanúšikom amerického futbalu, určite vám počas noci z nedele na pondelok neunikol 54. ročník Super Bowlu. Ide o finálny zápas, ktorým vrcholí play-off severoamerickej National Football League (NFL) už od roku 1967. Tento rok sa v ňom stretli Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers.

Súvisiaci článok Ukončil 50-ročné čakanie. Kansas City vyhral Super Bowl, zdolal San Francisco Čítajte

Zaujímavým však nebýva len zápas. Už dlhé roky priťahuje finále aj ľudí, ktorí sa o americký futbal vôbec nezaujímajú.

Dôvodom je prestávka v polovici zápasu, počas ktorej každý rok prebieha takzvaná halftime show.

Cez ňu si diváci môžu vychutnať vystúpenia rôznych svetových interpretov.

Zaujímavosťou je aj reklamný priestor počas prestávky. Keďže ide o najsledovanejší televízny prenos, cena za tridsať sekundový spot sa vie vyšplhať na niekoľko miliónov dolárov.

Tento rok patril ženskej dvojici Shakira a Jennifer Lopez.

Tie predviedli počas 14-minútového vystúpenia skvelú show, cez ktorú zazneli desiatky ich hitov. Aj keď majú spomínané speváčky už po štyridsiatke (J. Lo dokonca oslávila nedávno päťdesiatku), obidve sa predviedli na pódiu v plnej kráse a sile.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pILCn6VO_RU

To ocenili fanúšikovia nie len na mieste a pri obrazovkách, ale aj na sociálnych sieťach.

Hneď po skončení zápasu sa na Twitteri začali objavovať gifká sporo odetých speváčok a ich tanečných kúskov, ktoré potešili nejedného diváka. Ikonickým sa od dnes pravdepodobne stane vyplazený jazyk kolumbijskej speváčky či J. Lo na striptízovej tyči.

***

***

***

***

***

***

***

A nebol by to americký prezident, aby sa zase raz nevyznamenal a nezablahoželal nesprávnemu štátu.

O menší trapas sa po skončení zápasu sa postaral aj kráľ amerického Twitteru - prezident Donald Trump, ktorý zablahoželal k víťazstvu Chiefs z mesta Kansas City v štáte Kansas. Sekol sa však o pár kilometrov, keďže víťazný tím leží na území mesta Kansas City, ale v štáte Missouri.

Američania mu to samozrejme nedarovali. Mesto totiž leží v oboch spomínaných štátoch, no tím sídli práve v tom druhom. Ak by sa to stalo novinárovi pri vyhlásení výsledkov, určite by išlo o menší prešľap, ako u prezidenta, ktorého omyl na Twitteri môže pri jeho moci znamenať rozpútanie vojny s ktoroukoľvek krajinou sveta.

***

Viac rôznych vtipov nájdete tu.

Súvisiaci článok