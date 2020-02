Desať netradičných miest v Prahe, kde sa nestratíte v dave turistov

Vynechajte tradičné dominanty.

28. jan 2020 o 15:07 Veronika Kašická

Prechádzka po Václaváku, čakanie na zvonenie zvonov pod Pražským orlojom, fronta na trdelník či predieranie sa pomedzi turistov na Karlovom moste.

Pre mnohých je práve toto neodmysliteľná súčasť každej návštevy v stovežatom meste. Praha však ponúka aj krajšie a osobnejšie miesta, ktoré na vás nebudú pôsobiť preplneno a draho.

Kam ísť v Prahe, ak sa nechcete stratiť sa v dave turistov?

1. Vyhlídka Baba

Nezačneme najestetickejším miestom, ale rozhodne tým najmenej turistickým. Vyhliadka, na ktorej nájdete aj zrúcaninu, vám ponúkne pohľad na Vltavu a zoologickú záhradu. Veľa ľudí tu ukončí prechádzku, ktorú začali v Divokej Šárke o ktorej sa dočítate nižšie.

Pekné, upokojujúce, relaxačné, no aj posprejované miesto - toto sú najčastejšie prívlastky, ktoré Baba dostala.

2. Riegrovy sady

Miesto o trocha známejšie ako Baba, ale stále menej prepchaté turistami ako Pražský hrad. Presne ten však z tejto vyhliadky uvidíte spolu z ďalším kusiskom Prahy.

Sady sa nachádzajú asi 15 minút pešo od Václaváku a obľubujú ich najmä mladí ľudia chytajúci vitamín D, milovníci pitia piva v prírode alebo mamičky s kočiarmi. Nájdete tu zopár bufetov aj barov.

3. Nový svet

Miesto, kde sa zastavil čas. Ak sa zamotáte do týchto uličiek, budete mať pocit, že ste sa ocitli v úplne inom svete. Domčeky akoby z iného storočia sa pritom nachádzajú neďaleko Pražského hradu, no aj tak zívajú prázdnotou. Turisti sa tam veľmi nehrnú a o to viac si to tam užijete.

V domčekoch žili prevažne chudobní ľudia, ktorí sa rozhodli, že si bohatstvo pripomenú aspoň názvami. Preto sa tam často stretnete s pomenovaním U Zlatého alebo U Zlatej. Pre mnohých ľudí sa práve Nový svet stal najobľúbenejšou častou centra Prahy.

4. Metronom

Prechádzka po Letnej vás dovedie až k Metronomu. Čo to vlastne je? Kinetický sochársky objekt Vratislava Nováka, ktorý od roku 1991 stojí namiesto Stalinovho pomníka nad Čechovým mostom.

V lete ho vo večerných hodinách spoznáte podľa hluku, ktorý sa odtiaľ šíri. Usporadúvajú sa tam rôzne akcie, diskotéky či párty. Nájdete tam posedenia, kde s výhľadom na Prahu môžete zakončiť napríklad pracovný týždeň. Mladí ľudia sa tam stretávajú a zabávajú skoro každý piatok a miesto vás zaručene nabije dobrou náladou a energiou.

5. Letenské sady

Letenské sady vás nadchnú. Nájdete tam rôznych ľudí, ktorí cvičia jogu, maľujú, skejtujú, behajú, popíjajú a bozkávajú sa. Sady sú prepchané kultúrnymi akciami, na ktoré turisti veľmi nechodia. Môže sa stať, že sa tam práve počas vašej návštevy Prahy bude niečo konať, preto odporúčame googliť.

6. Stromovka

Niektorí jej vravia aj Královská obora a je to rozsiahly park v časti Praha-Bubenč. Ideálny na pikniky alebo na príjemnú prechádzku, dokonca aj cyklisti si prídu na svoje. Chodníčky, ktoré idú skrz-naskrz cez vodu, sú zaujímavým spestrením celého parku, ktorý je v štýle anglických záhrad. Keď tam budete, určte zájdite k Místodržitelskému letohrádku, ktorý je na okraji Stromovky.

7. Divoká Šárka

Miestni ju volajú aj oázou veľkomesta a človek pri pohľade na krásnu prírodu len ťažko uverí, že sa vlastne nachádza v rušnom meste. Aj keď je táto oblasť obľúbeným výletným miestom domácich, nie je preplnená.

Skala Dívčí skok je jednou z najobľúbenejších častí lesa. Údajne z nej skočila dievčina Šárka, ktorá zradila Ctirada a jeho družinu.

8. Průhonický park

Do Průhonického parku sa zamilujete. Dokonca v každom ročnom období nanovo, pretože stále dokáže niečím prekvapiť. Na jar sa celý prebúdza a začína kvitnúť, v lete sa tam človek dokáže ukryť pred horúcim slnkom, na jeseň hrá všetkými farbami a v zime vás jeho pokoj úplne očarí.

Je to obľúbené miesto na svadby, čomu sa vôbec nečudujeme, romantika tam sála z každej strany. Ak na pobyte v Prahe plánujete svoju polovičku požiadať o ruku, odporúčame práve toto miesto.

9. Botanická záhrada Albertov

Možno neviete, že v centre Prahy sa nachádza botanická záhrada Prírodovedeckej fakulty na Karlovej Univerzite. Pozitívne je, že vstup do vonkajších priestorov je zadarmo a platí sa len vstup do skleníka. Tento zelený útulný kút Prahy poslúži ako príjemný odpočinok po celodennom behaní po centre.

10. Rozhľadňa Doubravka

Začnem tým najpozitívnejším pre nás Slovákov, táto rozhľadňa je zadarmo. Nachádza sa v lesoparku Čihadla na Čiernom moste a zapáči sa vám jej netypický vzhľad a, samozrejme, výhľad z nej. Má 20 metrov a len 98 schodov, takže to zvládne dieťa, dospelý a aj povaľač gaučový. Rozhľadňa je na svete zatiaľ len rok, preto o nej nevie veľa ľudí a nebudete sa tam predierať davom turistov.

