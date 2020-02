31 zaujímavých interpretov, ktorí zavítajú na slovenské a české festivaly

Tento rok bude silný.

31. jan 2020 o 14:54 Viktor Hlavatovič

1. Alan Walker

Nórskeho dídžeja určite poznáte vďaka jeho najznámejším hitom Faded či Alone, ktoré trhali popredné priečky aj v slovenských rádiach. Už štyri roky je v zozname DJ Mag Top 100 DSJ a minulý rok mu v ňom patrilo 27. miesto. Uvidíte ho v Ostrave na festivale Beats for Love.

2. Armin van Buuren

Na rovnakom festivale nájdete aj jedného z najúspešnejších kolegov spomínaného Alana. V ankete DJ Mag Top 100 DJs obsadil päťkrát prvé miesto a v jeho rodnom nemecku má úspešnú rádiovú show A State Of Trance, ktorú počúva vyše 700-tisíc ľudí týždenne. Vy určite poznáte jeho hity ako Blah Blah Blah, Great Spirit či In And Out Of Love, ktoré si môžete vypočuť už v lete na festivale Beats for Love v Ostrave.

3. Catfish and the Bottleman

Majú na konte tri albumy, z ktorých sa predalo vyše milión kusov a sú držitelia Brit Awards. Tento rok ich uvidíme na dvoch festivaloch - na českom Rock for People a na Grape v Piešťanoch. Známi sa stali aj vďaka predskakovaniu známej skupine The 1975 (ktorá sa na jednom z festivalov predstaví tiež). Ak chcete počuť, ako znie kapela, čo hrala vo Wembley, stačí sa zastaviť.

4. Daughter

Podľa festivalu ide o jednu z najžiadanejších skupín, ktorú si fanúšikovia pýtali. Tak ich opisuje Grape, ktorý sa tento rok lúči s piešťanským letiskom aj s touto indie folkovou skupinou z Anglicka.

5.Don Broco

Ak máte radi ostré gitarové riffy, určite vás zaujme Don Broco z britských ostrovov. Ich posledný album Technology vyšiel v roku 2018, s ktorou vyšla aj ich vlastná videohra. Uvidíte ich na festivale Rock for People v Hradci Králové. Ozaj, majú celkom zaujímavé videoklipy. Tento je ich najnovší:

6. Dubioza Kolektiv

Túto radikálnu partičku z Bosny sme sem museli zaradiť. Vystúpia na festivale Colours of Ostrava a odkedy sú na scéne (od roku 2003), spravili nervy už nejednému politikovi. Hrali na Glastonbury či Lollapalooze a teraz prídu spraviť bordel aj do Česka. Ak máte radi politické názory v pesničkách, nesmiete chýbať. Na ich predstavenie sme pre vás vybrali pieseň Himna generacije. Pochopíte, prečo.

7. Fall Out Boy

Kto by nepoznal Fall Out Boy? Na scéne sú sedemnásť rokov a na ich siedmych albumoch je toľko hitov, že ich nevieme ani spočítať. Nikto sa preto nečuduje, že ich za svoj vzor považuje aj Taylor Swift.

To, že už nejde o klasickú rockovú kapelu, nasvedčuje aj ich minuloročná kolaborácia s Martinom Garrixom (aj o ňom ešte bude reč!) a Macklemorom na hite Summer Days. Ak však chcete počuť hity Centuries, Thnks fr th Mmrs či The Phoenix, určite nezabudnite prísť v júni do Hradce na Rock for People.

8. FKA twigs

Speváčku, ktorú prirovnávajú k Davidovi Bowiemu, predstavila Pohoda len nedávno. V nedeľu 26. januára dokonca vystúpila aj na odovzdávaní hudobných cien Grammy, kde so spevákom Usherom pripravili poctu zosnulému Princeovi. FKA twigs tento rok príde aj do Trenčína.

9. Foals

Slovenským festivalom to tento rok fakt ide. Medzi mená na svojom zozname zaradili aj kapelu Foals, ktorú určite netreba predstavovať hlavne milovníkom britského rocku. Od ich prvého albumu Antidotes z roku 2008 pretieklo v Temži už veľa vody a tento rok sú právoplatnými headlinermi posledného piešťanského Grapu.

10. Glass Animals

Tak, a poďme na Pohodu. Ako by povedal poslanec, ktorého netreba menovať, deti hamburgerov poteší kapela, ktorá mala na Slovensku vystúpiť už v roku 2018. Vtedy však svoj koncert zrušili kvôli zraneniu bubeníka, no teraz sú späť. Ak netušíte, čo za žáner je inteligentný pop, budete si musieť kapelu Glass Animals vypočuť naživo.

11. Green Day

Najväčší headliner tohtoročného Rock for People je určite partia okolo (už snáď od septembra zobudeného) Billie Joe Armstronga. Päťnásobní držitelia Grammy vyrazia tento rok na turné spolu so skupinami Fall out Boy a Weezer, čo využili českí organizátori a zavolali ich všetkých aj na svoj festival. Ak si teda pamätáte ešte hity American Idiot, 21 Guns či Boulevard Of Broken Dreams, nezabudnite, že v júni môžete zažiť magický návrat do puberty!

12. LP

Speváčka, ktorej hlas musíte v rádiu spoznať snáď okamžite. Vystupovala už aj na Slovensku a tento rok sa dostala na zoznam festivalu Colours of Ostrava, kde už tiež nie je žiadnym nováčikom. Laura Pergolizzi je jedinečná svojim zjavom, hlasom aj samotným prejavom. Ak si fičíte na jej minuloročnom hite Girls Go Wild, tak si nezabudnite zapísať medzi júlové výlety aj mesto Ostrava.

13. Lykke Li

Pohoda si vybavuje staré resty. O Lykke Li sa snažili posledných desať rokov, nakoniec minulý rok aj tak nevystúpila. Rok 2020 je však na toľko magický, že sa to snáď nakoniec podarí. Inak, jej piesne nájdete určite v mnohých filmoch a seriáloch (konkrétne The Twilight Saga: New Moon, Pretty Little Liars, Divergent Series: Insurgent či v seriáli The Vampire Diaries).

14. Machine Gun Kelly

Musíme sa vám priznať - milujeme spájanie žánrov. To, že sa festival volá "rockový", ešte neznámená, že sa tam nemôže vyskytnúť nejaký ten rap. Presne to si povedali v Hradci Králové a zavolali na Rock for People mladého rapera z Clevelandu v Ohiu. Ak je to na vás moc, ostaňte doma, ale budete ľutovať, taký flow už tak skoro počuť nebudete!

15. Martin Garrix

Tak toto sme fakt nečakali. Ak ste si mysleli, že Kygo na Colourse bol len omylom organizátorov dva roky dozadu, verte tomu, že nie. Tento rok totiž siahli po jednotke vo svete elektronickej hudby a my len dúfame, že si so sebou prinesie minimálne takú show, ako na minuloročnom Szigete. Dámy a páni... do českej Ostravy príde Martin Garrix.

16. Meduza

Ich debutový singel Piece Of Your Heart z roku 2019 má vyše 600 miliónov streamov a lyrics video na Youtube je na tom veľmi podobne. Zoskupenie Meduza vo vás spôsobí extázu a z popisu organizátorov je jasné, že sa na tento koncert celkom tešia. Aj toto meno bude súčasťou Colours of Ostrava.

17. Nothing but Thieves

A späť do Piešťan, kým sa ešte dá. Máme tu ďalší alternatívny rock z Anglicka. Skupina z Essexu vznikla v roku 2012 a patrí do jednej "partie" s kapelami ako Foals, The Neighbourhood, Civil Twilight, či Royal Blood. Ďalší dôvod, prečo ísť na Grape.

18. Skillet

Videli ste náš fotoalbum z ich koncertu v Bratislave? Ak ste si práve povedali v hlave nie, nebudeme vás odsudzovať. Proste vás len pošleme na ich koncert na Rock for People do Hradce Králové. Ako sa spieva v jednom z ich hitov (a ako by povedal jeden z našich obľúbených sudcov), tento koncert bude LE-GEN-DA-RY.

19. Stormzy

Ľudia v Británii by za jeho koncert vraždili, u nás príde na Pohodu. Len 26-ročný anglický raper to minulý rok vo veľkom odpálil na Glastonbury a má za sebou aj pár ocenení. Presnejšie, je dvojnásobným víťazom Brit Awards, dvojnásobným umelcom roka podľa magazínu GQ, víťazom BBC Music Awards, Ivor Novello Awards, Q Awards, MTV Europe Music Awards, BET Awards, UK Music Video Awards či mnohých MOBO Awards. Stačí, nie?

20. SUM 41

Ďalšia z legiend nášho mládí. Ak ste si popri Inékafe púšťali aj poctivý americký pop-punk, nezabudnite si prísť osviežiť vaše spomienky na koncert SUM 41 na Rock for People do Hradce Králové. Určite zaujme aj ich nový album Order In Decline, no my si teraz musíme párkrát pustiť Still Waiting. Hmmmmm.

21. The 1975

Už sme ich dnes v našom zozname spomínali. Vystúpili aj na minuloročnej Pohode, tento rok ich bude však čakať miesto headlinera na Rock for People. Nám sa ich koncert páčil, snáď sa bude aj vám. Naposledy boli na festivale pred troma rokmi iba ako kapela z Manchesteru, dnes sa vracajú ako veľká hviezda.

22. The Killers

Jeden z posledných oznámených headlinerov festivalu Colours of Ostrava sú The Killers, ktorých určite registrujete vďaka ich starším hitom ako Human, Mr. Brightside, Somebody Told Me či All These Things That I've Done. Šepká sa dokonca, že by mohli do ich českého koncertu stihnúť aj nový album. Presvedčiť sa môžete na vlastné oči.

23. The Libertines

Angličania od roku 1997 prežili už nejaký ten rozpad kapely a osobné problémy. No sú späť a kto iný ich mohol uchmatnúť do svojho programu, ako trenčianska Pohoda?

24. The Lumineers

Táto partička príde tento rok aj do Bratislavy. Ak by ste ich chceli zažiť aj na väčšom pódiu pod šírim nebom a zaspievať si ich hit Ho Hey, môžete tak spraviť na Colours of Ostrava. Okrem toho vydali aj nový album. My sa tešíme, bude to pohodička. Hou! Hey!

25.The Pretty Reckles

Ich starý hit Make Me Wanna Die či novšia pieseň Heaven Knows. Ak neviete, o čom hovoríme, asi nemáte radi našlapaný rock s blondínkou za mikrofónom. Pokoj... stále to ešte môžete zmeniť a užiť si ich koncert na Rock for People. To nám verte, že my si ho užijeme. Ak sa chcete naladiť, pozrite si ich live koncerty.

26. Tommy Cash

Toto bude ťažšie opísať. Jedno počutie a pozretie vám na tohto týpka určite stačiť nebude. Čo to má byť? Presne také reakcie vám prebehnú hlavou pri pohľade na extravagantného rapera z postkomunistického Estónska. Vychudnutý na kosť, v teplákovej súprave, s mastnou hlavou a nechutne tenkými fúzmi sa vám predstaví na Grape v Piešťanoch. Toto buď miluješ, alebo nechápeš.

27. Tones and I

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Aj vám to už tak lezie na nervy? Ak nie, tak na Colours of Ostrava sa organizátorom podaril úlovok v podobe autorky tohto hitu. Inak, ide o Austrálsku speváčku, ktorá (podobne ako Ed Sheeran) začala na ulici. Práve robí na svojom prvom albume a medzitým brázdi svet.

28. Twenty One Pilots

Bezpochyby najväčší headliner Colours of Ostrava. Americké elektro popové duo je stále na vrchole a my dúfame, že sa na ich pódiu objaví aj horiace auto (ako na minuloročnom Szigete). Ak ich nepoznáte, spomeňte si pieseň Heathens. Už viete, nie?

29. Woodkid

Yoann Lemoine alias Woodkid je Francúz žijúci v New Yorku, hudobník, grafický dizajnér a režisér. Na Grape príde so svojím druhým albumom a podľa organizátorov by to mala byť vážna pecka. Tak uvidíme.

30. Yung Lean

Z Grapu máme ešte dve mená. Prvým je Jonatan Aaron Leandoer Håstad zvaný Yung Lean. Ide o švédskeho rapera, speváka a módneho návrhára. Debutoval len v roku 2013, ale už teraz má na Youtube milióny videní.

31. Yungblud

Posledné meno, ktorým uzatvárame náš zoznam, určite nie je vhodné pre ľudí, ktorí veria v harabinovský DŽEN-DŽER. Yungblud je totiž ten ideálny človek, ktorého možno označiť za hviezdu "novej" hudobnej vlny.

Na jednej strane pankáč s drsným prejavom, na druhej strane, ak má náladu, oblečie si na koncert v pohode aj sukňu. Nedávno dal kolaboráciu s Danom z Imagine Dragons, ktorá ho posunula ďalej na ceste byť veľmi slávnym umelcom. Mix žánrov a osobnosť, ktorú chcete vidieť naživo.

