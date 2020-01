Krčma, nahrávky aj skrytá kamera. Ako vzniky vtipy o Dobroslavovi Trnkovi

Len kamarát ti nahrávku vráti.

24. jan 2020 o 11:36 Viktor Hlavatovič

V spolupráci so stránkou Zomri vám v našej Mémcyklopédii prinášame najznámejšie a najpoužívanejšie slovenské vtipy a mémy. Vysvetľujeme ich pôvod, pravidlá používania a uvádzame aj najlepšie vtipy.

Dnes sa pozrieme, prečo ľudí baví Dobroslav Trnka.

Dobroslav Trnka začínal ako námestník generálneho prokurátora, no od roku 2004 sme ho mohli sledovať vo funkcií generálneho prokurátora SR.

Tam skončil vo februári 2011, ale na Generálnej prokuratúre zostal námestníkom, až kým ho v roku 2013 nový šéf Jaromír Čižnár preradil na kontrolný odbor, kde zostal pracovať ako radový prokurátor GP.

O pozíciu prokurátora prišiel až v roku 2019, keď mu Jaromír Čižnár funkciu pozastavil. Nebol síce obvinený, no podali naňho dva disciplinárne návrhy.

Všetko sa udialo deň pred tým, ako na verejnosť uniklo video, v ktorom podnikateľ Marián Kočner inštaloval do prokurátorovej kancelárie skrytú kameru. Celú Trnkovu kariéru podrobne zmapovali naši kolegovia zo SME v rozsiahlom profile.

https://giphy.com/embed/YlAis5cgZbEFF3ZZWq

Ako vznikli mémy o bývalom generálnom prokurátorovi?

Bolo by ťažké zhrnút do pár vetami, preto sme článok rozdelili na 5 kapitol:

1. "Ty tupý ch..!"

Hláška, ktorá pomaly, ale isto, zľudovela. Pochádza z nahrávky z leta 2014, na ktorej Trnkovi čistil žalúdok mafián Marián Kočner. Dôvod? Trnka sa vraj rozhodol vydierať Kočnerovho kamaráta Jaroslava Haščáka údajnou nahrávkou Gorila.

Vyše 70-minútový záznam sa našiel v roku 2018 pri prehliadke Kočnerových nehnuteľností. A Kočner na nej Trnkovi povedal aj tieto skvosty:

"Chcem vedieť, kto nakopíroval tie vzorky, ktoré ste poslali Haščákovi. Chcem vedieť, koľko kópií je z toho urobených, okrem tej, ktorú som ti zobral. Chcem vedieť, prečo si to urobil a prečo si ma potom klamal."

"A hovor teraz len pravdu. Lebo len pravda ťa zachráni a možno zachráni aj tvojho syna, ktorý si to takisto odserie. Lebo si to odserieš ty, prehráš súd, odj..ú ťa, pôjdeš do basy a tvojmu synovi zničia život. Tak rozprávaj a prestaň ma klamať, lebo keď ma budeš klamať, tak uvidíš, čo potom spravím s tebou."

"Prečo ste išli vydierať toho Haščáka? Čo si od toho očakával? Do p..e, vieš, že je to môj kamarát. Vieš, k…a, že je to človek, ktorý okrem iného pomáhal, do p..e, a kupoval poslancov, keď si sa mal stať generálnym prokurátorom."

"Ty k...t, ty tupý ch.j! Ako ty môžeš vedieť, že neni. Tak mi to vysvetli teraz. Tak mi už povedz tú pravdu. Tak mi povedz do p..i, kto robil tie nahrávky z toho, tie."

Na zázname nájdete aj množstvo hlášok, ktoré sa podobajú na rozhovory z drsných mafiánskych filmov. To, či medzi nimi dokážete nájsť rozdiel, ste si mohli otestovať v našom kvíze:

(zdroj: www.zomri.online)

2. Gorila

Práve kauza, o ktorej hovoril mafián Kočner na nahrávke, bola zdrojom veľkého množstva vtipov o Trnkovi. Na internete sa v októbri 2019 objavili odkazy, z ktorých sa dal stiahnuť súbor s názvom Gorila.

Zvukový záznam má 39 hodín, je na ňom aj pasáž expremiéra Fica s Haščákom z Penty a množstvo songov, vďaka ktorým sme mohli zostaviť gorilí soundtrack:

(zdroj: Facebook - Zomri)

3. Video z Trnkovej kancelárie

Okrem nahrávok sa verejnosť cez slzy bavila aj na videu. V októbri 2019 zverejnilo Investigatívne centrum Jána Kuciaka video, na ktorom Kočner pomáha Trnkovi s inštaláciou kamery do jeho kancelárie.

Nahrávku získala z anonymného zdroja medzinárodná organizácia investigatívnych novinárov OCCRP.

Na zázname je najprv krátky moment, ako niekto odovzdáva kameru v aute. Je na nej zobrazený aj dátum a čas: 1. január 2000, 11:36. Nahrávka potom pokračuje inštalovaním kamery v Trnkovej kancelárii.

(zdroj: www.zomri.online)

4. Trnka versus Počiatek

Jedným z ľudí, ktorých si Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor nahral u seba v pracovni, je bývalý minister financií zo Smeru Ján Počiatek.

"Potrebujeme aby si to, ako to povedať tak, aby sme nevyzerali my ako ko..ti," hovorí Počiatek na nahrávke Trnkovi. Trnka s tým súhlasil. "Spravím vám marketing," povedal Trnka.

(zdroj: www.zomri.online)

5. Trnkovo zadržanie a útočisko v krčme

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a polícia v januári 2020 Dobroslava Trnku zadržala. Stalo sa tak v jeho dome v Hamuliakove, previedli ho na výsluch do Nitry.

Podľa informácií denníka SME Trnku obvinili zo zneužívania právomoci verejného činiteľa na základe jeho rozhovoru s exministrom Smeru Jánom Počiatkom o kauze Lemikon.

Stalo sa tak deň po jeho meninách. Keď ho po 24 hodinách prepustili, namieril si to priamo do krčmy.

(zdroj: Facebook - Ľegrácie Janka Francisciho)

Toto sú najlepšie vtipy o Dobroslavovi Trnkovi:

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Ľegrácie Janka Francisciho)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Vrece na hlave)

***

(zdroj: Facebook - Málo cynizmu na toto mesto 4.0)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Stodolomurari)

***

(zdroj: Facebook - Stodolomurari)

***

(zdroj: Instagram: @cecove_meme)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Kancelária Koordinátora úderky)

***

(zdroj: Facebook - Legrácie Janka Francisciho)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - Skromne)

***

(zdroj: Facebook - PraF UK memes)

