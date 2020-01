Stolovka mesiaca: Divukraj, rozprávkovo krásna hra pre dospelých

Od Vianoc jej prepadli stovky hráčov.

14. jan 2020 o 11:54 Jana Husárová

V novej rubrike Hra mesiaca vám na Fičí prinášame tipy na novinky v stolových hrách, ktoré sú niečím výnimočné. Naposledy sme písali o hre Farebná príšerka.

Dnes sa budeme venovať hre, ktorá pred Vianocami spôsobila doslova hystériu medzi hráčmi stolových hier.

Vydavateľstvo REXhry totiž vopred avizovalo jej vydanie, no termín naskladnenia sa až príliš nebezpečne blížil k dátumu Štedrého večera, a tak nebolo isté, či sa hry z predobjednávok objavia pod vianočným stromčekom. Napínavé čakanie sa nakoniec vyplatilo, a tak 24. decembra večer internet zahltili stovky fotografií v hlavnej úlohe s hrou Divukraj.

Čím to je, že oslovila také veľké publikum?

Bolo to už veľmi dávno, keď sa štyria kamaráti vydali po ničivej vojne hľadať bájne miesto nepoznačené vojnou, závisťou či chamtivosťou. Po deviatich mesiacoch putovania, pomaly vzdávajúc sa svojho sna, zrazu to čarovné miesto našli.

Udivení z jeho krásy a nedotknutosti civilizáciou prekrásne údolie rozprestierajúce sa pod obrovským stromom nazvali Divukraj a rozhodli sa ho osídliť v nádeji, že im poskytne miesto na pokojný a plnohodnotný život.

Odvtedy už ubehlo mnoho rokov a Divukraj stále poskytuje istotu a bezpečie potomkom štyroch objaviteľov. Bok po boku tu žije klan ježkov, myší, veveričiek a korytnačiek.

Populácia sa však neustále zväčšuje a priestor pod veľkým Prastromom už prestáva postačovať potrebám jeho obyvateľov. Nastal čas osídliť nové územia a založiť nové mestá. Klany sa dali do práce, každý stavia vlastné mesto, no ich čas sa kráti. Podarí sa im splniť neľahkú úlohu, kým napadne prvý sneh?

Čo v balení hry nájdete?

veľký kruhový hrací plán zobrazujúci údolie Divukraja

maketu Prastromu, ktorá slúži ako súčasť herného plánu

hracie karty (rôznych lesných tvorov, stavieb, významných udalostí)

dieliky bežných udalostí

drevené figúrky pomocníkov - šesť kusov z každého druhu (ježkovia, veveričky, korytnačky a myši)

hracie žetóny

suroviny (bobule, vetvičky, kamene a smola)

hraciu kocku

Čo je cieľom hry?

Tak, ako hovorí prastará legenda, úlohou klanov je vybudovať nové mestá skôr, ako udrie krutá zima. Každý hráč je zástupcom jedného zo štyroch klanov a pomocou svojich pomocníkov získava suroviny, ktoré následne využíva pri stavbe mesta. Pomocníkov možno tiež použiť na plnenie pokynov na kartách udalostí, ktoré hráčom prinášajú víťazné body.

Po uplynutí všetkých ročných období hra končí a nastáva fáza spočítavania bodov. Hráč, ktorému sa podarilo vybudovať mesto s najväčším počtom víťazných bodov, sa stáva víťazom hry.

Prečo by ste si mali Divokraj zahrať?

Čo-to sme už o Divukraji napísali, ale to zásadné chýba. Čím to teda je, že Divukraj oslovil taký počet hráčov? Odpoveď je jednoduchá. V každom z nás sa skrýva kúsok dieťaťa vyrastajúceho na rozprávkach. A aj keď je na trhu nespočetné množstvo akčných hier s postapokalyptickými námetmi, hrami o prežitie či inými "nervákmi", občas nám dobre padne sadnúť si k PEKNEJ hre. A to doslova!

Nie, že by Divukraj nebol napínavý, dokonca je i náročný, čo sa týka herných mechanizmov, ale na rozdiel od vyššie spomínaných hier pôsobí príjemne.

Krásne ilustrácie, rozprávkový príbeh, zaujímavý hrací plán detailne zobrazujúci údolie Divukraja, ktorého dominantou je veľká maketa Prastromu, to všetko utvára pozitívny dojem z hry, ktorý nás vracia do detských čias, keď sme "hltali" príbehy podobné Divukraju a túžili sa preniesť na čarovné miesta, kde sa odohrávali dobrodružstvá našich obľúbených hrdinov. Tak prečo si neurobiť trochu radosti i teraz?

Na záver už len malé upozornenie: Nenechajte sa nachytať dizajnom a motívom hry! Rozhodne nejde o hru pre deti. To, mimochodom, zistíte už krátko po jej začatí.

Divukraj

České vydanie: REXhry, 2019

Autor hry: James A Wilson

Herná doba: 40 - 80 minút

Počet hráčov: 1 - 4

Odporúčaný vek: 13+

