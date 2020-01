Harabinov výlet za Rudom Vaským nevyšiel. A ľudia sa na tom bavia

Ten si vie vyberať kamarátov.

9. jan 2020 o 13:21 Viktor Hlavatovič

Štefan Harabin je neúspešný kandidát na prezidenta (ktorý ale voľby podľa jeho slov vy-hral) a momentálne aj sudca na dôchodku.

Zavesiť svoju kariéru na klinec sa rozhodol kvôli účasti v parlamentných voľbách, do ktorých ide ako líder strany Vlasť a bude bojovať o hlasy konzervatívnych voličov.

Ako veľmi sa na dôchodku nudí, síce nevieme, no v poslednej dobe má v obľube navštevovať najkontroverznejšie osoby z konšpirátorskej scény na Slovensku.

Na konci minulého roka sprevádzal na súde šéfredaktora Zem&Vek, Tibora Rostasa, ktorého na pojednávanie za jeho extrémistické reči priviezol na svojom známom Harabiňáku.

V januári sa rozhodol navštíviť svojho starého známeho priamo vo väzení.

Bol ním Rudo Vaský, ktorý spolu so svojim youtuberským partnerom Martinom Daňom prežil sviatky a začiatok roka vo väzení v Nitre. Tam skončili kvôli obvineniam z prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva, medzi ktoré patria napríklad aj ich neslávne známe výroky o roxorovej revolúcií. Daňo je navyše od začiatku decembra obvinený aj za daňové podvody.

Celá návšteva mala byť teatrálne odstreamovaná na Harabinovom profile na Facebooku. Z toho však nakoniec nebolo nič.

Harabina totiž do väzenia nepustili.

Prečo? To by nevymyslel ani režisér toho najhoršieho sitkomu. Vý-her-ca si totiž zabudol občiansky preukaz. Teda, len originál, jeho kópiu mal so sebou, tá mu však v preniknutí za brány väzenia nepomohla. Aj keď Harabin vedeniu väznice ponúkal aj svoju vlastnú krv na testy totožnosti, dnu sa nedostal.

Po incidente nasledovalo presne to, čo by ste čakali.

Jeho prejav pre médiá bol štandardne plný sla-bi-ko-va-nia, nesprávneho nadychovania, prehĺtania slov a kričania do kamier. Ak si ho pozriete, nájdete aj výroky ako:

I keď som chcel dať aj odber krvi, že som to ja podľa identifikačnej karty, tak ma tam k nemu nepustili. Neverili, že som to ja, Harabin!

Je dačo nenormálne, aby 68-ročný novinár, za to že poukazoval na to, ako oligarchovia kradnú, sú megazlodeji, on bol väzobne stíhaný a zlodeji typu Dzurinda, Mikloš, Kiska, Lipšic, Kaliňák, Počiatek, niektorí vôbec nie sú stíhaní!

Ja viem, ako v tejto krajine urobiť poriadok!

Je nemyslitelné, aby megazlodeji, na ktorých poukazoval Vaský, si vyvaľovali šunky na Azúrovom pobreží!

Smer momentálne vládne a chce sa zalíškať pani Tódovej a pani Nicholsonovej, lebo aj ich kritizovali Vaský a Daňo!

Okrem toho si Harabin myslí, že sú dvaja youtuberi politickými väzňami, rovnaký politický motív malo podľa neho aj odsúdenie Rostasa a pripomenul, že sa chystá navštíviť vo väzení aj (podľa neho) neprávom obvinených robotníkov z Prešova, ktorí boli pri decembrovom tragickom výbuchu paneláku.

Celý incident so zabudnutým občianskym neostal bez humornej odozvy. Toto je výber toho najlepšieho:

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Fičí)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Aida Nela)

***

(zdroj: Facebook - Zomri)

***

(zdroj: Facebook - Zomri / Peter Laskovič)

