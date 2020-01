Osem konšpirácií, ktorým verí Majk Spirit viac ako tomu, že je šaman

Silvia Šuvadová slovenského rapu.

8. jan 2020 o 15:53 Viktor Hlavatovič

Raper Majk Spirit začiatkom januára zase raz zaujal slovenský internet. Na otázku followera, čo by odporučil ľuďom s depresiami a úzkosťami, odpovedal, že si má pustiť jeho hudbu, v ktorej nájde kľúč k vnútornému kľudu a zdravému sebavedomiu.

Či sú jeho piesne s často egoistickým a narcistickým podtónom práve pohladením pre dušu, nebudeme filozofovať. To však nie je jediná vec, ktorej Majk verí. Ešte čudnejšia je jeho rubrika o konšpiráciách, ktorú začal počas minulého roku uverejňovať na svojom Instagrame.

Majk Spirit totiž očividne verí konšpiráciám o páde dvojičiek, mimozemšťanoch aj Iluminátoch. Pozreli sme sa na jeho staršie statusy a vybrali sme najväčší bizár.

1. Majk si myslí, že sú konšpiračné teórie témou, o ktorej treba diskutovať.

Súhlasíme. Nie však s jeho výrokom, že "v konšpiračných teóriách sa často skrýva viac pravdy ako v oficiálnych verziách", ktorý uverejnil na svojom Instagrame.

Podľa vlastných slov tým mal na mysli UFO, Iluminátov, 9/11, AIDS, Apollo fake, JFK, Diana, Elvis, Chemtrails, HAARP, či Nibiru.

Niekoľko z nich vyvracajú napríklad tieto články o očkovaní či pristání na mesiaci a o spôsoboch vyvrátenia konšpiračných teórií.

2. Majk si myslí, že mimozemšťania sú medzi nami.

"Dočítal som sa práve, že mimozemšťania existujú, navštevujú našu planétu už tisícročia, prispievajú k pokroku našej civilizácie, majú základne na Mesiaci aj na Marse a naše elity s nimi komunikujú a obchodujú už celé desaťročia."

Dajme tomu, že jeho tvrdenie môže pochádzať z takzvaného Fermiho paradoxu.

Ten hovorí o tom, ako je možné, že sme ešte nikdy neboli overiteľne kontaktovaní mimozemšťanmi (prízvukujeme ešte raz to slovo overiteľne). Všetko potrebné sa dočítate napríklad v tomto článku o Fermiho paradoxe.

Myslíte si ale, že ak by tu mimozemšťania boli, dopustili by, aby v rádiu hrali jeho hudbu? Čo keď je sám Majk mimozemšťan ? To by veľa vysvetľovalo.

3. Majk si myslí, že dvojičky nemohli len tak padnúť.

"Ako je možné, že všetky tri budovy (vrátane WTC7) spadli ako pri riadenej demolácii, keď podobné mrakodrapy predtým aj potom horeli aj oveľa dlhšie a viac, a ostali stáť?"

Tak isto, ako je možné, že nie každé jablko dozreje, nie každý vtip Petra Marcina je vtipný, či to, že musíme vyvracať takéto hlúposti.

Ak si stále myslíte, že si Američania zhodili dvojičky sami, môžete si informácie jednoducho overiť v zazdrojovanom článku o jedenástom septembri či v tomto vtipnom videu.

4. Majk ešte stále verí, že ten pád je podvrh.

"Ako je možné, že sa na mieste dvojičiek nenašla ani jedna čierna skrinka z lietadiel, ale našiel sa pas jedného z únoscov? Ako by sa toto mohlo podariť 'pár chlapcom z jaskyne' bez toho, aby o tom vedeli tajné služby najväčšej svetovej veľmoci?"'

Všetky oči na mne zmeň na Všetky oči na zdroje v bode číslo 3.

5. Majk chce debatovať o tom, či sú klimatické zmeny len mýtus.

"Každý tretí Američan verí, že je klimatická zmena len výmysel. Ľudia si myslia, že klimatické zmeny majú len ospravedlniť porušovanie občianskych práv."

Aby sme mu len nekrivdili, tak uznáva, že neveriť v klimatické zmeny je hrozba a ide o niečo podobné, ako neveriť v gravitáciu. Načo je ale potom dobré hovoriť deťom na Instagrame, že je to možno všetko podvrh? A prečo by niekto neveril na gravitáciu?

Ak sa chcete dočítať o klimatických zmenách, siahnite po tomto článku. A ak neveríte na gravitáciu, vráťte občiansky preukaz.

6. Majk verí, že umelá inteligencia zahubí ľudstvo.

"Elon Musk varuje pred nebezpečenstvom neregulovaného vývoja umelej inteligencie len preto, že verí, že keď sa stane UI 'alfa samcom' tejto planéty, ľudia sa stanú len jej sluhmi a potravou."

Áno, a nové auto od Tesly je Transformer, ktorý hľadá zdroj života na Zemi. Ak sa chcete o umelej inteligencii dozvedieť niečo iné, ako len konšpirácie o konci sveta, odporúčame vám sekciu našich kolegov z magazínu TECH.

7. Majk si myslí, že vodcom našej planéty bude robot.

"Keď umelá inteligencia zistí, že na svete prebieha genocída, príde s riešením a lepšie viesť túto planétu či ukončí náboženskú neznášanlivosť. Každopádne to bude to posledné, čo ľudia vymyslia."

Tú knihu od Dana Browna sme čítali aj my. Ale to nebola skutočnosť, je to román. Rovnako ako film Ja, robot. Ale keby bol pravdivý, tak by aspoň ľuďom neublížili. Aj tak dobre.

8. Majk verí na Illuminátov.

"To, že naozajstnými vládcami tohto sveta nejsú Gašparovič, ani Obama, ale malá skupina 'mocných' ľudí­ za oponou, pre mňa neni konšpirácia, ale holý fakt. Či ich voláš Illuminati, NWO, alebo 'chobotnica', nič to nemení­ na veci, že sú to nechutne bohatí­ bankéri, finanční­ci, politici - pekne povedané zlodeji."

Neskôr povedal, že nechápe, ako niekto môže za Illumináta považovať napríklad Eminema, no dodal, že na druhej strane... človek nikdy nevie.

Prečo Majk hovorí, že o Illuminátoch nevieme nič? Veď už len obyčajné hľadanie v Googli nám poskytne milióny odkazov. Všetko o nich si môžete naštudovať v tomto článku, ktorý ale spevák ešte neobjavil. Tajomstvo ne-ex-is-tu-je.

