Voliť budú aj z Madagaskaru. Pozrite si mapu voličov zo zahraničia

Ľudia sa chystajú voliť z celého sveta.

8. jan 2020 o 11:43 Viktor Hlavatovič

Parlamentné voľbý sú tu čo nevidieť a už 29. februára budeme môcť rozhodnúť, ktoré politické strany budú riadiť náš štát nasledujúce štyri roky. Ak žijete na Slovensku, na rozmyslenie, či prídete k volebnej urne, máte ešte vyše päťdesiať dní.

Ak však žijete v zahraničí a nie je vám osud našej krajiny ľahostajný, musíte do 10. januára (piatok) vyplniť online žiadosť. Ak neviete, ako na to, so Zmudri.sk sme pripravili video, v ktorom zistíte:

Ako si za jednoducho za pár minút vybaviť žiadosť na voľbu zo zahraničia

Aké sú 3 najzbytočnejšie výhovorky prečo nevoliť

Čo sa stane, keď budú voliť všetci Slováci v zahraničí

Ľudia sa chystajú voliť po celom svete

Iniciatíva Za slušné Slovensko pripravila pre zahraničných občanov interaktívnu online mapu, do ktorej sa môžu zaznačiť, ak sa volieb plánujú zúčastniť.

V súčasnosti má mapa skoro 600 označených miest po celom svete a ľudia sa chystajú voliť napríklad z:

Kazachstanu

Kene

Indonézie

Brazílie

Madagaskaru

Okrem toho nájdete medzi krajinami aj Južnú Kóreu, Vietnam, Kambodžu, Indiu, množstvo lokalít po Európe, Austrálii či Severnej Amerike.

(zdroj: reprofoto Za slušné Slovensko)

Z týchto ázijských krajín budú voliť našinci v zahraničí:

(zdroj: reprofoto Za slušné Slovensko)

V urnách pristanú aj hlasy z krajín Európy:

(zdroj: reprofoto Za slušné Slovensko)

A výnimkou nebude ani svet za veľkou mlákou:

(zdroj: reprofoto Za slušné Slovensko)

Celú mapu aj so všetkými označenými zahraničnými voličmi nájdete tu.

