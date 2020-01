Naozaj pili z lebiek? 8 mýtov o Vikingoch, ktorým možno veríte aj vy

V čom sa seriály a knihy mýlia?

12. jan 2020 o 12:36 Michaela Šimonová

Keď niekto spomenie Vikingov, väčšina z nás si predstaví mohutných zamračených drsňákov, ktorým veje dlhá brada a vlasy v studenom severskom vetre. Nájdeme ich v moderných seriáloch, fantasy knihách, hrách, tetovaniach, na tričkách či šperkoch alebo športových logách.

Aj keď sa o nich už veľa popísalo, stále kolujú o týchto moreplavcoch a nájazdníkoch viaceré mylné predstavy.

Aké sú tie najčastejšie mýty o Vikingoch?

1. Nosili helmy s rohmi

Najrozšírenejší mýtus, ktorý je nerozlučne spojený s Vikingami, sú kovové helmy s pripevnenými zvieracími rohmi. Dodnes sa našla iba jedna zachovalá helma z tohto obdobia, ktorá ale rohy nemala a taktiež to nevidíme na žiadnom dobovom zobrazení. Odkiaľ teda tento mýtus pochádza?

Pôvod môžeme hľadať v umeleckej sfére, konkrétne u slávneho skladateľa Richarda Wagnera a umelca Carla Emila Doeplera. Keď Wagner skomponoval svoje momumentálne dielo Prsteň Nibelungov s tematikou podobnou vikinským legendám, výtvarník Doepler navrhol v rámci jedného z kostýmov helmu s rohmi. Spojte obraz nebezpečného bojovníka s diabolským symbolom a mýtus je na svete.

2. Mali dlhé vlasy a brady

Povedali ste už niekomu zo svojich dlhovlasých a bradatých kamošov, že vyzerá ako Viking? Na zidealizovaných portétoch vidíme pod rohatými helmami husté vlasy, ktorých svetlá farba ladí s rovnako dlhou a bujarou bradou. Bolo tomu ale skutočne tak?

Možno niektorí páni preferovali tento divoký imidž, ale väčšina mužov nosila vlasy zostrihnuté nad plecia a kratšie brady. Vikingovia sa o svoje vlasy vzorne starali a z archeologických nálezov vieme, že používali hrebene a pinzety na ich úpravu.

3. Boli krvilační bojovníci

Písať, že Vikingovia boli mierumilovní farmári, by nebola úplne pravda – ale ani lož. Väčšina z účastníkov nájazdov boli farmári, alebo sa nimi chceli stať, lebo úrodnej pôdy v Škandinávii nebolo na rozdávanie a na výjazdoch sa dalo slušne privyrobiť.

Podobne, ako si chodia Slováci privyrábať do Veľkej Británie, rovnako to robili Vikingovia z veľmi podobných dôvodov (len v drsnejšom štýle). V bojoch ale svojim nepriateľom nič nedarovali, aj keď pre nich bolo výhodnejšie zajať živých ľudí a potom ich využiť alebo predať ako otrokov.

4. Pili z lebiek svojich nepriateľov

Drsný bojovník vezme do ruky vypracovanú čašu z lebky svojho nepriateľa a so zlovestným smiechom sa z nej schuti napije medoviny. Aj keď to dokonale ladí s obrazom hrozivého bojovníka, je to ďalšia mylná predstava.

Jej pôvod je vtipný a zaujímavý: vznikol totiž nesprávnym prekladom diela zo 17. storočia, keď sa z rohov na pitie, ktoré sa bežne používali v celej Škandinávii, stali lebky zabitých nepriateľov. Kult lebiek môžeme nájsť u Keltov, ktorí v určitom období obývali aj územie Slovenska.

5. Boli špinaví a nekultúrni barbari

Už sme si povedali, že Vikingovia sa vzorne starali o svoje vlasy, no nezanedbávali ani iné časti svojho tela. Vedeli ste, že používali miniatúrne lyžičky na vyškrabávanie ušného mazu? Okrem toho zaviedli aj sobotu ako "kúpací deň" a je odôvodnený predpoklad, že si maľovali oči čiernym uhlíkom – kvôli kráse a kvôli zastrašeniu nepriateľov.

Ich remeslá a umenie boli na vysokej úrovni, hlavne ak hovoríme o spracovaní kovov (či už na šperky, zbrane alebo nástroje), rezbárstve a stavbe lodí. Taktiež boli zberatelia a v Škandinávii sa našli také zaujímavé kúsky ako prsteň s arabským textom a soška Buddhu zo Strednej Ázie.

6. Tvorili jeden národ

O tom, že Vikingovia pochádzali zo Škandinávie, nie je pochýb. V dobe, keď sa konali ich slávne výjazdy do Európy (a aj ďalej), ale netvorili jednotný národ a dokonca ani kráľovstvo. Spoločnosť fungovala v podobe menších spoločenstiev sústredených okolo charizmatických náčelníkov.

Toto usporiadanie bolo tak hlboko zakorenené, že keď podľa stredovekých ság prvý nórsky kráľ Harald centralizoval krajinu, časť obyvateľov odišla na Island a sformovala parlament Althing. Mimochodom, ten je dodnes najstarším stále fungujúcim parlamentom na svete.

7. Po smrti šli do raja, kde bojovali a hodovali

Aj toto tvrdenie je polopravda. V skutočnosti Vikingovia verili vo viacero možností posmrtnej existencie a pobyt v slávnej sále najvyššieho boha Odina bola jedna z nich. Mohli sa tam dostať iba hrdinovia, ktorých si Odin sám vyvolil. Keď sa tam dostali, celé dni iba hodovali a bojovali, čo nebola práve najhoršia predstava.

Táto existencia bola iba dočasná a pri mýtickom konci sveta opäť zahynú po boku bohov. Omnoho častejšie sa ale mohli Vikingovia dostať do bezútešného podsvetia Helheimu, stroskotancov (tých na mori) chytala do siete bohyňa Rán a časť z nich mohla prebývať v pohrebných mohylách ako „zombíci“ draugr.

8. Boli spaľovaní na lodiach

Poetický obraz horiacej lode na horizonte, na ktorej je uložené telo veľkého bojovníka, je taktiež jeden zo známych mýtov. Aj keď sa takéto pohreby podľa záznamov konali, neboli zďaleka bežné. Nádherná Oseberská loď, ktorá sa spolu s ďalšími dvoma pohrebnými loďami nachádza v múzeu v Osle, nebola spálená a bola v nej pochovaná významná žena.

Väčšinou bola takáto loď spolu s bohatými darmi uložená do pohrebnej mohyly. Prečo teda loď? Z praktických dôvodov. Spolu s vozom to boli dopravné prostriedky, ktoré sa spájali s cestou do podsvetia a mali ju nebožtíkovi uľahčiť. Najslávnejší záznam pohrebu na horiacej lodi pochádza od arabského cestovateľa Ibn Fadlána, ktorý poslúžil ako inšpirácia pre postavu vo filme Vikingovia, ktorú hral Antonio Banderas.

