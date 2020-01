Hollywoodu nenaložil prvýkrát. Prehľad najlepších monológov Rickyho Gervaisa

Už si robil srandu z alkoholizmu.

7. jan 2020 o 12:19 Kristína Janščová

Udeľovanie cien Zlatý glóbus za rok 2019 je za nami.

Na galavečeri 5. januára si ceny odniesli Joaquin Phoenix za rolu Jokera, Renée Zellweger za film Judy, najlepšou drámou sa stal film 1917 a cenu za komédiu/muzikál si odniesli tvorcovia filmu Vtedy v Hollywoode.

Už tradične sa stal virálnym monológ moderátora večera, britského komika Rickyho Gervaisa.

"Nie ste tu na to, aby ste verejnosť o čomkoľvek poučovali, o skutočnom svete nič neviete. Väčšina z vás strávila v škole menej času než Greta Thunbergová," povedal komik a dodal, že ocenení si majú prevziať ceny, poďakovať svojmu agentovi a Bohu a potom vypadnúť.

Oproti minulým rokom bol však prejav slávneho britského komika slabý.

"V jeho údajne ostrom humore nebolo veľa ostňov, iba pár slabých úderov voči Apple a politickým názorom celebrít. Viac ako čokoľvek iné to bolo nudné," zhodnotili Gervaisov roast v USA Today.

Podľa magazínu Vulture jeho prejav pripomínal cestu do práce, pri ktorej trčíte v zápche, nenačíta sa vám žiaden podcast a jediné, čo môžete urobiť, je pozerať na auto pred vami. "Vedeli ste, že to bude presne také, a napriek tomu ste sa dostali do tejto situácie."

Ricky Gervais moderoval galavčer už po piatykrát a tieto jeho roasty boli omnoho lepšie:

2016 - Marťan aj autohavária Caitlyn Jenner

"Prezident Hollywoodskej asociácie zahraničných novinárov mi povedal, že keď poviem niečo urážlivé, hrubé alebo dvojzmyselné, príde sem a osobne ma odvlečie preč. To som si nemohol nechať ujsť," začal Gervais svoj príhovor na 73. ročníku Zlatých glóbusov.

Schytala to aj televízia NBC, ktorá v roku 2016 nemala žiadnu nomináciu, komik si robil srandu aj z autohavárie Caitlyn Jenner, nevery Bena Afflecka a pobavil aj vtipmi na účet Seana Penna, Jennifer Lawrence, Matta Damona, Channinga Tatuma, Charlieho Sheena a filmu Marťan.

"Ak dnes vyhráte, zapamätajte si, že nikoho tá cena nezaujíma tak, ako vás. Tá cena je, bez urážky, zbytočná. Je to len kus kovu, ktorý vám dajú starí, zmätení novinári, aby vás mohli stretnúť osobne a spraviť si s vami selfie," povedal Gervais a dodal, že on sám má tri ocenenia a jednu sošku si strká do zadku.

2012 - Johnny Depp na drogách a NBC

Aj 69. ročník otvoril Gervais tým, že si robil srandu z ocenení. "Zlaté glóbusy sú ako Oscary, akurát bez úcty," povedal po tom, čo sa pustil aj do televízie NBC.

"Najväčší britský komik dnes moderuje druhé najväčšie ocenenia na tretej najväčšej stanici v Amerike," začal a o sekundu sa poopravil, že NBC nie je v rebríčkoch sledovanosti tretia, ale až štvrtá.

Z celebrít si to v roku 2012 najviac odniesli Jodie Foster, Mel Gibson, Kim Kardashian, Justin Bieber a Johnny Depp, ktorého sa na javisku opýtal, či naozaj užíva drogy.

2011 - Pornofilmy Iron Mana

"Vitajte na 68. ročníku udeľovania cien Zlatý glóbus. Bude to noc plná žúrovania a pitia, alebo, ako by povedal Charlie Sheen, raňajok."

Komik roastoval tvorcov seriálu Nezvestní, ktorého nezmyselný koniec je dodnes terčom vtipov. Svoje si odniesol aj Robert Downey Jr., ktorého snímky Gervaisovi pripomínali názvy pornofilmov. Dozvedeli sme sa, že v Amerike absolútne nikoho nezaujíma víťaz kategórie Najlepší cudzojazyčný film.

2010 - Alkoholik Gibson aj doktor House

Pred desiatimi rokmi to od komika schytali Steve Carell, Hugh Laurie, Angelina Jolie či Paul McCartney. Nevyhol sa ani narážkam na alkoholizmus Mela Gibsona.

"Keď sa pozriem na všetky tváre v miestnosti, vidím úžasnú prácu... ktorú vykonali plastickí chirurgovia," povedal a počas monológov ho celebrity v hľadisku viackrát odmenili hlasitým smiechom a potleskom.

