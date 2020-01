Pätnásť filmových noviniek, ktoré odštartujú rok 2020

Tešiť sa môžeme aj na Kristen Stewart a Bad Boys.

7. jan 2020 o 8:48 Dominika Chrastová

1. Na nože (Knives Out)

Keď slávny autor detektívok Harlan Thrombey krátko po svojich narodeninách zomrie, na scéne sa objaví šarmantný a neodbytný detektív Benoit Blanc. Postupne sa zoznámi so všetkými členmi excentrickej rodiny a zistí, že každý je podozrivý.

Daniela Craiga alias detektíva Blanca uvidíme v kinách od 2. januára.

2. Špindl 2

Silvia je úspešná lekárka a verí, že konečne našla recept aj na šťastný vzťah. Renáta je vydatá za známeho spisovateľa, no niečo jej v živote chýba. Herečke a tanečnici Eliške sa konečne podarí rozbehnúť kariéru, no za cenu nečakaných komplikácií. Zamestnanci horskej služby sú však vždy pripravení pomôcť.

Pokračovanie úspešnej českej komédie príde do kín 2. januára.

3. Nenávisť (Grudge)

Záhadná kliatba sa dostala z Japonska do USA. Detektívka Muldoonová spočiatku neverí v nadprirodzené sily, no zážitky z desivého domu zmenia jej presvedčenie. Podarí sa jej kliatbu zastaviť?

Prvý tohtoročný horor nájdeme v kinách od 2. januára.

4. Pod vodou (Underwater)

Jedenásť kilometrov pod hladinou oceánu sa skupina vedcov snaží dostať do bezpečia. Temnota však nie je to jediné, čoho by sa mali obávať. Ich zásahy do morského dna a následné zemetrasenie prebudili niečo neznáme. Niečo desivé.

Podmorské tajomstvá odhalíme spolu s Kristen Stewart v hlavnej úlohe už 9. januára.

5. Cats

Dej legendárneho muzikálu sa odohráva na mačacom bále. Každý rok na ňom jedna vybraná mačka dostane šancu na nový život. Vo filmovom spracovaní nás prekvapia herecké ikony Judi Dench, Ian McKellen a Idris Elba. Chýbať dokonca nebudú ani hviezdy súčasnej populárnej hudby Taylor Swift a Jason Derulo.

Výtvor oscarového režiséra Toma Hoopera, ktorý sa podpísal aj pod muzikál Bedári, uvidíme v kinách 9. januára.

6. Národní třída

Vandam má pocit, že svet smeruje k zániku a schyľuje sa k veľkej bitke. Aby bol na ňu pripravený, začne cvičiť. Taktiež sa podujme na výchovu Psycha, mladíka, s ktorým natiera strechy panelákov. Vandamovi kumpáni z krčmy ho prezývajú „národný hrdina“. Povráva sa totiž, že v novembri '89 dal na Národní tříde dejiny jednou ranou do pohybu.

Film natočený podľa knihy Jaroslava Rudiša nájdeme v kinách od 9. januára.

7. Dolittle

Odkedy doktor Dolittle ovdovel, žije v ústraní obklopený len svojimi zvieracími priateľmi. Jedného dňa ho však vyhľadá tvrdohlavý chlapec, ktorý chce byť jeho učňom. Keď doktora povolajú ku kráľovnej, pomoc navyše sa mu zíde.

Robert Downey Junior zažiari ako lekár, ktorý rozumie zvieracej reči, už 16. januára.

8. Príliš osobná známosť

Tri roky po adaptácii príbehu Všetko alebo nič prichádza do kín filmové stvárnenie ďalšej knihy Evity Urbaníkovej. Tentoraz budeme sledovať osudy troch žien, ktoré spája priateľstvo, muž a päťročné dievčatko. Simona si po rozvode nanovo buduje život, Natália sa zamiluje do vdovca a Eva v dôchodkovom veku zisťuje, že na lásku nikdy nie je neskoro.

Premiéry sa dočkáme 16. januára.

9. Bad Boys navždy (Bad Boys for Life)

Zatiaľ čo Marcus sa pomaly chystá do policajného dôchodku, Mike je presvedčený, že bude loviť zločincov do konca života. To však môže byť čo nevidieť, keďže niekto sa ho pokúša zabiť. Neznámy útočník však podceňuje schopnosti a svojské povahy miamských detektívov.

Predošlé časti série Bad Boys z rokov 1995 a 2003 zožali úspech aj vďaka Willovi Smithovi a Martinovi Lawrenceovi. Pokračovania sa dočkáme 23. januára.

10. Richard Jewell

Letné olympijské hry v Atlante priniesli nielen víťazov a porazených, ale aj bombový útok. Tisícky životov zachránil práve bezpečnostný strážnik Richard Jewell. Médiá ho najskôr oslavovali ako hrdinu, no už v priebehu niekoľkých dní ho na základe nejednoznačných dôkazov pretvorili na hlavného podozrivého.

Richard bol nakoniec nevinný, s niekoľkými redakciami sa však z princípu ešte dlho súdil. Detaily skutočného príbehu z roku 1996 sa dozvieme 23. januára.

11. Králiček Jojo (Jojo Rabbit)

Jojo je v Hitlerjugende spokojný. Ma tam dvoch kamarátov: skutočného Yorkiho a imaginárneho Adolfa Hitlera. Pohodu mu naruší až zistenie, že jeho matka ukrýva židovské dievča.

Režisér Taika Waititi vniesol do príbehu z obdobie druhej svetovej vojny osobitý druh humoru. Či to bola dobrá voľba, zistíme už 23. januára.

12. Plnotučná sebaláska (Fat Front)

"Svoje telo nemôžete opustiť, je to váš domov." Škandinávska novinka prináša príbehy štyroch žien, ktoré si mysleli, že najskôr musia schudnúť, aby mohli chodiť na párty, randiť a byť šťastné. Rýchlo však zistili, že je to omyl. Spokojné so životom začali byť až v momente, keď sa prijali také, aké sú.

Film o koncepte „body positivity" príde do kín 30. januára.

13. 25 km/h

Christian a Georg sa po dlhoročnom odlúčení znova stretnú až na pohrebe svojho otca. Úvodnú bitku na cintoríne neskôr nahradí spoločné popíjanie domácej pálenky, čo vyústi až k rozhodnutiu splniť si detský sen. Bratia sa vyberú naprieč Nemeckom na mopedoch, ktorých maximálna rýchlosť je 25 km/h.

Ako bude vyzerať ich bratský vzťah na konci cesty? Uvidíme 30. januára.

14. Malé ženy (Little Women)

Jo, Meg, Amy a Beth sú štyri dospievajúce sestry, ktorých sny a povahy sú úplne odlišné. Po tom, ako ich otec zahynul vo vojne, bývajú len s matkou. Napriek tomu, že ich život je ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej a chuť robiť veci po svojom.

Príbeh a autobiografickými prvkami napísala Luisa May Alcottová ešte v roku 1868. Teraz sa ho chopila Greta Gerwig, ktorá režírovala aj film Lady Bird. Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson a Meryl Streep sa v očakávanej novinke predstavia 30. januára.

15. Slušní chlapci (The Gentlemen)

Mickey Pearson si v Londýne vybudoval výnosné marihuanové impérium. Keď sa v podsvetí začne povrávať, že chce skončiť s biznisom a odísť z trhu, rozbehne sa kolotoč klamstiev, úplatkov, vydierania a zákerných podrazov. Kto si uchmatne najväčší podiel?

Slušní chlapci alias Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant a ďalší nás budú čakať v kine od 30. januára.