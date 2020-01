10 rád pre politikov, vďaka ktorým sa už nebudú strápňovať na tlačovkách

Zaručené taktiky od samotných profesionálov.

7. jan 2020 o 8:49 Michaela Rošková

Tlačové konferencie dokážu byť poriadna záťaž aj pre skúsených profesionálov, ktorí zvládajú PR na jednotku. Po dlhých hodinách sledovania tlačoviek rôznych politických subjektov sme zozbierali 10 užitočných rád, ako spraviť z vašej ďalšej tlačovej konferencie zážitok pre každého, nie len pre vás.

Pochádzajú od majstrov vo svojom odbore, ktorých tlačové konferencie sa stali legendárne. A ešte dlho sa o ich stratégiách bude rozprávať... Kto by nechcel podobný osud?

1. Keď si hladný, nie si to ty! (radí Štefan Harabin)

Základom všetkého je dobre sa pred tlačovkou najesť. Aj Harabin vie, aké je to, keď vás sužujú fyziologické potreby. V jeho prípade sa však nevylučuje verzia, že obed si môžete dopriať aj počas tlačovky (odporúčané len skutočne zbehlým profesionálom).

Uvoľnite sa, vy ste predsa hlavnou hviezdou. Neprestanete ňou byť ani pri objednávaní menučka. Aspoň každý vie, že dodržiavate zásadu jesť päťkrát denne. Zdravý kandidát, dobrý kandidát!

2. Vyberte si originálne prostredie (radí Miroslav Jureňa)

Každý jeden politik si väčšinou zvolá tlačovku v uzavretom prostredí nejakej miestnosti. Nielenže sa toto prostredie zdá fádne, ale aj ohrané. Málokto vyjde z komfortu štyroch stien, ktoré nad ním držia ochranu. Ak sa chcete niečím odlíšiť, vezmite si príklad z odborníka na kreativitu prostredia tlačovej konferencie – Miroslava Jureňu.

Nie hocikto sa môže pochváliť, že mu za chrbtom bučali kravy z maštale. Nezabudnite ani na precítené prejavy v podobe búšenia päsťou do predpripraveného stola. To zachytí pozornosť nielen kráv, ale aj divákov.

3. Buďte najväčšou hviezdou! (radí Igor Matovič)

... aj keď to nie je vaša tlačovka. Podstatné je zachovať si čaro osobnosti a dokázať na seba strhnúť pozornosť aj na miestach, kde sa vaša tlačovka nekoná a nikto vás tam v podstate ani neočakáva.

Igor Matovič o tom vie svoje, úspešne sa takto zakradol nielen na tlačovku strany Smer-SD, ale niekoľko vrások stihol vyrobiť aj na čele Andreja Danka. Pri tejto taktike sa však pripravte na útoky verných psíkov a členov SBS. Najvhodnejší čas na použitie? Pred voľbami, keď vám preferencie klesajú rýchlejšie ako kredibilita rigorózky Andreja Danka.

4. Nezabúdajte na ochranku (radia všetci prítomní na tlačovke Smeru)

Na druhej strane je fajn vyvarovať sa tomu, aby taký Igor Matovič prišiel na vašu tlačovku s vytlačenými nápismi, kde by všetko svetlo reflektorov strhol na seba. V takom prípade je najlepšie zaobstarať si solídneho člena ochranky, ktorý by zabezpečil pokojný chod vašej tlačovky.

Pokiaľ váš rozpočet nestačí na pokrytie výdavkov spojených s hradením služieb SBS firmy, tak existujú aj iné alternatívy. V kuloároch sa hovorí, že Juraj Blanár má s čímsi podobným skúsenosti.

5. Keď vám dochádzajú témy, vytiahnite Kisku (radí Robert Fico)

Ak sa ocitnete v koncoch a nebudete vedieť, ako ďalej, najlepšie je otvoriť tému, ktorá prebudí aj zaspávajúcich novinárov. Ak ich teda dovtedy neprebudilo vaše trieskanie po stole, nečakaný príchod Igora Matoviča alebo váš odchod na obednú pauzu.

Dobrou témou sa javí Andrej Kiska, záleží však od vášho osobného vzťahu k dotyčnému. Pokiaľ ho máte aspoň tak vrúcny ako Robert Fico, niet sa čoho obávať.

6. Keď vám už fakt dochádzajú témy, vytiahnite Ivetu Radičovú (znova radí Robert Fico)

Podobne vďačnou témou je bývalá premiérka. Ak by vám niekedy niekto chcel našiť, že ste nebodaj za ten čas nevybudovali diaľnicu alebo že školstvo a zdravotníctvo je v katastrofálnom stave, tak za to môže Iveta Radičová a jej vláda.

Je jedno, že Radičová tu bola pred deviatimi rokmi. Je. To. Jedno. Bola to všetko vina jej osoby a vlády – už dávno mala predsa so Sulíkom asfaltovať novú diaľnicu do Košíc.

7. Pomáhajte si rôznymi pomôckami (radia Igor Matovič, Peter Pellegrini a kombo Robert Fico, Tibor Gašpar a Róbert Kaliňák)

Tlačová konferencia sa dá ozvláštniť nielen bučaním kráv v maštali, ale aj pomôckami, ktoré si na konferenciu donesiete. Igor Matovič v takom prípade odporúča vytlačené obrázky, tabuľky alebo nadpisy, ktoré napriek povahe jeho verejných vystúpení nikdy nie sú vo fonte Comic Sans. Ďakujeme, Igor.

Svoje o pomôckach vie aj trojica Robert Fico, Tibor Gašpar a Róbert Kaliňák, ktorí chvíľu po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice na tlačovke vytiahli milión eur v hotovosti.

Peter Pellegrini odporúča aj podozrivý sáčok s bielym obsahom ako možnú rekvizitu na kultúrne obohatenie tlačovky. Ak sa v ňom z nejakého dôvodu nenachádza špáradlo alebo vzorka pracieho prášku , tak to radšej neskúšajte. Nech nepridávate chlapcom z NAKA zbytočnú robotu.

8. Buďte ohľaduplní (radí Martin Glváč)

Nič voliči neocenia viacej ako to, že si na ich duševný pokoj a zdravie spomenie niekto iný okrem rodiny. Buďte to práve vy. Počas tlačovej konferencie zdôraznite, že ich nechcete traumatizovať počas žiadneho konkrétneho sviatku, napríklad cez Dušičky. Ukážte im, že vám na nich záleží viacej ako na dileme, či na konci SMS-ky z Národnej rady dáte smajlíka čertíka alebo pusinku. Skromne.

9. Vyjadrujte sa v jazyku vám blízkom (radí Andrej Danko)

Andrej Danko je asi najrenomovanejší filológ na celom Slovensku a pokiaľ vám má niekto radiť ohľadom správneho rétorického prejavu na vašej tlačovke, tak je to určite on.

Nejednu tlačovku zvládol predviesť v jazyku, ktorému rozumie len on sám a napriek tomu si ho celý národ zamiloval. Minimálne jeho brepty. Ak sa cítite neisto, stačí zavolať Andrejovi, ale pozor, aby ste vystihli tú správnu chvíľu, keď mu akurát nevolajú z Ruskej dumy.

10. Ak vám nesadne otázka, ignorujte ju (radí Robert Fico)

Na záver slová klasika: „Poprosím ďalšiu otázku.“ Stratégia, ktorá sa dá uplatniť aj v bežnom živote – počas maturity, štátnic alebo pri pracovnom pohovore. Nedá sa povedať, že by sa táto odpoveď stretla vo vymenovaných príkladoch s pochopením, ale u Roberta Fica zaznieva na tlačovkách veľmi často.

Ak vám počas tej vašej nesadne otázka, pretože sa na ňu nedá jednoducho odpovedať argumentom Kiska/Radičová/opozícia/liberáli, stačí si zvoliť iného redaktora aj s novou otázkou. Možno práve na tú ďalšiu sa bude dať odpovedať aspoň jednou z variant.

