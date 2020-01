Knihy inšpirujúce k ekologickejšiemu mysleniu aj životu

Povzbuďte zelené myslenie knihami.

20. jan 2020 o 10:03 Zuzana Bodnárová

Knihu riaditeľa Greenpeace pre otázky oceánov sme už odporúčali, keď sme ju vybrali ako knihu mesiaca. Ponúka nielen fakty na zamyslenie, ale aj praktické odporúčania, ako obmedziť plasty v našich životoch. V Knižnom klube Fičí sme sa čitateľov opýtali na ďalšie tipy na podobné knihy a pomohli nám zostaviť tento inšpiratívny zoznam, ktorý pomôže nakopnúť naše myslenie aj konanie smerom k ekológii a zodpovednosti k prírode.

Ekológia a prírodné procesy

Ekológia a ochrana prírody nám niekedy pripadajú ako abstraknejšie koncepty, než by mali. Kniha The Ecology Book sa ich snaží priblížiť jednoducho a vizuálne. Pomôže vám porozumieť tomu, ako funguje životné prostredie, ekosystémy a klimatická zmena.

Vzájomný vzťah ekosystému a krajiny vysvetľuje táto učebnica od Pavla Kovářa. Venuje sa najmä otázkam vnímania krajiny človekom, ale aj vplyvu, ktorý človek na krajinu má, vrátane znečisťovania, ochrany prírody a globálnych ekologických zmien.

Ochranára a filmára Erika Baláža môžete poznať napríklad z kampane "My sme les", za ktorou stál. V knihe esejí Statená voda približuje význam vody pre krajinu a ekosystémy a vysvetľuje, ako to má s ňou príroda výborne vymyslené - a ako jej do toho zasahujú ľudia.

Krása našej planéty

David Attenborough je jedným z najznámejších prírodovedcov a zároveň moderátorom a producentom fascinujúcich dokumentov o živote na našej planéte. Jeho dokumentárna séria Life on Earth dosiahla ikonický status, hoci vlani oslávila už 40 rokov. K tomuto výročiu vedec aktualizoval aj knihu, ktorá sprevádzala televíznu sériu.

David Attenborough taktiež napísal predhovor k ďalšej publikácii plnej fascinujúcich záberov Zeme a života na nej. Kniha Naša planéta dopĺňa rovnomenný dokumentárny seriál Netflixu, ktorý taktiež stojí za pozretie.

Praktické tipy

Všetci by sme sa mali naučiť neplytvať potravinami a produktovať v kuchyni čo najmenej odpadu. Pomôcť s tým môže táto príručka, ktorá ponúka praktické tipy, ako na to tak, aby sme pri tom ešte aj ušetrili peniaze. Nájdete v nej aj jednoduché recepty, ktoré vám pomôžu na ceste k uvedomelejšiemu jedeniu.

Žiť uvedomelejšie vám nemusí skomplikovať každodenné stravovanie. Postupne do svojej kuchyne zapracujte jednoduché tipy a recepty z tejto knihy v zmysle hesla "Reduce, reuse, recycle" (obmedziť, znovu použiť a recyklovať).

Znižovanie množstva odpadu, ktorý produkujeme, nám môže celkovo zlepšiť život. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila Bea Johnson s manželom a ich dvoma synmi, ktorí vďaka tomu začali spolu tráviť viac času, znížili rodinné výdavky a zlepšili si zdravie. O svoje overené tipy na život bez odpadu sa podelila v knihe.

Po narodení ich syna a zdĺhavom hľadaní neplastovej fľaše pre bábätko sa Chantal a Jay rozhodli, že vo svojom živote obmedzia aj ďalšie plastové výrobky. V knihe s podtitulom "Praktický návod, ako sa vyhnúť plastom a zachovať si zdravú rodinu a planétu" čitateľov prevedú cestou od zhodnotenia množstva plastov v ich životoch až po hľadanie neplastových alternatív pre veci, ktoré bežne používame.

Ako premeniť váš domov na oázu udržateľného životného štýlu? Poradí vám s tým blogerka Christine Liu, ktorá v svojej knihe ponúka tipy a triky pre každú miestnosť vášho domu či bytu. Či siahnete po väčších zmenách alebo začnete postupnými krokmi, je len na vás.

Veľké myšlienky

Prečo jeme niektoré zvieratá, ale iné nie? Spisovateľ J. S. Foer sa ponoril do debaty o našej konzumácii mäsa, jeho etickosti a cene, ktorú za to platí životné prostredie. Kniha však nie je určená len vegetariánom, ale aj tým, ktorí sa mäsa neplánujú vzdať, pretože sa zaoberá aj otázkami, ako pristupovať ku konzumácii mäsa zodpovednejšie.

Podľa Graeme Maxtona, bývalého tajomníka Rímskeho klubu (medzinárodnej organizácie, združujúcej významných vedcov a spoločenských činiteľov), budúcnosť ľudstva nevyzerá veľmi ružovo. V knihe na jednej strane hovorí o tom, do akej katastrofy sa rútime, ale zároveň ponúka systémové riešenia, ktorými by sa dnešný vývoj dal zvrátiť.

Za klimatickú zmenu nemôže uhlík, ale kapitalizmus. Na tejto radikálnej myšlienke je postavená kniha Naomi Klein, ktorá sa zaoberá našou posadnutosťou profitom a hospodárskym rastom - hoci aj na úkor nášho životného prostredia. Dokáže to ešte ľudstvo zmeniť a predísť tak katastrofickým scenárom?

Pre deti

Krásne ilustrovaná knižka deťom vysvetlí problematiku znečisťovania oceánov na príbehu veľryby Gréty, ktorá jedného dňa stratí hlas. Až v podmorskej ambulancii zistí, že sa to môžu odpadky, ktoré v oceáne nemajú čo robiť. Nechýbajú ani tipy, čo s tým deti môžu robiť.

