Osem kníh pre školákov, ktoré ich zaujmú viac ako vianočné rozprávky

Nebudete sa musieť báť hádok o televízny ovládač.

20. dec 2019 o 15:25 Jana Husárová

V našom knižnom klube pravidelne odporúčame zaujímavé knihy pre dospelých čitateľov.

Keďže sa však blížia Vianoce, rozhodli sme sa vám ušetriť čas behaním po kníhkupectvách a listovaním v stovkách kníh.

Po výbere kníh pre najmenších čitateľov a jeho pokračovaní s knihami pre predškolákov uzatvárame náš vianočný knižný špeciál výberom kníh pre školákov.

Nájdete v ňom vtipné, napínavé knihy či tie, ktoré určite potešia náročných čitateľov.

Odporúčaný vek: 9+

O čom kniha je?

Keď desaťročný Samuel sadá spolu s bratom a rodičmi do auta, aby strávili týždeň prázdnin na ostrove Texel, netuší, aké dobrodružstvo na neho čaká. Všetko začne celkom inak, ako by správna dovolenka mala začať - v nemocnici, kde dovezú Samuelovho brata so zranením členka. Tu sa Samuel zoznamuje s jedenásťroťnou Tess, vďaka ktorej prežije nezabudnuteľné prázdniny plné dobrodružného pátrania po Tessinom neznámom otcovi.

Čím nás kniha oslovila?

Je písaná ľahko, vtipne a dynamicky, bez siahodlhých opisov, ktoré mladších čitateľov odrádzajú. Kniha zaujme školákov bez ohľadu na to, či sa dostane do rúk chlapcom alebo dievčatám.

Odporúčaný vek: 7+

O čom kniha je?

Je možné, aby sa tá najprotivnejšia učiteľka zo školy zo dňa na deň zmenila? To sotva! Jedine, ak by jej mozog ovládli mimozemšťania. Teda, aspoň tak si to myslí Iza, hlavná hrdinka knihy, ktorá je rozhodnutá rozlúsknuť túto záhadu. A tak spolu s kamarátmi Zašom, Julkou a Miškou hľadajú dôkazy o únose pani učiteľky Jánošovej mimozemšťanmi.

Čím nás kniha oslovila?

Oddychovka. Tak by sa dala jedným slovom označiť táto knižná novinka od vydavateľstva Svojtka. Veľké písmená, vtipné ilustrácie a trefné hlášky zaručujú, že sa do knihy ponoria aj menej skúsení čitatelia.

Odporúčaný vek: 9+

O čom kniha je?

Predstavte si, že v Prahe existuje tajomná štvrť. Taká, v ktorej z nejakého dôvodu nefunguje elektrina, nie je tam telefónny signál, rádiá nehrajú, nechodia tam električky a hodinky na batériu sa po vstupe do Prašiny zastavia.

Kedysi to bývala významná štvrť plná krásnych víl a rozkvitnutých záhrad, no potom sa čosi zmenilo. Nikto nevie, čo, ale od istej doby v Prašine žijú len zvláštni ľudia, ktorí sa buď stránia iných, alebo sa pred niečím skrývajú.

Jedným z nich je aj Jirkov dedo, ktorého sa Jirko po odchode rodičov na dovolenku vyberie navštíviť. Zvláštne tušenie, ktoré Jirku sprevádza počas cesty k dedovi, sa ukáže ako opodstatnené. Dedo sa správa úplne inak ako zvyčajne a navyše ním po návrate domov úplne otrasie hrôzostrašná správa. Prašina sa zväčšuje a zo dňa na deň ostane bez prúdu, signálu a spojenia so svetom dvanásťtisíc ľudí. Spolu s kamarátkou En a Tonym skočí Jirko do nebezpečného dobrodružstva, o ktorom si myslí, že je jedno najväčšie v jeho živote.

Čím nás kniha oslovila?

Ak majú vaše deti radi napätie, určite siahnite po knihe od Vojtecha Matochu a jej pokračovaniu, ktoré vyšlo len pred pár týždňami s podtitulom Čierny merkurit. Obe knihy sú písané veľmi pútavo a je veľký problém sa od nich odtrnúť nielen u detí, ale i u rodičov.

Odporúčaný vek: 9+

O čom kniha je?

Ak vaše deti nemajú radi históriu, vyšlite ich na cestu časom do 9. storočia, kde spolu s hlavným hrdinom Samom objavia vzácny pergamen. Postupne budú odhaľovať príbeh Ľubena, chlapca, ktorý pergamen napísal ako svoj denník novým písmom - hlaholikou. Samo si ako syn archeológa začne uvedomovať hodnotu nálezu i to, prečo chce pergameny niekto ukradnúť. Podarí sa mu pergameny uchrániť? A ako dopadne Ľubenov príbeh, ktorého život ohrozujú zlovestní Frankovia?

Čím nás kniha oslovila?

Zaujímavé prepojenie súčasnosti a dávnej minulosti v dvoch napínavých dejových líniách umocňuje zážitok z čítania. Čitateľ v podstate nemá čas oddýchnuť si od napätia, ktoré na neho striehne na každej stránke knihy.

Odporúčaný vek: 9+

O čom kniha je:

Hlboko pod zemou je kráľovstvo Munbury, v ktorom žije kolónia králikov. Na jej čele stojí odvážny náčelník, ktorý má syna Podkina. Narozdiel od otca je Podkin lenivý, ľahkovážny a viac ako ochrana kolónie ho zaujíma zábava. Avšak len do dňa, keď Munbury napadnú krvilační Gormovia. Podkin sa bude musieť postaviť vlastnému strachu, aby dokázal ochrániť seba i svojich súrodencov pred nebezpečenstvom, ktoré im je stále v pätách.

Čím nás kniha oslovila?

Prvý diel zo série je fantasy románom, ktorý tak trochu pripomína Pána prsteňov, avšak v junior verzii. Neznamená to ale, že by kniha bola menej napínavá!

Odporúčaný vek: 9+

O čom kniha je?

Ak by si Eva mohla priať jedinú vec na svete, bola by to normálna rodina. Taká, v ktorej sa rodičia neustále nehádajú kvôli hlúpostiam a v ktorej by mala starostlivú sestru. Po jednej z mnohých hádok Eva utečie z domu a útočisko hľadá na statku otcovho brata Pištu. Tu sa stretáva s Ulyankou, ženou, ktorá v živote prišla o všetko. Eva sa pri nej naučí láske k včelám, pochopí ich význam pre život a tiež dôležité životné hodnoty.

Čím nás kniha oslovila?

Dielo sa nehanbí ukázať realitu života mnohých súčasných rodín, je zrkadlom našej spoločnosti. Porovnávajúc malichernosť "problémov", kvôli ktorým sa dennodenne stresujeme, s ťažkým životom vo vojnou zmietanej krajine, dáva priestor na zamyslenie sa nad sebou samým, nad vlastnou rodinou a vzťahmi v nej. Veľmi sa nám páčilo prepojenie príbehu so životom a úlohou včiel.

Odporúčaný vek: 12+

O čom kniha je?

Ponty je chlapec žijúci medzi dvoma horami. Civilizovaný svet mu svojou sterilitou a pravidlami sedí oveľa menej ako svet ľudí z pralesa. Oba svety tvoria jeho domov, v Pontyho živote sa pravidelne striedajú a s nimi i poznanie rôznych pohľadov na to, čo je dobré a zlé, čo je správne a nesprávne. Aby sa Ponty dokázal v živote zorientovať, musí vystúpiť na pomyselnú Pontyho horu. Horu, ktorú má pred sebou každý z nás. Niekto menšiu, iný väčšiu. No tá Pontyho je obrovská a cesta na ňu je plná strachu, zloby a sebectva.

Čím nás kniha oslovila: Pontyho hora je knihou pre náročných čitateľov. Je plná hlbokých myšlienok a posolstiev. Hoci sa Pontyho svet zdá od toho nášho vzdialený tisíce kilometrov, predsa má s tým naším veľa spoločného.

Odporúčaný vek: 9+

O čom kniha je?

Tichá hudba jemne padajúceho snehu je krásna kniha veľkého formátu, ktorý poskytuje dostatok miesta pre krásne a bohaté ilustrácie. Kniha vznikla úplne naopak - najskôr boli namaľované ilustrácie, ktoré boli vytvorené ako pohľadnice pre charitatívny projekt, neskôr k nim boli dopísané príbehy. O krajine, kde bola zakázaná hudba, o princeznej, ktorá sa zamilovala do hudobníka - píšťalníka, o jej väzení vo vysokej veži, ktorú jej nechal žiarlivý otec postaviť, a mnoho ďalších príbehov, ktoré sú pospájané motívom hudby.

Čím nás kniha oslovila?

Zbierka dvanástich príbehov, ktorých hlavným motívom je hudba, zaujme viac ilustráciami, ako textom. Nie, že by texty boli málo zaujímavé, no veľké, do detailov prepracované kresby samé osebe vytvárajú príbehy a podnecujú fantáziu čitateľa.

