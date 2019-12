Na tomto sa bavilo Slovensko. Veľký prehľad vtipov roka 2019

Na polovicu si už ani nepamätáte.

Rok 2019 bol bohatý na udalosti, ktoré hýbali Slovenskom a takmer ku každej sa na internete vyrojili vtipy a mémy. Na niektoré si však určite už ani nespomienete.

Bol to rok, v ktorom Andrej Danko prosil Boha o veľa vecí, Robert Fico sa nedostal na Ústavný súd (aj napriek tomu, že 13,5 roka praxe trvalo na Slovensku 15 rokov), celé Slovensko spoznalo Fekišovce vďaka bizarnému zastupiteľstvu a Miroslav Číž sa v parlamentnom bufete rozohnil, lebo už nemali kuracie stehno.

Pripravili sme veľký prehľad vtipov a mémov, ktoré fičali internetom. Rozdelili sme ich podľa mesiacov:

Okrem Vianoc a Veľkej noci sa verejní činitelia znažia ukázať svoju ľudskú tvár aj na Silvestra a vinšujú všetko dobré do nového roka. Ako to dopadlo?

Premiér Pellegrini aj strana Spolu stavili na brepty, Danko sa pokúsil zažartovať na vlastný účet (nevyšlo) a Richard Sulík využil Excel a Pelíšky. A internet im to spočítal.

Z temných reklamných vôd sa zase raz vynorilo video, ktoré sa bizarným spôsobom snažilo nalákať ľudí, aby si kúpili kozmetické prípravky pre mužov.

Reklama na Dermacol Slovensko a Česko šokovala ešte v marci 2018, koncom roka však ľudí začala v televízii otravovať plná verzia reklamy. Namiesto skrátenej, ktorá mala približne pol minúty, si tak mohli vychutnať tóny a tančeky počas celej piesne.

RTVS na Nový rok zverejnila poradie na 11. až 100. mieste ankety, pričom ľudia si najväčšieho Slováka mohli vybrať prostredníctvom SMS. Medzi stovkou najväčších Slovákov nechýba Jožo Ráž, Vladimír Mečiar, Jožko Golonka, Robert Fico, Adela Vinczeová, ale aj Pribina či Svätopluk.

Dozvedeli sme sa aj mená v prvej desiatke a ľudia v diskusiách sarkasticky pridávali mená, ktoré im v ankete chýbajú - patril tam podľa nich aj Meliško, Nora Mojsejová, Ibi Maiga, Daňo a Vasky, Anna Belousovová, Peter Stašák či Braňo Mojsej. A kto nakoniec vyhral? Milan Rastislav Štefánik.

Po vzore Francúzska sa o protest takzvaných "žltých viest" pokúsili aj Slováci. Na Facebooku sa pod ich príspevkami hovorilo, že protesty Za slušné Slovensko platí Soros a že žlté vesty prilákajú do ulíc omnoho viac ľudí. Zrejme to všetko stroskotalo na fakte, že organizátori protestov odmietli prezradiť, kto vlastne sú.

Pred parlament v Bratislave prišlo len pár desiatok ľudí, hoci organizátori očakávali aspoň 10-tisíc. Deň pred protestom napísali, že prvý protest bude zrejme chaotický, lebo "všetci, čo mali protest ohlásiť, sa toho vzdali." Môže byť.

V januári vysvitlo, že bývalý premiér sa naozaj bude uchádzať o post ústavného sudcu. Už vtedy internet zasypali vtipy.

A ešte väčší smiech cez slzy prišiel po tom, čo sa Robert Fico postavil pred kamery na vypočúvaní kandidátov. Chvíľami to vyzeralo tak, že si poslanec pomýlil vypočúvanie so stand upom.

Presne 2 minúty a 45 sekúnd mu trvalo, kým spomenul prezidenta Andreja Kisku. Tak ako na tlačovkách, aj na vypočutí sa vyhol kritickým otázkam a stále sme sa nedozvedeli, či pil colu na Vazovovej a prečo býva v byte odsúdeného daňového podvodníka.

Veselo bolo aj mimo politiky - Slovensko a Bratislavu zasypal sneh - meškali spoje MHD, autobusy museli tlačiť cestujúci, tri prílety muselo letisko odkloniť a zase raz skolabovala doprava. Pri novej budove SND sa objavili chodci na bežkách.

Najväčší náklad vtipov si zlizla obec v okrese Sobrance, ktorú donedávna nikto nepoznal. Video zo zastupiteľstva sa však okamžite zaradilo medzi legendy slovenského internetu a svojská starostka Miloslava Fedorová to schytala najviac.

Okrem mémov využili kauzu aj firmy v reklamách a objavili sa aj video paródie.

V januári sa písala aj ďalšia kapitola kauzy rigorózka. Účelová komisia Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uviedla, že až 63 strán rigoróznej práce (z celkových 72 strán) pochádza z použitej literatúry a teda nie sú vlastnými myšlienkami predsedu parlamentu.

A reakcia Andreja Danka? Hoci väčšina jeho tlačoviek trvá aj viac ako 10 minút, tentokrát nás ušetril teátra a pred kamery sa postavil len na dve minúty.

Ocenil verdikt komisie, že jeho rigorózne konanie prebehlo v súlade s platnými predpismi, a že nebol porušený žiadny zákon. Dodal, že v celom texte nie je ani raz spomenuté slovo plagiát a tým je vec vyriešená.

Moderátor Markízy Peter Varinský ako obvykle divákom zhrnul, čo si môžu v televízii pozrieť po Športových novinách.

Pri vyslovovaní názvu filmu Harry Potter a väzeň z Azkabanu však zrejme už myslel na piatkovú večeru, a tak skomolil názov tretieho filmu o najznámejšom čarodejníkovi na Harry Potter a rezeň z Azkabanu.

Vo svete fičala výzva 10yearschallenge, ktorá sa dostala aj na Slovensko. Ľudia zverejňovali svoje fotky z roku 2009 a z roku 2019 a pridali k nim hashtag #10yearschallenge.

So zmenami a "zmenami" za poslednú dekádu sa vyhrali aj Slováci.

Podpredseda parlamentu Martin Glváč ešte nikdy nebol takým terčom internetových vtipov ako v januári.

Médiá priniesli správu o tom, že si písal a stretával sa s obvinenou z vraždy Jána Kuciaka, Alenou Zsuzsovou. Tá ho mala mať uloženého pod prezývkou „maznák“ a objavili sa aj selfie fotografie, ktoré mal Glváč obvinenej posielať priamo počas rokovania parlamentu. Zsuzsová mu zas poslala vyzývavé fotografie, na čo jej napísal: "si božsky krásna a zaslúžiš si hýčkanie a opateru!“.

Okrem Glváča však Zsuzsová písala aj generálnemu prokurátorovi pre netrestný úsek Renému Vanekovi či bratislavskému županovi Jurajovi Drobovi.

Komunikoval s ňou aj predseda Sme rodina Boris Kollár a ako svojich známych alebo priateľov uviedla aj bratislavského župana Juraja Drobu alebo Andreja Danka. Na výsluchu uviedla, že si písala aj s Danielom Lipšicom.

Január zakončil Andrej Danko veľkolepým vystúpením v televíznej diskusii. Počas svojho 40-minútového freestylu stihol Luciu Nicholsonovú nazvať "cigánočka zo SaS-ky", pána boha prosil o veľa vecí a pýtal sa, prečo rekreačné poukazy neprinášajú radosť.

Ku kauze rigorózka povedal, že neodpisoval, len "literárnym spôsobom spracúval" a ľudia ho znova začali prirovnávať k Jánovi Slotovi.

Aj vo februári pokračovali snahy Roberta Fica dostať sa na Ústavný súd. Cestu mu skrížil poslanec SaS Ondrej Dostál, ktorý si všimol nedostatok vo Ficovom životopise a pýtal sa, či bývalý premiér naozaj spĺňa zákonné predpoklady na výkon funkcie. Kandidát na ústavného sudcu totiž musí mať 15 rokov právnickej praxe.

Ako skúšal poslanec presvedčiť ústavnoprávny výbor o tom, že naozaj má 15 rokov praxe? Vytlačenými článkami (aj s reklamami), potvrdeniami o tom, že naozaj učil a indexami študentov, ktorým zapísal známku.

Ústavnoprávny výbor nakoniec Ficove pokusy odobril a odhlasoval, že spĺňa zákonné podmienky na kandidatúru na sudcu. Celé hlasovanie stálo na dovtedy neznámej poslankyni Mosta-Híd, Irén Sárközy. Proti Ficovi hlasovalo 6 poslancov, za boli siedmi. A tou siedmou bola práve Irén.

Samostatnou kapitolou boli matematické vtipy o 13,5 roku praxe, ktorý vlastne trval 15 rokov, keďže Fico mohol vďaka Irén kandidovať na sudcu.

Nakoniec celá voľba dopadla (ako sa na slovenské pomery patrí) obrovským fiaskom. Predtým ale ešte stihol Róber Fico odstúpiť. Prečo? To sa snažil vysvetliť na tlačovke.

Zase za všetko mohla Radičovej vláda, prípadne pozemkový zlodej Andrej Kiska. Novinkou z úst expremiéra bolo pohrozenie vypovedaním koaličnej zmluvy, ak by Most-Híd vo voľbe ústavných sudcov hlasoval za opozičných kandidátov.

A tak nezahlasoval nikto. A vtipy zrejme zranenému egu poslanca Fica na nálade veľmi nepridali.

Na začiatku februára sme vás vyzvali, aby ste vymysleli vtipné popisy k láskyplným fotkám našich politikov. Vaše kreatívne mémy sme zozbierali do galérie a bavíme sa na nich spolu s vami.

Okrem toho sme vyrobili aj originálne politické valentínky, ktorými môžete hocikedy hýčkať svojho maznáka.

Aj keď budeme prezidentským vtipom venovať hlavne marcový výber, niečo sa našlo už aj vo februári. Konkrétne sa vrece roztrhlo s Kotlebovými bilboardmi.

Na bielo-modrom pozadí sa na nich vynímala Kotlebova tvár a (zvláštnym fontom napísané) heslá Konečne slovenský prezident, Najkrajšie sú Slovenky, Netreba nám cudzinky! a Rodina je muž a žena. Stop LGBT!. Ľudia sa s vizuálmi vyhrali a toto sú najlepšie koláže:

Kandidáti sa v rámci predvolebných diskusií previezli vo vlaku z hlavného mesta cez Trnavu a Trenčín až do Žiliny. Čo je na tom vtipné?

Napríklad fakt, že išli Regiojetom, aby nezhoreli, a terčom množstva vtipov sa stala aj dvojica spolusediacich Maroš Šefčovič - Zuzana Čaputová. Do otvoreného vozňa si k nim prisadli aj Béla Bugár, Milan Krajniak, Štefan Harabin, Robert Mistrík a František Mikloško.

Poslanec Robert Fico jeden februárový utorok prekvapivo oznámil, že Andrej Danko je jediný človek, na ktoré sa tu dá spoľahnúť.

Je úplne jedno, čo si o tomto výroku myslíte, no faktom je, že mohol brať trošku ohľad na svojho kamaráta a kolegu Ľuboša Blahu. Práve on bol hlavnou hviezdou dojímavej a tragikomickej kompilácie mémov.

Nespokojní farmári z východného Slovenska sa 20. februára vydali na cestu do hlavného mesta. Dôvodom bolo rokovanie s členmi vlády a ministerkou poľnohospodárstva Gabrielou Matečnou.

Tá ich však vyhnala a označila za mafiánov. Konflikt medzi farmármi a ministerkou vyústil do zablokovania hlavných komunikácií naprieč celou Bratislavou. A samozrejme aj do ďalšej nádielky vtipov o samotnej Matečnej, Bugárovi či Pellegrinim.

Predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany nám konečne doprial poriadnu tlačovku. Hovoril o politických kandidátoch, o svojej (ďalšej) návšteve Ruska, o svojich myšlienkach (asi) a už vlastne ani nevieme o čom.

Odznela ale aj ďalšia veta, ktorá sa zapíše do análov slovenského internetu: "Nebudem stále za toho, kto ma bude fackovať. Pretože cítim obrovské množstvo krivdy." Určite si ale pozrite aj jeho ďalšie výroky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Duchaplné myšlienky z poslednej tlačovky Andreja Danka Čítajte

Prezidentský kandidát Robert Mistrík sa v posledný februárový utorok ráno vzdal v prospech jeho protikandidátky Zuzany Čaputovej.

Náklad vtipov následne dostali okrem neho aj klasiky internetovej zábavy Robert Fico, František Mikloško či Béla Bugár. Slovenský politik prvýkrát dodržal svoje slovo. A to si cenili aj vtipkári.

Skôr ako sa vrhneme na voľby, nesmieme zabudnúť na Andreja Danka. Ten nám počas svojho predvolebného mlčania nakoniec doprial trocha radosti. Spravil tak vo svojom videu z pracovne, v ktorej je vidieť množstvo zvláštnych predmetov.

Internet tam však toho videl oveľa viac a tak sme sa dočkali ďalšej dokonalej kompilácie vtipných obrázkov na účet Kapitána.

V prvú marcovú nedeľu konečne otvorili nový Národný futbalový štadión na Tehelnom poli a zlatým klincom programu bolo okrem zápasu aj vystúpenie Tublatanky.

Pocit trápna začal už pri prejave Maťa Ďurindu pred samotným vystúpením. Po stand-upe na štýl Mekyho Žbirku prišiel rad na pieseň Dnes. Tá však nešla z jeho úst a nástrojov kapely Tublatanka, ale z reproduktorov. To by nebol problém, keby sa všetko nedialo s niekoľkosekundovou odchýlkou od originálu stojaceho v strede Tehelného poľa.

Aj keď Ďurinda aj RTVS potvrdili chybu pri prenose zvuku, tieto vtipy už z internetu nikdy nezmiznú.

V marci sme sa pozreli na to, ako to vyzerá na transparentných účtoch našich prezidentských kandidátov. Našli sme veľa vtipných odkazov od ľudí, množstvo kritiky a zopár zvláštnych výberov.

Medzi najlepšie hlášky patriliZáloha za amnestiu, až mi príde roxor domov, či Pre Harabina, vyzdvihnutý radou starších slovenského národa.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slováci nechávajú na transparentných účtoch kandidátov vtipné odkazy Čítajte

Dali sme vám za úlohu vymyslieť tie najlepšie mémy a vtipy na adresu prezidentských kandidátov. Ako vždy ste to zvládli na jednotku.

Na výber boli napríklad Štefan Harabin s po-čí-ta-čom či v skle-ní-ku, Šefčovič u Ička, Zuzana u Užeho alebo mladý Kotleba v uniforme.

Maroš Šefčovič si nakoniec tú predvolebnú kampaň celkom užil. Na tradičnom mítingu strany Smer-SD s voličmi to rozbalil a na pódiu okrem tanca nechýbalo ani tlieskanie nad hlavou s plastovými fľašami a pokus o mašinku.

Záznamov z tejto akcie je niekoľko a tak sa môže s čistým svedomím pridať do tanečnej siene slávy k Harabinovi a jeho Kalinke.

Štrnásty marec 2019 sa zapíše do dejín Slovenska ako deň, keď konečne aspoň na malú chvíľu zvíťazila spravodlivosť.

Ladislav Bašternák neuspel so svojím odvolaním voči 5-ročnému trestu za neodvedenie daní a poistného a súd mu nariadil aj prepadnutie majetku. V ten istý deň polícia obvinila Mariana Kočnera z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Obaja páni dostali na rozlúčku so slobodou od internetu náklad vtipov, ktorým sa však nevyhol ani Robert Fico.

S prehľadom ho vyhrala Zuzana Čaputová (40,6 %), v druhom kole s ňou súperil Maroš Šefčovič, ktorý získal 18,7 % hlasov. Štefan Harabin, ktorý išiel voľby VY-HRAŤ, skončil tretí so ziskom 14,4 % a za ním sa umiestnil Marian Kotleba (10,4 %).

Spŕšku vtipov si odniesol najmä presvedčený víťaz Štefan Harabin, niečo sa ušlo aj Martinovi Daňovi, vznikli koláže z fotiek kandidátov, ktorí prišli k urnám, a internetu tiež neušli bizarné udalosti.

Za jedno z top gifiek tohto roka vďačíme tlačovke Maroša Šefčoviča po oznámení priebežných výsledkov prvého kola volieb. Viac ako jeho odpovede zaujali grimasy jeho manželky - tá počas otázok novinárov o Bašternákovi a Kočnerovi prevracala očami, krútila hlavou a nechýbalo ani pár naštvaných povzdychov.



Helena sa cez noc stala legendou a post prvej dámy by sa jej po tomto faux pas obhajoval veľmi ťažko. Nakoniec to však nebolo nutné.

Maďarský premiér Viktor Orbán vo februári 2019 predstavil verejnosti sedembodový akčný program na ochranu rodín. Tradičnú rodinu a svoj program však propaguje tak trochu netradične - známym mémom s neverným mužom.

Na bilboardoch, ktoré zaplavili Maďarsko počas marca, je fotka šťastného tradičného páru s textom"Podpora pre mladomanželov, ktorí čakajú dieťa". Muž na fotke je ale známy z mému Distracted boyfriend.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Orbán propaguje tradičnú rodinu mémom s neverným mužom Čítajte

Predposledná marcová sobota bola v Londýne veselá - do ulíc vyšli státisíce odporcov brexitu, aby demonštrovali za druhé referendum o vystúpení Británie z Únie.

Počas pochodu používali ľudia veľmi kreatívne transparenty. Tie najlepšie sme vám priniesli aj my.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Game of Thrones či Spice Girls. Najvtipnejšie transparenty z pochodu proti brexitu Čítajte

Volebná kampaň vždy prinesie aj vlnu nenávisti medzi jednotlivými kandidátmi. Aj keď bolo prvé kolo volieb prinajmenšom zaujímavé, vlna antikampaní bola aj témou duelu medzi Zuzanou Čaputovou a Marošom Šefčovičom.

Zábavné paródie na hoaxy o novej prezidentke začala ešte pred prvým kolom volieb šíriť facebooková stránka Neoverený Zdroj.

Prezidentkou Slovenska sa po prvýkrát v histórii stala žena. Zuzana Čaputová v druhom kole volieb zvíťazila nad Marošom Šefčovičom a získala 58,4 percenta hlasov.

Okrem novej prezidentky si vtipy po druhom kole odniesli aj Maroš Šefčovič a strana Smer.

Andrej Kiska sa po dlhých mesiacoch váhania konečne vyjadril k smerovaniu jeho politickej kariéry a ohlásil vznik novej politickej strany.

Okrem videa spustil aj stránkujenasviac.sk, na ktorej sme našli okrem vzorovej mailovej adresy robert_f@email.sk aj ukrytý nápis Nikam neodchádzam v zdrojovom kóde. Vtipy na seba potom nenechali dlho čakať.

V utorok 9. apríla Najvyšší súd rozhodoval o rozpustení Kotlebovej strany ĽSNS. Kým v budove obhajoval svoje názory predseda strany, pred súdom sa zhromaždili desiatky jeho podporovateľov.

K protestu rýchlosťou blesku vznikli vtipy, ktoré spomínali voccu, kebab, inváziu električiek či punkáča Koňýka, ktorý sa na bašaveli vyskytol tiež.

Medzinárodný projektTeleskop horizontu udalostí zverejnil 10. apríla 2019 prvé zábery vzdialenej supermasívnej čiernej diery v srdci galaxie Messier 87. Internetu prišla fotka nekvalitná a vtipy na seba nenechali dlho čakať.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vtipy o fotke čiernej diery si odniesol Danko aj naše zdravotníctvo Čítajte

V sobotu 13. apríla sa v budove Slovenského národného divadla odovdzávali ocenenia Osobnosť televíznej obrazovky, inak známej ako OTO.

Dôvodov na humor bolo veľa, najviac si to zlizol nekonečný prejav režiséra Jakubiska a absolútny OTO Michal Hudák. V mémoch však ľudia spomenuli aj Ivana Gašparoviča, Sisu Sklovskú či Andreja Danka.

Fanúšikovia sa konečne dočkali a 15. apríla sme po takmer dvoch rokoch čakania mohli vidieť prvú časť poslednej série Game of Thrones.

Najviac vtipov si vyslúžili Sansine reakcie na príchod Daenerys. Svoje si užil aj Jon Snow, ktorému Sam konečne povedal pravdu o jeho pôvode a Daenerys zase Samovi oznámila, čo urobila s jeho bratom a otcom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najlepšie vtipy o prvej epizóde 8. série Game of Thrones (Winterfell) Čítajte

Hoci české prezidentské voľby sú ešte relatívne ďaleko (rok 2023), už teraz prinášajú médiá prvé správy o kandidátoch.

Karty zamiešal v polovici apríla známy moderátor televízie Barrandov, Jaromír Soukup."Môžem vám možno ako prvej povedať, že to skúsim a že v roku 2023 kandidovať budem," oznámil vo svojej relácii.

Najviac vtipov si vyslúžila scéna, v ktorej sa Arya konečne stane ženou vďaka Gendrymu. Humoru neunikla ani Brienne of Tarth, ktorá sa konečne dočkala a Jaime Lannister ju pasoval za rytiera Siedmich kráľovstiev.

A nakoniec sa Tormund otvoril, hoci o to nikto nestál. A znova sa pokúsil zaujať Brienne. Aj tým, že pil mlieko.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najlepšie vtipy o druhej epizóde 8. série Game of Thrones Čítajte

Úspešné nebolo ani druhé rozpúštanie Kotlebovcov a tak strana, ktorá podľa niektorých ľudí vykazuje znaky extrémizmu, bude fungovať aj naďalej.

Vtipy majú trpkejšiu príchuť ako naposledy a odkrývajú veľký návrat Bélu Bugára do koaličnej partie či Kotlebovu radosť zo zbúranej hrádze proti extrémizmu.

Sociálne siete zaplavili po poslednom aprílovom víkende aj vtipy o tretej epizóde The Long Night.

Ľudia sa sťažovali, že epizóda bola naozaj temná a nevideli, čo sa deje na obrazovke. Night King konečne prišiel za Branom s dokonalou manikúrou a kým sa všetci bili a bojovali, Bran sa vybral do vlastného sveta.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najlepšie vtipy o tretej epizóde 8. série Game of Thrones Čítajte

Slovenskí hokejisti podali aj vo svojom treťom zápase na MS obdivuhodný výkon, znova to však nestačilo na víťazstvo. S Kanadou naši prehrali 5:6, pričom rozhodujúci gól padol necelé dve sekundy pred koncom zápasu.

Vtipy o zápase si odniesli vulgárni fanúšikovia, sporné verdikty rozhodcov aj Boris Valábik, ktorý už určite stihol ukradnúť srdce vašej frajerky.

Andrej Danko prišiel do relácie Braňa Závodského na rádiu Expres a priznal sa, že veľa popil."Trošku som omámený, lebo som zapíjal večer smútok po tom hokeji," vyšlo z Danka v dvadsaťminútovom rozhovore, počas ktorého viac vzdychal ako rozprával.

Na videu z debaty vidno, ako sa opieral o stôl, pár minút po začiatku mu priniesli kávu, zle artikuloval a zamotával sa ešte viac ako zvyčajne.

Aj po ďalšom skvelom zápase proti Nemecku sa našim nepodarilo získať ani jeden bod. O všetko sa opäť postarali dva góly v posledných minútach zápasu.

Proti Nemecku sme vo štvrtom zápase nakoniec prehrali 2:3. Aj keď ešte nebolo všetko stratené, bolo na čase vybrať neslávne hokejové kalkulačky, pretože postup do štvrťfinále už nebol v našich rukách.

Niekdajší prezidentský kandidát a podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu bol prvým cudzím štátnym príslušníkom, ktorý bol pozvaný na palubu amerického prezidentského špeciálu Air Force One počas úradovania prezidenta Donalda Trumpa.



Nebol by to však americký prezident, aby sa nepostaral o faux pas. Ten nastal, keď sa Trump snažil vysloviť Šefčovičovo meno. V angličtine ho vyslovil ako mauoš šefkonvoč. "Mara, thank you very much," dodal Trump.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trump je zase na smiech, nevedel vysloviť meno Maroša Šefčoviča Čítajte

Premiérovi Petrovi Pellegrinimu sa podarilo to, čo sa už roky nedarí facebookovým diskutérom. Priamo pred kamerami na rokovaní Výboru pre európske záležitosti uzemnil predsedu výboru a poslanca Smeru Ľuboša Blahu.

Ľudia na Twitteri sa vyhrali aj s poslednou časťou ságy, na ktorú sme čakali 8 rokov a 73 epizód.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tieto vtipy sú omnoho lepšie ako posledná časť Game of Thrones Čítajte

V sobou 25. mája sa na Slovensku, ako aj v celej Európe, konali dlhoočakávané voľby do Európskeho parlamentu. Mandát dostalo 14 poslancov z 6 strán a najviac hlasov získala koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu (20,11%).

Toto sú najbizarné veci, ktoré sa počas volebného víkendu stali:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ukradnutý kvetináč aj Vasky na prechádzke. Desať bizarností eurovolieb Čítajte

O eurovoľbách sa samozrejme aj vtipkovalo:

O športový zázrak sa na MS v hokeji postaral tím Fínska, ktorý na začiatku šampionátu podceňovali aj vlastní fanúšikovia. Fíni však nakoniec zdolali vo finále Kanadu 3:1 a tak ako naposledy na šampionáte v Bratislave v roku 2011, aj tentokrát si odniesli zlaté medaily, pohár majstrov a spŕšku vtipov, ktoré si robili srandu najmä z ich osláv.

Fanúšikovia na sociálnych sieťach sa sťažovali, že išlo o veľmi nudný zápas a jeho najzábavnejší moment nastal hneď v prvých minútach po úvodnom hvizde.

Na ihrisko vbehla sporo oblečená blondína a s úsmevom kľučkovala pomedzi hráčov, až kým ju nespacifikovala usporiadateľská služba. Hrozí jej vysoká pokuta a doživotný trest vstupu na významný futbalový zápas.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tieto vtipy sú omnoho lepšie ako nudné finále Ligy majstrov Čítajte

V prvý júnový utorok prišli do centra Prahy protestovať ľudia z celej krajiny, na Václavskom námestí bolo podľa organizátorov asi 120-tisíc ľudí. Český premiér povedal, že nevidí dôvod, prečo by ich sledoval. Ľudia podľa neho chodia na Václavské námestie na koncerty. Dodal, že s demonštráciami "nič nenarobí".

Andrej Danko sa vybral do Bieloruska, kde sa stretol s prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorý je považovaný za posledného európskeho diktátora.

Babiš to od internetu schytal aj za výrok o motýľoch. Na prednáške česko-nemeckým podnikateľom povedal:"My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle! A ty včely mají rádi tu řepku, můžou si kecat novináři, co chtějí. Mají. Je to pravda. Já jsem byl v Lysé nad Labem na výstavě," vyslovil a nám to tak trošku pripomenulo predsedu nášho parlamentu Andreja Danka.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Aj Babiš má svoje covfefe. Česko sa baví na jeho výroku o motýľoch Čítajte

Hokejisti St. Louis nakoniec vyhrali finále NHL 4:3 na zápasy, keď v poslednom dueli zdolali Boston 4:1.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vulgárni fanúšikovia a hrdina Chára. Najlepšie vtipy o finále Stanley Cupu Čítajte

Inaugurácia prezidentky Zuzany Čaputovej sa, samozrejme, nezaobišla bez humoru. Nebol by to totiž predseda parlamentu Andrej Danko, keby sa nepokúsil ukradnúť si kúsok slávy pre seba.

Hoci mala podľa protokolistu Ladislava Špačeka nová prezidentka zložiť sľub presne o 12:00, stalo sa tak o sedem minút neskôr. Prečo? Lebo za mikrofónom sa odviazal predseda SNS.

Veselo bolo aj po inaugurácii - Andrej Danko sa totiž vybral za novou prezidentkou do paláca. Počas návštevy bol síce slušný a priateľský, no na fotkách je vidieť, že bol z novej prezidentky očividne nervózny.

Po pár minútach čakania s kyticou v ruke uštedril novinárom pár skvelých záberov, ktoré sa následne začali šíriť po internete.

Sedemnásteho júna sa Kiska rozhodol v Banskej Bystrici predstaviť svoju novú politickú stranu. Internet si však viac ako samotné vyhlásenie všímal výber názvu strany a jej logo.

Aj keď to pôvodne vyzeralo tak, že takmer polročná tortúra volenia kandidátov na ústavných sudcov sa ukončí, napokon sa tak nestalo.

Vládny Smer totiž nevolil šiestich kandidátov ako zvyšok koalície, ale len menší počet. Poslanci jej ale napokon posunuli len jediného nového kandidáta. Tým nebol nik iný ako niekdajší gazda pravice, Radoslav Procházka.

Nová prezidentka sa vybrala na výlet k našim bratom Čechom. Čaputová na stretnutí s Milošom Zemanom priznala, že občas sa ich názory budú určite rozchádzať, čo jej neskôr potvrdil pri spoločnom vyhlásení aj český prezident. Pri tomto priateľskom stretnutí však okrem fotiek na štýl rozprávky Kráska a zviera nevzniklo nič zaujímavé.

Miroslav Číž sa len nedávno stal europoslancom, no už svoju česť stihol nepekne poškvrniť. Môže za to obyčajný obed v parlamentnej jedálni. Za všetko môže absencia jedla, ktorú si pán poslanec vyhliadol v dennom menu.

Podľa informácii sa jej 23. júna zúčastnilo vyše 250-tisíc ľudí a ďalšie tisícky ju sledovali naživo v televízii či na Facebooku organizátorov Milion chvilek pro demokracii.

Ľudia žiadali demisiu Andreja Babiša a ministerky spravodlivosti Marie Benešovej. Okrem toho sa ostro vyjadrovali aj k prezidentovi Milošovi Zemanovi, či kritizovali ekologické problémy štátu.

Predseda vlády Peter Pellegrini nahral na smeč internetu hneď dvakrát - najskôr sa podelil ofotku na historickom povoze, ktorý ťahali kone.

O pár týždňov sa pochválilfotkami z lode v bielej košeli, so strniskom na tvári a krížikom na krku.

Prezidentka si zrejme leto neužívala tak ako premiér. V júli absolvovala viacero stretnutí a vďačným zdrojom humoru bolo najmä tos bývalými prezidentmi vo Východnej, na ktorom sa objavil aj Ivan Gašparovič v kroji.

Ešte väčší náklad vtipov si odniesolfrancúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorému internet stále nevie zabudnúť, že má o 25 rokov staršiu manželku.

V júli fičal aj incident, ktorý nemal s politikou nič spoločné. Sociálnymi sieťami sa vo veľkom šírili videá z výtržností na Ventúrskej ulici v Bratislave.

Poľskí a bulharskí futbaloví fanúšikovia to rozbalili na jednej z najrušnejších ulíc v centre hlavného mesta a vzduchom lietali stoličky aj stoly a nechýbali ani policajné autá s majákmi či kúdol dymu.

V júli Najvyšši súd rozhodol o tom, že poslanec ĽSNS Stanislav Mizík neporušil zákon zverejnením facebookového statusu, ktorým kritizoval výber osobností ocenených prezidentom pre ich židovský pôvod.

Keď išlo do tuhého, Mizík sa ešte na prvostupňovom súde bránil tým, že nevie pracovať s počítačom, a preto status nemohol zverejniť on. A práve jeho obhajobaschytala najviac vtipov.

Vtipy onajväčšom slovenskom festivale schytali najmä politici. Už tradične bol najväčším terčom odporca festivalu Ľuboš Blaha, svoje si odniesol aj bývalý prezident Andrej Kiska a objavili sa aj narážky na Borisa Kollára či Štefana Harabina.

Ani parlamentné prázdniny nezabránili predsedovi parlamentu a SNS, aby zase raz pobavil celé Slovensko. Andrej Danko sa totiž rozhodol, že chce pred parlamentom vztýčiť tridsaťmetrovýstožiar na vlajku. Prečo práve 30-metrový? Lebo ten v Budapešti má len 27 metrov.

Fiasko s názvom Brexit stále nemá konca a jedným z jeho víťazo sa stal Boris Johnson. Toho zvolili členovia Konzervatívnej strany za svojho predsedu a Johnson v kresle premiéravystriedal Theresu Mayovú.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Internet víta Johnsona v premiérskom kresle vtipmi Čítajte

Ten, o kom si Marián Kočner nepísal s Alenou Zsusovou, nech sa hlási u súdruha Žinčicu. Aj tak by sa dal nazvať august v slovenskej politike v skratke.

Na verejnosť unikali stále ďalšie a ďalšie správy z uniknutej komunikácie z aplikácie Threema, podľa ktorých sa Kočner stretával a ovplyvňoval viacerých verejných činiteľov. A každého z nich si za to podal aj internet.

Roberta Fica volal Kočner v správach Hranol, o Róbertovi Kaliňákovi hovoril ako o Kalim.

S Bélom Bugárom mal podľa správ Kočner raňajkovať na dovolenke na Maldivách.

O Kotlebovej ĽSNS Kočner napísal: "Súd povie, že nie sú fašisti. Tak sú mi niečo dlžní."

Štátnu tajomníčku ministerstva spravodlivosti Moniku Jankovskú volal Kočner "opička".

A za zlatý klinec mesiaca považujeme tlačovku Andreja Danka, na ktorej sa pokúsil vyjadriť k tomu, či pozná Petra Tótha. Chskym?

Prvej veľkej skúške čelil v auguste líder Progresívneho Slovenska Michal Truban. A áčko by z nej teda nedostal.

Internetom sa totiž začalo šíriť video, v ktorom na jednej z prednášok hovorí o drogách a bad tripe. Ako na kauzu zareagoval? Napísal status, kde kauzu opisoval ako "joint z výšky". Neskôr sa však zrejme nad všetkým ešte raz zamyslel a ospravedlnil sa za video aj za spôsob, ako v uplynulých dňoch kauzu riešil.

Následne priznal, že počas študentských čias viackrát fajčil marihuanu a pred dvanástimi rokmi vyskúšal aj LSD.

Vypočítali sme, že namiesto stožiara by si Danko mohol kúpiť napríklad 2035 lístkov 1. triedy na IC-čko z Bratislavy do Košíc či 5859 matriošiek s podobizňou Vladimíra Putina.

A skutočná zábava nastala, keď do stožiara udrel blesk . Aká krajina, taký Thor.

Pri predsedovi parlamentu ešte chvíľu ostaneme. O nepríjemné prebudenie do jedného zo sobotných rán sa mu postarali fanúšikovia stránky Zomri.

Danko si totiž registroval obrazovú ochrannú známku na text Človek človeku. Fanúšikovia Zomri postupne registrovali množstvo domén s textom www.clovekcloveku a aby toho nebolo málo, všetky spomínané stránky vás presmerovali na facebookovú stránku Zomri.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Danko registroval značku Človek človeku, ľudia mu opäť vykradli online priestor Čítajte

Už tradične zverejnil ďalšie bizarné fotky aj premiér Peter Pellegrini. Tentokrát slávnostne pokrstil výletnú loď Bohemia, ktorá sa po dlhých rokoch vrátila na Domašu. Na fotke má vysmiaty premiér modré sako, motýlik a námornícku kapitánsku čiapku. O pár dní neskôr sadol do bagra a spustil búranie rozostavanej nemocnice na Rázsochách.

V auguste na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku prebiehalo druhé kolo hlavného pojednávania v kauze zmenky televízie Markíza. Ak ste sa už v tejto kauze stratili, prečítajte si ešte raz zhrnutie toho, o čo vlastne ide aj s najlepšími vtipmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok O čo ide v kauze zmenky? Zhrnuli sme to aj s najlepšími vtipmi Čítajte

V našom texte nájdete odpovede na otázky:

Ktoré mená by ste mali poznať?

Čo je to zmenka?

O čo vlastne v celej kauze ide?

Čo rieši súd?

Čo je to piata zmenka?

Prečo je terčom vtipov aj Peter Tóth?

Čo je pointou vtipov o aplikácii Threema?

Cez leto sa celé Slovensko na chvíľu znova ponorilo do temných rokov deväťdesiatych. Bývalý premiér Vladimír Mečiar totiž oznámil, že chystá založenie novej politickej strany.

Od septembra sa aj Slovensko môže chváliť svojou verziou mémuDisaster girl. Jeho stredobodom nie je nik iný ako premiér, ktorý sa vybral do obce Dačov Lom, aby si pripomenul 75. výročie SNP.

Na svojom Facebooku sa pochválil aj fotkami, na ktorých zapaľuje vatru a keď horí, víťazoslávne od nej kráča smerom k objektívu fotoaparátu.

V skratke: Matovič daroval Dankovi letenku do Grécka, ten ho nazval falošným, špinavým bu***antom. Bežný deň v slovenskom parlamente.

Predseda parlamentu zase perlil v éteri. Vybral sa do relácie Sobotné dialógy na RTVS, v ktorej sa stretol s lídrom koalície PS/Spolu, Michalom Trubanom, a nejakým zázrakom sa dostal k plesniam v nemocniciach a zábava bola na svete.

"Veď dneska, odfotí premiér pleseň a ja mu vždy hovorím: NEFEŤ PLESEŇ! Urob zmenu verejného obstarania!" povedal Danko a postaral sa o nový náklad vtipov.

Deň otvorených dverí v NR SR zrejme pre poslanca Smeru nedopadol podľa očakávaní. Daniela Benková sa s ním odfotila bez toho, aby si Ľuboš Blaha všimol, že dievča má v ruke karikatúru komunizmu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Blahova fotka baví internet. Nevedel, že sa fotí s karikatúrou komunizmu Čítajte

Koaličná strana Most-Híd mala v septembri "menšie" problémy. Zo strany za poslednú dobu odišiel napríklad bývalý europoslanec József Nagy, predsedníčka zahraničného výboru a poslankyňa Katarína Cséfalvayová, exminister obrany Martin Fedor či minister životného prostredia László Sólymos a Peter Antal.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou a Milan Mazurek z Kotlebovej ĽSNS už viac nebude poslancom. Súd ho na začiatku septembra uznal vinným za výroky o Rómoch s rasistickým charakterom, ktoré odvysielalo žilinské Rádio Frontinus ešte v októbri 2016.

A my sme sa na tom odviazali niekoľkokrát. Najskôr sme mu pripravili zoznam vecí, ktoré by mohol robiť po strate mandátu:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Osem vecí, ktoré môže Mazurek robiť po strate poslaneckého mandátu Čítajte

Potom sme si predstavili, ako by to vyzeralo, keby si naozaj otvoril stánok s kebabmi:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako by to vyzeralo, ak by Mazurek rozbiehal biznis s kebabmi Čítajte

A nakoniec sme zhrnuli, ako sa na tom celom bavil slovenský internet:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Internet sa s Mazurekovým mandátom lúči vtipmi Čítajte

Ani po tom všetkom nebolo humoru koniec, keď sa poslanec Fico rozhodol zase raz zahrať na youtubera a na svoj Facebook zavesil video, v ktorom okrem iného zvestoval: "Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu."

Švédska enviromentálna aktivistka odkázala svetovým lídrom v emotívnom prejave svoje, americký prezident ju zosmiešnil na Twitteri a najlepšia bola fotka, na ktorej na neho Greta zozadu zazerá.

Hneď po septembrovej konferencii Apple sa na internete roztrhlo vrece s vtipnými prirovnaniami a kreatívnymi nápadmi. Ľudia sa bavia najmä na nových iPhonoch s označením 11 PRO a 11 PRO MAX, ktoré dostali na svoju zadnú stranu tri fotoaparáty.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ľuďom pripomínajú trojplatničku. Internet sa baví na nových iPhonoch Čítajte

Na konci septembra neďaleko Nitry spadlo stíhacie lietadlo MiG-29 a skončilo v poli pri obci Nové Sady. Po páde začalo horieť, pilot sa, našťastie, stihol katapultovať.

Odkedy postavil Andrej Danko svoj stožiar pred budovou NRSR, musela jeho pýcha odolávať všemožným vrtochom počasia. V auguste doňho stihol udrieť jediný blesk, ktorý dopadol na územie Starého mesta.

V októbri sa so stožiarom vyhrala víchrica Mortimer, ktorá si to cez celú Európu zamierila aj na naše územie. Jej nápor nevydržala slovenská vlajka na stožiari a vietor ju strhol.

Napriek vyhláseniu tesne po voľbách, že stranu určite NE-ZA-LO-ŽÍ, zorganizoval Štefan Harabin tlačovku a predstavil na nej svoju stranu Vlasť. Tlačovka bola bizár sama osebe a i nternet si to nemohol nechať ujsť:

Na začiatku októbra sa prezidenti krajín V4 stretli na zámku v českých Lánoch. Pozornosť internetu zaujal český prezident, ktorý si síce tentokrát nepospal tak ako na summite NATO, ale trochu mu to nevychádzalo pri podávaní rúk.

Predseda parlamentu sa na Facebooku pochválil fotkou s puškou a dvomi vojakmi. Počas 75. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie sa zúčastnil pietneho aktu kladenia vencov pri Pamätníku sovietskej armády. Okrem slušných fotiek z ceremónie nemohol zabudnúť ani na jednu, ktorou opäť nahral všetkým internetovým tvorcom.

O pár dní bavil predseda SNS internety znova - Silvia Šuvadová, známa tiež akoSvetielko, totiž zverejnila ich spoločnú fotografiu. Napísala, že v Dankovi našla božiu prítomnosť a videla pred sebou jedno z Božích detí.

Politici sa stretli v dueli na TA3 a bola to sranda iná - padali vulgarizmy, obvinenia z pedofílie, kanibalizmu, fetovania a úžery a Štefanovi Harabinovi sa naozaj podarilo vyslabikovať jednoslabičný názov svojej strany (Vlas-ť!).

Moderátorka chvíľami pôsobila ako učiteľka v materskej škole, ktorá sa snaží od seba oddeliť dvoj bijúcich sa žiakov ("Ale no tak, nezvyšujte hlas, toto chcete ukázať svojim voličom, obidvaja?")

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vulgarizmy a porno. Harabin a Hlina sa do seba pustili v diskusii Čítajte

Elán v októbri prerazil dno a z nevysvetliteľných dôvodov vydal pieseň s názvom Bulvárne krysy, v ktorej unášajú novinárov a mieria im zbraňou na hlavu.

Október bol mesiacom nahrávok - začiatkom tretieho týždňa uzrela svetlo sveta nahrávka medzi bývalým šéfom prokuratúry Dobroslavom Trnkom a jeho kamarátom, mafiánom Marianom Kočnerom.

Skutočná sranda však nastala, keď viaceré slovenské médiá dostali emailom odkazy, z ktorých sa dá stiahnúť súbor s názvom Gorila. Zvukový záznam má 39 hodín a my sme si ho vypočuli celý, aby sme vám priniesli exkluzívny soundtrack piesní v pozadí:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Gorila soundtrack: 26 pesničiek, ktoré zazneli počas 39 hodín nahrávky Čítajte

A takto sa Slovensko bavilo na celej nahrávke:

Na tlačovku Smeru o Gorile prišiel Igor Matovič. Najskôr stál pri novinároch, potom sa posadil do prvého radu, z ničoho-nič sa postavil pred kamery a ukázal transparent s údajným výrokom Roberta Fica zo spisu Gorila. ("Fedor Flašík vybral 250 miliónov na stranu a 80 si dodatočne nechal.")

Hneď v prvých sekundách sa mu pokúsil transparent ukradnúť Juraj Blanár a celé teátro takmer skončilo bitkou.

Na ďalšej tlačovke Smeru bola sranda aj bez Matoviča - pred kamery sa postavil Martin Glváč v sprievode Roberta Fica, ktorý tak trochu pôsobil ako starší brat žiaka, ktorému v škole robia zle a on to za neho ide vyriešiť.

Najväčšou perlou bolo, keď povedal, že svoje stanovisko oznámi v krátkom čase s tým, že "nechce cez Dušičky traumatizovať ľudí".

"Tohto pána určite poznáte. Veľmi príjemné stretnutie," napísal český premiér k fotke s anglickým hercom, ktorého preslávila rola Harryho Pottera. Dnes má fotka na Babišovom Facebooku približne 8-tisíc reakcií a viac než tisíc komentárov, pričom nie všetky sú lichotivé.

Vizionár Elon Musk predstavil na novembrovom podujatí v Los Angeles prvý pick-up od značky Tesla. Nazval ho Cybertruck a podľa odozvy okolia vyzerá ako nepodarená reklama na dlhoočakávanú hru Cyberpunk 2077 s postapokalyptickou tematikou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Internet sa baví na futuristickom pick-upe od Tesly Čítajte

Veľkou témou posledných týždňov je aj nový zákon o 50-dňovom moratóriu pred voľbami. Vďaka nemu by sa verejnosť nedozvedela predbežné poradie strán a médiá by mali zakázané zverejňovanie akýchkoľvek prieskumov spojených s voľbami, ktoré sa uskutočnia už 29. februára budúceho roku.

Aj keď poslanci zákon odklepli, prezidentka Zuzana Čaputová im ho nakoniec predsa vrátila, keď využila svoju právomoc a zákon vetovala. Zákon nakoniec 26. novembra predsa len prešiel s podporou osemdesiatich hlasov.

Po ôsmich rokoch vlády strany strany SMER - sociálna demokracia s koaličnými partnermi je podľa mnohých ľudí čas na zmenu. A podľa poslanca Roberta Fica a premiéra Petra Pellegriniho je očakávanou zmenou a novým vetrom... SMER.

Ak vám to nevychádza, tak asi budete musieť kontaktovať autora nového predvolebného plagátu Smeru, v ktorom nechýba okrem nečakane zarasteného Pellegriniho aj slogan zodpovedná zmena.

Trápne nám bolo aj pri sledovaní ich nového predvolebného videa:

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Osem výrokov z nového videa Smeru, pri ktorých sme mali trápny pocit Čítajte

Martin je Youtuber s celkom agresívnym správaním a v neposlednom rade aj niekdajší kandidát na prezidenta. Dnes je však okrem týchto titulov aj obvinený z daňových podvodov.

NAKA ho obvinila 4. decembra a podľa polície si mal ako konateľ viacerých spoločností uplatňovať neoprávnené vratky DPH za objednané služby bez reálneho plnenia.

Peter Pellegrini sa vybral na návštevu do Vatikánu. Audiencia u pápeža na úrovni predsedu vlády Slovenskej republiky sa tak uskutočnila po 19 rokoch a premiérovi a jeho delegácii sa tak dostalo veľkej pocty.

Premiér priniesol Svätému Otcovi vyrezávaný betlehem z Oravy a sklenený kríž, zobrazujúci Sedembolestnú Pannu Máriu. Návšteva sa z pôvodných plánovaných 15 minút predĺžila na skoro trištvrte hodinu, čo si Pellegrini očividne užíval.

Život podnikateľovi v posledných dňoch komplikuje okrem kauzy zmenky a vraždy novinára aj niečo iné. Ministerstvo financií USA totiž v utorok 10. decembra zaradilo Mariana Kočnera a šesť jeho slovenských firiem na sankčný zoznam podľa takzvaného Magnitského zákona.

Predseda strany Robert Fico sa vo videu zahral na učiteľa v materskej škole, ktorý karhá škôlkarov. Tí majú predstavovať opozičných lídrov.

Video obsahuje aj:

dieťa, ktoré má predstavovať Alojza Hlinu, ako bije ostatných dúhovým krížom

škôlkara s obrovským jointom

dieťa, ktoré má byť Igor Matovič, ako drží nápis "škôlka má účty na Belize"

rozšafného Roberta Fica v saku a svetlomodrej košeli

"Vyšetrovateľ NAKA zadržal dnes dve osoby (M.D., R.V.) podozrivé z násilnej trestnej činnosti. Momentálne prebiehajú procesné úkony, zatiaľ nie je možné poskytnúť žiadne informácie," napísala polícia na svojom Facebooku a komentovala to slovami, že otvorila ďalšie dve okienka adventného kalendára. Nič viac už nebolo ľuďom treba.

Ďakujeme, že fičíte s nami a želáme veľa humoru do nového roka!