Čo vedieť predtým, ako si pozriete Zaklínača na Netflixe

Nie je to prvý pokus o seriál o Zaklínačovi.

18. dec 2019 o 14:05 Dominik Slavkovský

Už 20. decembra vyjde na Netflixe dlho očakávaný Zaklínač (The Witcher), ktorého si zahrá filmový Superman, Henry Cavill. Ak o Zaklínačovi neviete absolútne nič, nezúfajte.

Pripravili sme prehľad vecí, ktoré by ste mali vedieť predtým, ako sa pustíte do pozerania seriálovej novinky. Článok neobsahuje spoilery, takže ho môžete čítať bez toho, aby sme vám pokazili zážitok z deja.

Čo by ste mali vedieť predtým, ako si pozriete seriál Zaklínač?

1. Kto je vlastne Zaklínač?

Hlavnou postavou príbehu je Geralt z Rivie - Zaklínač, ktorých je na svete len niekoľko. Zaklínač je nájomný profesionál, ktorý za peniaze vraždí všetky príšery - tie často znepríjemňujú život ľudí na dedinách. Pri boji môže využívať fyzickú silu, jedy, elixíry aj jednoduché kúzla. Hovorí sa, že Zaklínač nedokáže cítiť emócie, čo však v Geraltovom prípade nie je úplne pravda.

Svet Zaklínača je plný rôznych príšer a bežným ľuďom by v boji s nimi mali pomôcť čarodejníci, tí sú ale mnohokrát zapojení do zbytočných konfliktov kráľovstiev. A navyše je tu Nilfgaard - mocná ríša s armádou černoodencov, ktorá sa snaží získať moc nad celým svetom.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8LiD3i9DS_c

2. Na čom je založený príbeh seriálu a kto je autorom predlohy?

Tvorcom a duchovným otcom celého sveta Zaklínača je poľský spisovateľ Andrzej Sapkowski. Jeho kariéra začala poviedkovou súťažou v roku 1986 - na nej prvýkrát predstavil hlavného hrdinu, Zaklínača Geralta, čo mu vyslúžilo tretie miesto. Najmä preto, že popularita žánru fantasy v Poľsku bola podľa jeho slov niekde na začiatku svojej cesty.

Záujem zo strany čitateľov bol však obrovský, aj preto sa rozhodol so Zaklínačom pokračovať. Prvé dve knižky obsahovali len poviedky, pretože tak mal aspoň šancu, že knihy vydajú. A tak sa aj stalo. Celú ságu Zaklínača tvoria knihy:

Prvá séria seriálu bude čerpať príbehy najmä z prvých dvoch kníh, takže ak chcete byť naozaj v obraze, dajte im šancu.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/iWvoU4j11yg

3. Ako so seriálom súvisia hry?

Knihy sa obrovskou rýchlosťou rozšírili do celého sveta aj vďaka trojdielnej hernej sérii od poľského štúdia CD Projekt. Na počítači, Xboxe aj Playstatione si tak môžete zahrať RPG hry:

Zaklínač (The Witcher)

Zaklínač 2: Vrahovia kráľov (The Witcher 2: Assassins of Kings)

Zaklínač 3: Divoký hon (The Witcher 3: Wild Hunt)

Sám Sapkowski nie je najväčší fanúšik hier už len kvôli tomu, že neustále dostáva otázku, prečo začal písať knižky ku hre, keď to vlastne celé bolo naopak. Práva predal za v tej dobe smiešny peniaz a dnes z hier nemá žiadny podiel.

Najmä tretie herné pokračovanie dostalo po celom svete stovky ocenení a rozhodne by nemalo chýbať vo vašej zbierke. Henry Cavill, ktorý stvárňuje Zaklínača v seriáli, sa o rolu Geralta začal zaujímať vďaka hrám.

Ak ste skôr na zábavu bez konzoly, určite vyskúšajte stolovú hru Zaklínač. Ide o trochu drahšiu a mierne komplikovanú záležitosť, pokiaľ sa však dokážete prehryznúť niekoľkými stranami pravidiel, čaká vás veľmi komplexná a taktická zábava s prvkami náhody.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/53MyR_Z3i1w

4. Kto sú okrem Geralta hlavné postavy príbehu?

Yennefer z Vengerbergu (Anya Chalotra)

Narodila sa s poruchou chrbtice a čeľusti, otec ju predal za pár drobných. Vtedy sa všetko zmenilo a Yennefer sa stala jednou z najmocnejších čarodejníc v zaklínačskom svete. Spolu s kamarátkou Triss je súčasťou čarodejníckeho spolku, ktorý pomáha chrániť ľudstvo pred útokmi Nilfgaardu. Yennefer je tiež mocná žena, ktorá sa nebojí použiť svoju sexualitu v jej prospech.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/AZDPuYeQQNM

Ciri (Freya Allan)

Princezná Cirrila viedla veľmi jednoduchý a pomerne izolovaný život v kráľovstve menom Cintra. To sa ale zmenilo, keď celé královstvo pohltili plamene a stratila svoj domov aj rodinu. Ostala sama s jediným cieľom, ktorý jej dala stará mama - nájsť Geralta z Rivie. Ciri je lojálna, no zároveň naivná, čo ju na jej ceste mnohokrát privedie do veľkých problémov.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/KQPxD-GbF2c

5. Koľko bude mať seriál častí a ako vyzeralo natáčanie?

Prvá séria bude mať osem približne hodinových častí. Netflix už potvrdil druhú sériu, tú však skôr než v roku 2021 čakať nemáme. Keďže pôvodná predloha pochádza z Poľska, celý seriál bude inšpirovaný slovanskou kultúrou, jej tradíciami a príbehmi.

Nápad vznikol približne pred dvomi rokmi, keď sa režisérka projektu Lauren Hissrich začala zaujímať o knižky Zaklínača, svoj postup a budúci scenár potom pravidelne dokumentovala na Twitteri.

To si všimol Henry Cavill, fanúšik Zaklínača, ktorý mal záujem o hlavnú úlohu ešte pred samotným castingom a napokon sa mu ju aj podarilo získať. Do projektu je naplno zapojený aj Andrej Sapkowski, má k dispozícií všetok materiál a párkrát bol aj na natáčaní.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ndl1W4ltcmg

6. Bude to fantasy, bojovka alebo horor?

Zrejme mix všetkého. Geralt bude mať so sebou dva meče - oceľový na hrudi a strieborný na monštrá. Aj preto budú súboje nevyhnutnou súčasťou nového seriálu a pre mnohých aj hlavným lákadlom.

O bojové scénky sa postaral choreograf Vladimír Furdík, ktorého môžete poznať zo seriálu Game Of Thrones, kde okrem pozícia kaskadéra stvárnil aj Nočného kráľa.

Furdík spôsob boja Zaklínača označil ako tanec, čo znamená, že sa plne drží pôvodnej predlohy a teda pôjde skôr o rôzne bojové siluety než bezhlavé výpady. Šéf vizuálnych efektov projektu v rozhovore prezradil, že celý seriál bude skôr niesť podobu hororu než fantasy. Tešiť sa tak môžeme na monštrá a príšery.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7WzlMEdcjfI

7. Je to prvý pokus o seriál o Zaklínačovi?

Nie. V roku 2002 sa na poľských obrazovkách už Zaklínač raz objavil - najskôr vo forme filmu, neskôr v seriálovej podobe. Ani film ani seriál však nezožali zrovna skvelé hodnotenia a preto vyšlo len 13 častí, po ktorých bol celý projekt zrušený. Ak sa ale naozaj neviete dočkať, môžete dať seriálu šancu a potom ho porovnať s počinom od Netflixu.

8. Čo robiť, ak vo svete Zaklínača nie ste doma, ale nemáte čas čítať ďalších 10 článkov?

Počúvajte podcastovú minisériu SME zo sveta Zaklínač. Bude vychádzať pravidelne ako knižný klub a so špeciálnymi časťami, ktoré sa budú venovať seriálu.

Podcast má slúžiť ako sprievodca a vrátnik do sveta Zaklínača a v každej časti budeme rozoberať niekoľko poviedok z prvej zbierky s názvom Posledné želanie.

Súvisiaci článok