Veľa cestovania a koncertov. Pozrite si najlepšie fotky Fičí z roku 2019

Ďalší rok prešiel ako voda a tak je čas bilancovať. Nám sa však rozprávať a písať veľmi nechce, tak sme sa rozhodli pre trošku iný článok. Vizuálny.

Počas roka 2019 sme behali po letných festivaloch, odbehli sme si do Ameriky, Prahy či Švédska, navštívili množstvo podujatí, koncertov a objavili tajné zákutia Bratislavy. Všetko sme robili aj v sprievode nášho fotografa Viktora Hlavatoviča, ktorý neprišiel k zdravotnej ujme, no občas ho to stálo veľa nervov, úsilia a energie.

V tejto galérií si môžete pozrieť, aké najlepšie fotografie sme vám priniesli a čím sme vás bavili v roku 2019:

1. Leteli sme do New Yorku

Máj 2019 - Manhattan Bridge v New Yorku (zdroj: Viktor Hlavatovič)

2. Prežili rockový orgazmus na festivale Rock for People

Júl 2019 - Spevák skupiny Bring Me the Horizon na festivale Rock for People (zdroj: Viktor Hlavatovič)

3. Videli sme žlté taxíky

Máj 2019 - Žlté taxíky v uliciach New Yorku (zdroj: Viktor Hlavatovič)

4. Zistili sme, že rockový festival nie je len o tvrdej hudbe

Júl 2019 - Barns Courtney na festivale Rock for People (zdroj: Viktor Hlavatovič)

5. Navštívili "hlasnú stolicu" z rozprávky Madagaskar

Máj 2019 - Grand Central Terminal v New Yorku (zdroj: Viktor Hlavatovič)

6. Odskočili sme si na Pohodu

Júl 2019 - Korben Dallas na Pohode (zdroj: Viktor Hlavatovič)

7. Odfotili Rag n Bone Man-a

Júl 2019 - Rag n Bone Man na festivale Colours of Ostrava (zdroj: Viktor Hlavatovič)

8. Videli sme desaťtisíce ľudí na Colours of Ostrava

Júl 2019 - Kryštof na festivale Colours of Ostrava (zdroj: Viktor Hlavatovič)

9. Počuli sme naživo album Bolo nás jedenásť

Júl 2019 - Milan Lasica a speváčka zo skupiny Lola Marsh na Pohode (zdroj: Viktor Hlavatovič)

10. Stáli na pódiu Hip hop žije

Jún 2019 - Raperi DMS na festivale Hip hop žije (zdroj: Viktor Hlavatovič)

11. Dostali od Separa minerálku priamo do tváre

Jún 2019 - Separ na festivale Hip hop žije (zdroj: Viktor Hlavatovič)

12. Hrali sme sa na tvrdých metalistov

August 2019 - Koncert pri bratislavských garážach (zdroj: Viktor Hlavatovič)

13. Ukázali sme vám čaro čiernobieleho New Yorku

Jún 2019 - Ulice New Yorku (zdroj: Viktor Hlavatovič)

Jún 2019 - Ulice New Yorku (zdroj: Viktor Hlavatovič)

Jún 2019 - Ulice New Yorku (zdroj: Viktor Hlavatovič)

14. Počuli sme Rytmusa so symfonickým orchestrom

September 2019 - Rytmus so symfonickým orchestrom v Trnave (zdroj: Viktor Hlavatovič)

15. Tri dni sme blúdili po Bielej noci

September 2019 - Biela noc v Bratislave (zdroj: Viktor Hlavatovič)

16. Odviezli sme sa štokholmským metrom

Október 2019 - Metro v Štokholme (zdroj: Viktor Hlavatovič)

17. Navštívili sme Švédsko

Október 2019 - Námestie Stortorget v Štokholme (zdroj: Viktor Hlavatovič)

18. Skočili sme do legendárneho pražského štúdia

Október 2019 - Nahrávacie štúdio Sono records v Prahe (zdroj: Viktor Hlavatovič)

19. Odfotili sme vypredaný zimák s Paľom Haberom

November 2019 - Pavol Habera na vypredanom zimnom štadióne v Bratislave (zdroj: Viktor Hlavatovič)

20. A nakoniec sme sa nebáli čertov v Piešťanoch

December 2019 - Pochod čertov Krampus v Piešťanoch (zdroj: Viktor Hlavatovič)

Ďakujeme, že fičíte s nami!

