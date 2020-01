Veľký prehľad kníh, ktoré si môžete kúpiť za poukážky spod stromčeka

Knihy sú darčekom, ktorý nikdy nesklame. Ak ste pod stromček dostali poukážky do kníhkupectva a hľadáte inšpiráciu, čo si za ne kúpiť, pozrite si naše tipy na to najlepšie, čo vyšlo na slovenskom (prípadne českom) knižnom trhu v roku 2019.

Rozdelili sme ich do 13 kategórií:

Po tom, ako ju opustia rodičia a neďaleké mestečko Barkely Cove sa obráti proti nej, nájde mladá Kya útočisko v močiari. Keď sa však v bažinách nájde mŕtvola miestneho krásavca Chasea, podozrenie padá práve na Kyu. Keďže autorkou románu je zoologička, príbeh vás prenesie do močiarov, ktoré sú plné života a zaujímavých tvorov.

Obľúbená francúzska spisovateľka sa vracia s novým románom, v ktorom sa venuje starnutiu. Je príbehom ženy, ktorá postupne stráca kontrolu nad svojou pamäťou aj svojím životom.

Silná kniha o vzťahoch a priateľstve, ale aj o obrovskom utrpení, vyšla tento rok konečne aj v slovenčine. V roku 2015, keď kniha vyšla, bola nominovaná na viaceré literárne ceny, vrátane Man Bookerovej.

Príjemná oddychovka rozpráva príbeh starnúcej hollywoodskej hviezdy Evelyn Hugovej, ktorá osloví mladú ambicióznu reportérku Monique, aby napísala jej biografiu. Evelyn jej porozpráva celý svoj životný príbeh, v ktorom nechýbajú škandály, tajomstvá, nevydarené manželstvá ani zakázaná láska...

Autorka skvelej Hany prichádza s novým románom. Tiché roky sú rodinnou drámou, v centre ktorej sú hlavne vzťahy, pričom príbeh vidíme na striedačku očami otca a dcéry.

Aký je život v odľahlých oblastiach Slovenska? Predsudky, rasizmus, folklór, tradície či dediny v rozklade. Katarína Kucbelová čitateľom približuje slovenský vidiek prostredníctvom krátkych príbehov.

Posledný román autora bestselleru „Vtedy v Lošonci“ je o písaní a sile fantázie. Rozprávača zavedie pátranie po nezvestnom otcovi – z tajomnej Cerovej vrchoviny cez Bratislavu až na miesto, odkiaľ sa nevracia – na Østrov.

Reportér Aktualít Ján Petrovič, ktorý sa téme slovenskej mafie venuje od začiatku svojej novinárskej kariéry, čitateľa prevedie dejinami organizovaného zločinu v našej krajine od pádu komunizmu až po súčasnosť.

Známy novinár a autor absyntovky Slon na Zemplíne sa vracia s reportážou o krajinách bývalej Juhoslávie. Vo svojej novej knihe Andrej Bán sleduje balkánske dejiny od začiatku rozpadu pevných hraníc impéria, cez krvavé deväťdesiate roky, až po súčasnosť.

Nový Dán je povinnou jazdou pre všetkých fanúšikov slovenského krimi. Okrem bežného vydania si môžete kúpiť aj zberateľskú edicíiu v pevnej väzbe s obálkou ilustrovanou Danglárom.

Hlavými postavami knižky s krásnymi ilustráciami sú otec medveď a jeho synček, ktorí sa vyberú potešiť ostatné zvieratká v lese objatím. Kniha má jednoduchý, no silný odkaz. Odporúčame pre čitateľov od 3 rokov.

Kniha pre zvedavé deti od známeho lesníka a autora Tajného života stromov Petra Wohllebena deťom ukáže, aké zaujímavé a plné života je ich okolie. Dozvedia sa, aké zvieratká môžu nájsť v lese, v záhrade či na dvore, ako aj množstvo zaujímavostí o nich a ich živote. Vhodné pre zvedavé deti od 6 rokov a ich rodičov.

Kolekcia troch knižiek je plná zaujímavých faktov o zvieratách, ich mláďatách aj ich prehistrorických predkoch, ktoré dopĺňajú ilustrácie od autorky. Knihy sú vhodné pre čitateľov od 7 rokov.

Kultová kniha pre deti o plyšovej opici menom Fricko, ktorá skončí v bratislavskej rodine s troma podarenými bratmi, prvýkrát vyšla v roku 1967. Má však čo ponúknuť aj dnešným čitateľom - tento rok vyšla v novom vydaní s pôvodnými ilustráciami Boženy Plocháňovej. Odporúčame čitateľom od 7 rokov.

V tejto knihe spoznáte príbehy 50 výnimočných žien našej histórie, ktoré si zaslúžia prívlastok "super" vďaka svojim výnimočným činnom alebo vďaka tomu, že boli priekopníčkami vo svojej oblasti. Inšpiratívne príbehy sú doplnené krásnymi ilustráciami Zuzany Bartovej. Vhodné pre čitateľov od 12 rokov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kniha mesiaca október: SuperŽENY od Andrey Kellö Žačokovej Čítajte

Kvalitne spracovaná kniha vám predstaví príbehy 50 žien a dievčat z Čiech a Slovenska. O texty, ako aj krásne ilustrácie, ktoré ich doĺňajú, sa postaralo viacero slovenských a českých autoriek. Vhodné pre čitateľov od 8 rokov.

Aj keď sú tieto dve knihy veľmi podobné ladené, nemusíte sa obávať - je len 9 žien, ktoré nájdete v oboch knihách.

V tajomnej pražskej štvrti Prašina nefunguje elektrina, nie je tam telefónny signál, rádiá nehrajú, nechodia tam električky a hodinky na batériu sa po vstupe zastavia. Práve tu žije Jirkov dedko, ktorého sa Jirko vyberie navštíviť po tom, ako jeho rodičia odídu na dovolenku. Kniha plná napätia je vhodná aj pre mladších tínedžerov, tento rok vyšiel jej druhý diel.

Marin žije po maminej smrti so starým otcom. Keď nečakane zomrie, Marin sa rozhodne opustiť San Francisco a bez rozlúčky odíde na univerzitu do New Yorku. Počas zimných prázdnin, ktoré trávi vo vyľudnenom internáte, za ňou na tri dni prichádza jej bývalá najlepšia kamarátka Mabel, ktorá má o ňu obavy. Prezradí jej Marin, prečo v skutočnosti utiekla od svojho starého života?

Autorka bestselleru Jeden z nás klame sa vracia ďalšou novinkou zo stredoškolského prostredia. Keď sa Ellery presťahuje do mestečka Echo Ridge, kde kedysi ako 17-ročná zmizla jej teta, začnú sa diať divné veci. Ellery zisťuje, že každý v meste má tajomstvá a všetci niečo skrývajú...

Keď 19-ročná Sadie zistí, že jej mladšiu sestru zavraždili, vydá sa naprieč krajinou za jej vrahom, aby sa pomstila. Keď však bez stopy zmizne, začne po nej pátrať reportér West McCray, ktorý jej príbeh postupne odhaľuje poslucháčom svojho podcastu. Kniha zhltnete na jedno posedenie, nečakajte žiadne ľahké čítanie - ide o silný a drsný príbeh o sesterskej láske, žiali, ale aj vine a túžbe po spravodlivosti.

Prvý diel komiksovej série Nežný komiks napísal Michal Hvorecký a ilustrovala ho Klára Štefanovičová. Kniha o rebelujúcej depešáčke Jane, ktorá je zároveň vnučkou komunistického funkcionára, tínedžerom pútavým spôsobom priblíži významné udalosti našej histórie.

Edícia Dejiny

Nová edícia od Absyntu sa sústredí na históriu. Nájdete v nej knihy, vďaka ktorým sa dozviete viac napríklad o histórii bomboardovania či chirurgie, o páde ruského impéria či o málo známom vyvražďovaní židov v Maďarsku a na južnom Slovensku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kniha mesiaca november: Orgia od Gábora Zoltána Čítajte

Nová trilógia od známej autorky historických románov sa bude odohrávať na pozadí troch storočí (16. - 19. storočie) počnúc Francúzskom až po Južnú Afriku. Prvý diel vyšiel tento rok.

V legendárnej vojnovej reportáži Depeše opisuje Michael Herr svoje zážitky ako vojnový korešpondent časpoisu Esquire vo Vietname. Ide o majstrovsky napísané, no hrozivé svedectvo z vietnamskej vojny. Kniha sčasti poslúžila ako základ pre scenáre vojnových filmov Apokalypsa a Olovená vesta.

Špionážny román je inšpirovaný skutočným udalosťami, ktoré sa týkajú plánu americkej CIA vydať v Rusku román Doktor Živago a rozšíriť ho medzi ľudí. Aj keď bol jeho autorom Rus, román bol v krajine zakázaný, keďže bol vnímaný ako protisovietský.

Autor bestselleru Piliere Zeme v novem knihe rozpráva príbeh mladého Škóta, ktorý je v 18. storočí odsúdený na nútené práce v amerických kolóniách.

Robert Bryndza prichádza s novou krimi sériou. V prvej knihe série spoznávame Kate, kedysi ambicióznu mladú vyšetrovateľku londýnskej metropolitnej polície, ktorej sľubnú kariéru zničil škandál. Patnásť rokov po ňom sa však na scéne objaví imitátor sériového vraha, ktorého kedysi dostala za mreže...

Mix detektívky a duchárskeho príbehu poteší najmä fanúšikov Agathy Christie. Hal, ktorá sa živí vykladaním tarotových kariet, dostane list, podľa ktorého zdelila veľký majetok, je si však istá, že ide o omyl. Napriek tomu sa vydá do starého rodinného sídla, kde sa chce vydávať za príbuznú, rýchlo však zistí, že na celej situácii s dedičstvom niečo nesedí.

Historická kriminálka sa odohráva v stredovekom Štokholme, ktorý v tejto knihe ožíva v celej svojej kráse aj ohavnosti. Keď sa v mestskom kanáli nájde zohavená mŕtvola, dvaja muži pustia do vyšetrovania tejto brutálne vraždy. Odporúčame všetkým, ktorým sa páčil Parfum.

Táto krimi poteší všetkých, ktorí sa radi boja. Tom sa so synom po nečakanej smrti manželky presťahuje do zapadnutej dedinky, kde chce začať odznova. V dedine kedysi sériový vrah uniesol a zavraždil piatich malých chlapcov, nakoniec sa ho však podarilo chytiť. Teraz to však vyzerá, že je späť...

Aj slovenskí čitatelia sa dočkali prekladu štvrtej detektívky, ktorú J. K. Rowlingová napísala pod pseudonymom Robert Galbraith. Súkromný detektív Cormoran Strike sa púšťa do vyšetrovania prípadu, s ktorým za ním prišiel očividne narušený mladík Billy. Strike netuší, že ho vyšetrovanie zavedie až do zákulisia parlamentu...

Obľúbený nemecký spisovateľ sa vo svojej najnovšej knihe sústredí na tému analfabetizmu. V centre príbehu je Milan Berg - analfabet, ktorý začne pátrať po unesenom dievčati.

Ak patríte medzi fanúšikov urban fantasy či Neila Gaimana, určite si nenechajte ujsť Nikdekoľvek. Richardov život sa zmení, keď zachráni zranené dievča. Richard zrazu zisťuje, že pod ulicami Londýna, ktorý pozná, sa nachádza celé ďalšie mesto - dolný Londým plný fantastických a magických postáv.

Krásny a magický príbeh vás prenesie do sveta plného čarov a magických bytostí. Knihovník Lazlo Neznámy celé dni a noci sníva o stratenom meste Nárek, ktoré pred dvesto rokmi zavrelo svoje brány. Celý živo zhromaždoval všetko, čo sa kedy o meste napísalo. Keď sa však pred bránami zjavia bojovníci z tohto mesta, Lazlov sen sa môže stať skutočnosťou...

Netradičné fantasy poteší každého milovníka gréckej mytológie. Rozpráva o živote Kirké, ktorá sa z večne odstrkovanej a naivnej nymfy postupne stane silnou ženou a mocnou čarodejnicou. Na pozadí príbehu samotnej Kirké sa odohrávajú rôzne ďalšie príbehy, ktoré určite poznáte z gréckych bájí.

Trilógia Vzpomínka na Zemi od jedného z najpopulárnejších čínskych autorov sci-fi sa začína v roku 1967 počas kultúrnej revolúcie, keď sa Číňania pokúšajú nadviazať kontakt s mimozemšťanmi, aby nezaostali za Američanmi a Sovietmi. Dej pokračuje až do blízkej budúcnosti. Ide o hard sci-fi plné filozofických myšlienok, ktoré sa opiera o fyziku. Autor navyše dokáže fyzikálne zákony vysvetliť čitateľovi prístupným spôsobom.

Fanúšikov Game of Thrones poteší kniha Oheň a krv, ktorá je kronikou rodu Targaryenovcov. Dozviete sa nové súvislosti a vyplníte medzery, ktoré vám zostali po dopozeraní seriálu či dočítaní kníh. Dej je navyše doplnený krásnymi ilustráciami.

Sci-fi trilógia Nespútaný chaos vás zavedie do Nového sveta, ktorý založili osadníci z neobývateľnej Zeme na vzdialenej planéte. Ľudí tu postihuje šumový vírus, pre ktorý všetci počujú myšlienky tých druhých. Na Novom svete žije aj Tod, ktorý v jeden deň objaví miesto, kde žiaden Šum nie je. Týmto spustí lavínu udalostí a konflikt medzi dvoma znepriatelenými stranami a domorodými obyvateľmi.

Kniha vysvetľuje motivácie fašistov a objasňuje, prečo milióny ľudí podľahli tejto ideológii a umierali za ňu. Na príklade štyroch krajín (Taliansko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Československo) ukazuje, ako fungovali fašistické hnutia kedysi a ako sa fašizmus menil od 2. svetovej vojny až po dnešnú dobu.

Je svet naozaj čím ďalej, tým horší? Smerujeme do záhuby? V knihe plnej faktov Rosling vysvetľuje, ako naše myslenie a pohľad na svet ovplyvňujú vrodené inštinkty a ako sa proti skresleniu, ktoré spôsobujú, vieme brániť. Moc faktov vám ukáže, že svet napriek všetkému nie je taký zlý, ako sa zdá, a pomôže vám pozrieť sa na veci trochu inak.

Kniha od dvoch švédskych lekárok odpovedá na otázky o vagíne, s ktorými sa už v živote stretla každá žena. Otvára mnohé tabu, ako je panenstvo, orgazmus, výtoky či problémy s chuťou na sex, a vyvracia mýty o veciach ako menštruácia, hormonálna antikoncepcia, ženská obriezka či hemoroidy.

Švajčiarsky novinár Sacha Batthyany vedel, že je z významnej šľachtickej rodiny. O jej históriu sa však nezaujímal, až kým si v novinách neprečítal článok o svojej tete, ktorá sa zúčastnila na masovej vražde 180 Židov v obci Rechnitz.

V tejto skvelej knihe sa novinár snaží zistiť, akú úlohu v masakri zohrávala jeho prateta a vyrovnať sa s temnou rodinnou históriou.

Vlny horúčav a lesné požiare, ktoré dnes zažívame, sú len predohrou k desivým zmenám, ktoré nás čakajú. Autor v tejto knihe čitateľom predkladá desivú víziu toho, čo sa stane, ak čoskoro nezmeníme svoje správanie.

Nestarnúcu klasiku od Bulgakova si môžete prvýkrát v slovenčine prečítať v necenzurovanej verzii. Predchádzajúci slovenský preklad totiž vychádzal z cenzurovanej verzie textu, ktorá vyšla ešte za socializmu v ZSSR.

Rozprávačom románu je Broom Bromden, polovičný Indián, ktorý rozpráva o svojom pobyte na psychiatrickej klinike a pacientoch, ktorí tam s ním boli. Podľa knihy bol natočený úspešný film s Jackom Nicholsonom v hlavnej úlohe.

Príbeh lásky medzi bohatým študentom Petrom a amatérskou maliarkou Luciou sa začne náhodným stretnutím v metre. V Európe zúri 1. svetová vojna a syn mešťanov Peter pod vplyvom Lucie začne meniť svoj názor na nezmyselné zabíjanie.

Ponorte sa do rozsiahleho románu výborného ruského autora, ktorý teraz vychádza v novom vydaní s obálkou ilustrovanou štúdiom Tomski & Polanski. Príbeh lásky, ktorá dokáže byť až ničivá, si zaslúži miesto medzi povinnou literatúrou i na polici vašej knižnice.

Kultová protivojnová kniha od Josepha Hellera ukazuje absurdnosť vojny očami dôstojníka Yossariana, ktorý sa s jej hrôzami vyrovnáva s humorom. Heller pri písaní čerpal z vlastných skúseností, keďže počas 2. svetovej vojny sám slúžil ako príslušník bombardovacej letky.

Po smrti manželky v roku 1973 sa Matthiessenovi zrútil svet. Vydáva sa do Himalájí spolu s biológom Georgeom Schallerom, ktorý chce skúmať himalájske modré ovce. Mathiessenovi však ide skôr o hľadanie vnútorného pokoja, a tiež dúfa, že zahliadne snežného leoparda.

Michelle Obamová je oveľa viac, než len manželka bývalého amerického prezidenta. V tejto autobiografii sa dozviete o jej dospievaní v skromných pomeroch, štúdiu na prestížnych univerzitách, kariére aj manželstve s Barackom. Nechýbajú ani informácie zo zákulisia života v Bielom dome.

Vďaka knihe Volali ma bitkár vás bude baviť čítať o hokeji. Borisova autobiografia, ktorú napísal spolu s vedúcim športového oddelenia SME Mariánom Szűcsom, je zaujímavou a zábavnou sondou do zákulisia obľúbeného športu Slovákov.

Ilustrovaný životopis frontmana kapely Queen vás prevedie Freddieho životom od narodenia na Zanzibare, cez stúpajúcu slávu, až po jeho boj s AIDS. Kniha je ideálnym prírastkom do zbierky každého fanúšika Queenu.

Američanka Tara Westoverová vo svojej autobiografii rozpráva o tom, ako sa z dievčaťa zo šrotoviska, ktoré nikdy nechodilo do školy, stala žena s titulmi z najprestížnejších svetových univerzít.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kniha mesiaca september: Vzdelaná od Tary Westoverovej Čítajte

Stella Lanová nie je dobrá vo vzťahoch. Dokáže predvídať zákaznícke správanie pomocou zložitých algoritmov a má kráľovský plat, má však Aspergerov syndróm a trpí sociálnou úzkosťou. Keďže chce získať cvik, najme si profesionálneho spoločníka Michaela, ktorý ju má naučiť všetko o randení a sexe.

Hlavnou hrdinkou knihy od obľúbenej francúzskej autorky je Hortenzia, učiteľka tanca, ktorá má takmer štyridsať a má pocit, že jej život uniká medzi prsty. Čoskoro však zistí, že šťastie neprichádza len tak, ale treba oň zabojovať, aj keď rozhodnutia, ktoré k nemu vedú, nemusia byť jednoduché.

Ľahká oddychovka rozpráva príbeh spolubývajúcich Tiffy a Leona, ktorí sa do seba zaľúbia, aj keď sa nikdy nestretli. Tiffy totiž byt používa, keď Leon po nociach pracuje v hospici. V knihe sa striedajú kapitoly z pohľadu oboch hlavných postáv.

Francesca Rossiová, 19-ročná mafiánska princezná, je zaľúbená do Angela Bandiniho, dediča jednej z najvplyvnejších rodín chicagskej mafie. Je však donútená vydať sa za bezohľadného a pomstychtivého senátora Wolfa Keatona. Senátor chce zničiť mafiánsky syndikát, ktorého súčasťou je aj jej rodina...

Oddychové čítanie s trochou erotiky. V knihe od slovenskej autorky Michaely Zamari sa stretávame s Raven, ktorá je so svojím bratom Troyom na zaslúženej dovolenke v exotickej Malajzii. Oddych im však naruší tajomný cudzinec Wyatt, ktorý trvá na tom, že sú v nebezpečí a neštíti sa ničoho, aby ich ochránil. Raven si najprv myslí, že žiadne nebezpečie neexistuje, ale čo ak Wyatt hovorí pravdu?

Boyna možno poznáte ako autora kníh pre mládež, napísal však viacero kníh aj pre dospelých. Neviditeľné besy srdca sú tragikomickým príbehom Cyrila, geja, ktorý sa narodil 16-ročnej tínedžerke v extrémne konzervatívnom Írsku v 40. rokoch. V knihe sledujeme jeho cestu životom od detstva až po starobu na pozadí nepokojov v Írsku, hnutia za práva LGBTQ menšiny a ďalších významných udalostí.

Arthur a Ben sa spoznajú na pošte, kde Ben prišiel odoslať svojmu bývalému priateľovi jeho veci. Čo má pre nich vesmír pripravené? Snaží sa ich dať dokopy alebo naopak, rozdeliť ich?

Americká novinárka Ariel Levy si myslela, že si vybudovala život, po akom vždy túžila - bola úspešná, finančne zabezpečená, šťastne vydatá a tehotná. Náhle však o všetko prišla. V autobiografickom románe Ariel úprimne rozpráva o svojej kariére a živote, pričom sa nevyhýba ani témam závislosti či túžbe po materstve.

V tomto komiksovom románe stretnete stredoškolákov Charlieho a Nicka. Charlie je jediný vyoutovaný gej na škole, Nick je hviezdny športovec. Stretnú sa na spoločných hodinách, kde Nick zisťuje, že ho Charlie zaujíma viac, ako si myslel...

V tomto netradičnom spracovaní vidíme príbeh Trójskej vojny očami Patrokla, partnera legendárneho gréckeho hrdinu Achilla. Aj keď každý fanúšik gréckej mytológie vie, ako sa to celé skončí, tento príbeh o láske a vojne rozhodne stojí za prečítanie.

Kniha Gágaji, táraji a prďúsi vás prevedie najvýznamnejšími udalosťami slovenskej politiky od novembra 1989 až po súčasnosť. Každému obdobiu je venovaná samostatná kapitola s komentárom Sama Marca a tými najvýznamnejšími výrokmi jednotlivých politikov.

Prekladateľ a najznámejší slovenský autobusár Ondrej Sokol sa vracia s ďalšími historkami o vození Nórov. Dozviete sa napríklad, ako sa šoférujú ekologické hybridy v extrémnych severských podmienkach či prečo jazdiť MHD nemusí byť až taká výhra, dokonca ani v Nórsku.

Internetový projekt Lovci šarlatánov vznikol v roku 2013 ako reakcia na rôzne medicínske nezmysly, ktoré sa šíria slovenským internetom. V knihe nájdete tie najznámejšie medicínske nezmysly s vysvetleniami, prečo tieto veci nefungujú. Zisíte tiež, ako fungujú epidemiologické štúdie či aké sú najčastajšie argumentačné chyby, ktorých sa dopúšťajú obhajcovia alternatívnej medicíny.

Poviedky jednej z najznámejších brazílskych spisovateliek vychádzajú prvý raz v slovenčine. V knihe nájdete všetkých 85 jej poviedok, ktorých hrdinky sa menia zarovno s tým, ako dospieva a starne aj samotná Clarice.

Päťdielna kolekcia štyroch románov a množstva poviedok s Sherlockom Holmesom je ideálnym darčekom pre milovníkov anglickej detektívky, ktorí nemajú veľa času.