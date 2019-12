9 kníh, ktorými na Vianoce určite urobíte radosť predškolákom

Atlasy aj srdcervúce príbehy.

16. dec 2019 o 11:12 Jana Husárová

V našom knižnom klube pravidelne odporúčame zaujímavé knihy pre dospelých čitateľov. Keďže sa však blížia Vianoce, rozhodli sme sa vám ušetriť čas behaním po kníhkupectvách a listovaním v stovkách kníh.

Naposledy sme vám priniesli výber ideálnych kníh pre najmenších čitateľov:

Dnes sme vybrali knihy, ktoré pod stromčekom určite ocenia predškoláci a mladší školáci:

Odporúčaný vek: 5+

O čom kniha je?

Keď sa narodí vo vodníckej rodine malý vodníček, je to udalosť, ktorá si zaslúži poriadnu oslavu. A tak sa schádza celá široká vodnícka rodina, aby ho privítala.

O pár strán neskôr už vodníček pláva po rybníku so svojím kamarátom, kaprom Cypriánom. Priatelia spolu preskúmavajú podmorský svet, no ten vodníčka čoskoro omrzí a rozhodne sa vydať na prieskum pevniny.

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

Knižka s milými príbehmi je ideálnym spoločníkom na čítanie pred spaním. Text je písaný veľkými písmenami, takže je vhodný pre začínajúcich čitateľov. Rozprávky sú navyše doplnené krásnymi farebnými ilustráciami Noémi Ráczovej.

Odporúčaný vek: 6+

O čom kniha je?

Väčšina z nás má holuby za otravné stvorenia, ktoré poletujú po uliciach a špinia chodníky. Lubo je tiež holub, no vôbec nie je obyčajný a už vôbec nie otravný. Poštového holuba jeho chovateľ Rudo učí pretekať, zatiaľčo jeho vnuk sa ho snaží naučiť všelijaké výmysly.

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

Veselá kniha je príjemným a oddychovým čítaním, ktoré deti vedie k vzťahu k prírode a zvieratám. Je plná krásnych ilustrácií a humorných príhod.

Odporúčaný vek: 6+

O čom kniha je?

Kalle je celkom obyčajný sedemročný chlapec. Vlastne by ste ho ani nerozpoznali od Ulfa, jeho kamaráta. Predsa však majú niečo odlišné - Kalle nemá starého otca. Takého, ktorý varí horúcu čokoládu, je prasačie paprčky a bráva svojho vnuka na rybačku.

Ulf takého deda má a ako správny kamarát sa rozhodne Kallovi nájsť starého otca, ktorý by bol iba jeho. A tak sa jedného dňa chlapci vyberú do domova dôchodcov, kde objavia starčeka Nilsa, s ktorým zažijú nejedno dobrodružstvo.

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

Vieš pískať, Johanna? je dojemná kniha s krásnym posolstvom, že i človek, ktorý sa môže cítiť starý a nepotrebný, môže znova nájsť svoj zmysel života vďaka otvorenému detskému srdcu. Kniha zároveň ukazuje nenahraditeľnú úlohu starých ľudí v živote detí.

Odporúčaný vek: 6+

O čom kniha je?

Kaj a Gerda sú malí kamaráti, ktorých priateľstvo prešlo ťažkou skúškou. Jedného dňa totiž Kaja začarovala snehová kráľovná a uniesla ho do svojho kráľovstva. Chlapec odvtedy nedokázal cítiť lásku, lebo jeho srdce zamrzlo ako kus ľadu.

Gerda, odhodlaná kamaráta zachrániť, sa vydáva na ďalekú a náročnú cestu do snehového kráľovstva. Podarí sa jej Kaja nájsť a objaviť recept na odstránenie kúzla?

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

Príbeh inšpirovaný rozprávkou Hansa Christiana Andersena je tou pravou rozprávkou, ktorá vyčaruje zimnú náladu. Knižka je doplnená krásnymi ilustráciami Charlotte Cooke.

Odporúčaný vek: 6+

O čom kniha je?

Mať otca vymýšľajúceho počítačové hry a mamu krásnu ako princezná môže na prvý pohľad pôsobiť ako skvelá kombinácia rodičov, s ktorými nikdy nebude nuda, no skúste sa na to spýtať Eliáša a porozpráva vám svoje. Ocko sedí do noci pri počítači a mama má večne kopu povinností. Na hru s Eliášom nemá nikdy čas.

Veci sa zmenia až príchodom záhadného vajíčka, ktoré Eliáš nájde na okraji malého jazierka. Dúfajúc, že sa z neho vyliahne malý vtáčik, vezme Eliáš vajíčko domov a začne sa oň starať. Na jeho prekvapenie sa onedlho z vajíčka "vyliahne" babička. Neobyčajná osôbka prinesie do Eliášovho života veľa humorných situácií a zábavy, po ktorej Eliáš tak túžil.

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

Vďaka knihe si možno aj vy uvedomíte, že to najdrahšie, čo môžete darovať svojim deťom, je váš čas.

Odporúčaný vek: 6+

O čom kniha je?

Alfi, ôsmy syn Gašpara Cibuľu, bol od narodenia vytláčaný staršími bratmi. Keď sa delila torta na narodeniny jeho brata Vznešemíra, neušiel sa mu ani kúsok. Vznešemír mal oproti Alfiemu výsostné postavenie - bol totiž siedmym synom siedmeho syna a ten mal podľa povery vyraziť do sveta a nájsť princeznú spolu s veľkým bohatstvom. No Vznešemír bol všetko možné, len nie dobrodruh.

Keď ho mama vyslala do sveta spolu s mladším Alfiem, ktorý mu mal byť nápomocný ako nosič batožiny, neovplýval veľkým nadšením. Našťastie tu bol Alfie, ktorý sa rozhodol zobrať veci do vlastných rúk a vydať sa za dobrodružstvom i proti vôli brata.

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

V knihe plnej dobrodružstiev sa zaujímavo kombinuje súčasný a rozprávkový svet. Chvíľu máte pocit, že sa príbeh odohráva v súčasnosti a zrazu vhupnete do sveta fantázie a smejete sa na Alfieho mame, ktorá túži po rozprávkovom bohatstve, či na lenivom Vznešemírovi, ktorého viac ako princezná trápi to, čo bude mať na obed.

Odporúčaný vek: 6+

O čom kniha je?

Kniha z edície Stonožka zavedie malých čitateľov do rodiny Bubákovcov. Nie, nie sú to strašidlá. Je to celkom obyčajná rodina s otcom, mamou a deťmi. Obyčajná však ostane len do momentu, keď sa okolo nej začnú ozývať čudesné zvuky.

Na svedomí ich má rodinka strašidielok, ktorá sa sťahuje do ich blízkosti. Strašidielka musia byť opatrné, pretože nesmú byť prezradené, inak zmiznú naveky.

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

"V nápaditej a vtipnej knihe s krásnou grafickou úpravou vymyslela Halka Marčeková strašidielkam celkom nový zmysel života, ktorý pri spoločnom večernom čítaní pobaví i zahreje. Knihu by som darovala deťom, ktoré vedia, že so strašidlami sa dá skamošiť," hovorí dramaturgička a spisovateľka Zuzana Štelbaská.

Odporúčaný vek: 6+

O čom kniha je?

Máte doma malého vedca? Potom siahnite po knihe, ktorá ponúka širokú škálu pokusov z oblasti fyziky, biológie či chémie. Deti sa naučia, ako vyrobiť neviditeľný atrament, sopku či svietiaci sliz. Pomocou krásne ilustrovaných návodov zistia, ako postaviť hmyzí hotel alebo ako založiť dážďovkovú farmu.

Ak ich viac zaujíma fyzika, môžu skúsiť postaviť katapult z penových cukríkov, raketu z PET fľaše, ale i padák pre núdzové pristátie obľúbeného plyšáka. Všetky postupy sú znázornené ilustráciami i stručnými popismi, aby boli pochopiteľné a ľahko zrealizovateľné.

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

Tu postačia dve slová: škola hrou.

Odporúčaný vek: 6 +

O čom kniha je?

V atlase nájdete svet rozdelený na jednotlivé kontinenty, štáty a ich hlavné mestá. Samozrejmosťou sú krásne obrázky pamiatok, zvierat či kultúrnych zaujímavostí.

Prečo ju darovať vášmu predškolákovi?

Výhodou atlasu je, že prevláda grafická časť nad textovou, takže deti síce dostanú dostatok informácií, no nie sú nimi zahltené natoľko, aby ich to od listovania v atlase odradilo.

