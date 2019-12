25 bizarností, ktoré naozaj povedal Hlina Kotlebovi v televízií

Aj vy ste sa tešili na politické súboje?

10. dec 2019 o 9:30 Viktor Hlavatovič

Boj o percentá vo februárových voľbách je už v plnom prúde a diváci môžu každý víkend stráviť niekoľko hodín pri debatách a politických súbojoch. V jednom z nich sa stretol líder Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Alojz Hlina spolu s predsedom extrémistickej ĽSNS Marianom Kotlebom a exministrom a lídrom strany Dobrá voľba Tomášom Druckerom.

Reč bude dnes hlavne o prvých dvoch pánoch. Možno je to aj kvôli tomu, že Drucker bol menej zhovorčivý, určite je to však pre nadmernú zhovorčivosť Alojza Hlinu. Neostalo však len pri tom...

Hlina doslova zbombardoval Kotlebu urážkami.

Všetko sa udialo v nedeľu 8. decembra na televíznych obrazovkách RTVS v relácii O 5 minút 12, kde mali prísť lídri politických strán diskutovať o ich programoch a aktuálnych témach.

Do diskusie bol prvýkrát pozvaný aj Alojz Hlina z KDH, ktorý uštedril svojmu politickému oponentovi z ĽSNS niekoľko trefných (a niekedy až nepríjemných) rán. Témou bola jeho údajná aféra so študentkou, vytetované nacistické symboly na telách jeho poslancov, či ničnerobenie v parlamente.

Toto všetko naozaj Hlina povedal Kotlebovi v diskusii na RTVS:

O kotlebovcoch...

H: Naozaj to nakoniec vyzerá tak, že Kočner zachránil týchto úchylákov.

H: Tuná kolegovia mali na osemdesiatdvojke nejakého sociopata, ktorý mal na hrudi vytetovaný vchod od Osvienčimu.

H: Týchto úchylákov mali dávno rozpustiť.

H: Títo ľudia sa len nejakým omylom dostali do slovenskej politiky a rozprávajú tu, čo to tu rozprávajú.

O údajných nerestiach...

H: Tuná kolega, nielenže má obsesiu v uniformách, ale dokonca mladistvé sa mu páčia.

H: Viete, musel sa stať učiteľom, aby si našiel frajerku. To je presne, že čo ste im v tom kabinete ukazovali? Čo, biceps? Brucho? Niečo pod tým? Viete...

H: Chlap má 35 rokov, býva v mama hoteli a obťažuje tam 16-ročnú študentku niekde v kabinete.

O Národnej kriminálnej agentúre...

H: Tieto voľby budú ťažké a ja sa bojím, že NAKA zobrala na seba úlohu reklamnej agentúry. Dostať obvinenie tri mesiace pred voľbami môže pomôcť tomu, koho obvinia.

Ako (ne)seberovnému...

H: Ja poznám takých ako vy. Viete, takých sme posielali pre šumienku.

H: Pššššt, kľud. Ja som vám neskackal do reči.

O tom, čo majú spoločné s Kollárom...

H: Mi to nesedí ani na tradičnú rodinu. Viete, to sú najväčší bojovníci, dvaja najväčší úchyláci, Kollár s Kotlebom. Rozumiete, najväčší bojovníci za tradičnú rodinu.

O krížiku...

H: Viete, toto sú všetko... Tradičná rodina fakt jak vyšitá. Krásny krížik na hrudi. Veľký. Ešte väčší ste si mohli dať.

K: Mohli ste si daťaj vy pán Hlina...

H: Prečo by som... Viete, ja ho mám v srdci. Ja ho nepotrebujem mať tak zavesený ako vy, pane zlatý.

A zas o ĽSNS...

H: Viete kolega, vy ste mal vystúpiť v rozprave. Veď čo to je za klub, celé ĽSNS. Naozaj to je partia úchylákov, ktorí nič nevedia. Nevedia na počítači robiť.

H: Títo čo urobili? Veď sa nevyjadrili vôbec k rozpočtu. Tuná mudruje niečo o nejakom dlhu, mu niekto poradil, čo má rozprávať. Prečo ste nevystúpili v rozprave v parlamente, k štátnemu rozpočtu?

H: Zobrali ste 5 miliónov euro od štátu. Päť miliónov euro stála tento štát vaša činnosť.

H: Kto to zarobí, prosím vás? A ešte takýchto musíme živiť...

O treske...

H: Prosím vás, čo tam robíte? Napchávate sa tou treskou, opasení ste celí, že vám gombíky pukajú na košeliach, však ste mali vystúpiť...

O predaji tričiek v zľave...

H: Tu chcú rekonštruovať 139 nemocníc - a za čo? To z čoho vyrobíte? Z toho predaja tričiek s osem osem percentnou zľavou?

O svojich pocitoch...

H: Nehnevajte sa, ja som prvýkrát v tejto relácii a vedľa mňa postavíte tohto barového vyhadzovača...

H: Tuná musím odpovedať takýmto nešťastníkom...

Zas o tom istom...

H: Lepšie nedoštudovaný agronóm ako tak vyštudovaný, ako vy. V kabinete ukazujúci neviem čo deťom.

Odbočka o pečienke...

H: Transplantovať pečienku... pečeň vám nebudú v Gelnici. Ja by som si ani nedal v Gelnici transplantovať pečeň. Prepáčte, pri všetkej úcte ku Gelnici, nebol by som si celkom istý, že tam sú tí najlepší.

O percentách...

H: Najskôr začali bojovať proti Židom, bolo to na jedno percento. Potom dali Cigánov, Rómov, to ich trošku vyhnalo, a teraz majú chuť ešte zväčšiť ten tábor priateľov, tak idú proti liberálom. Viete, toto je presne to, účelové politické pokrytectvo. Niečo nechutné...

Na záver...

H: Ja neviem, či by sa oni povyzliekali niekde na kúpalisku, že by človek zistil, že ako sú vlastne potetovaní.

H: Toto sú fašisti, úchylní fašisti.