Politikov sme zamaskovali za Mikulášov. Viete, kto sa skrýva pod bradou?

Uvidíme, či ich tak dobre poznáte.

6. dec 2019 o 12:00 Viktor Hlavatovič

Dnes je 6. decembra a v našom adventnom kalendári si môžete otvoriť ďalšie politické prekvapenie:

Dostali ste ráno do čižmy darček od Mikuláša? Ak nie, možno to bude tým, že sa nám tu rozmohol gang falošných ujov v červenom. Dnes môžete v našom kvíze hádať, ktorých politikov sme do kostýmu Santa Clausa zamaskovali!

