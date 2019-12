Osem výrokov z nového videa Smeru, pri ktorých sme mali trápny pocit

A komu tím prospějete, co?

4. dec 2019 o 13:39 Viktor Hlavatovič

Ak ste si nevšimli začiatok predvolebnej kampane strany SMER-SD, v krátkosti vám ju zhrnieme. Pred nedávnom strana zmenila logo a predstavila svetu nový plagát o "Zodpovednej zmene", na ktorom kraľuje Peter Pellegrini. Viac informácií o novom vizuáli sme vám už priniesli v samostatnom článku:

To, však určite nie je všetko. Spolu s kampaňou vydala strana SMER-SD aj video, v ktorom hrá hlavnú úlohu taktiež ich jednotka na kandidátke.

Video nie je vhodné pre mladého diváka.

Vizuál je veľmi národný a sociálny, plný krojov, pamiatok, no nechýba ani množstvo snímok z protestov, revolučných záberov z Británie či kahancov horiacich pre Jána a Martinu. Samozrejme, ani premiér.

Začiatok je priam dramatický. Peter Pellegrini vychádza z tmavej uličky a rozpráva. O čom? Tak ako na plagátoch a biloardoch, ktoré zaplavili Slovensko, hovorí o zmene, ktorá musí nastať. Ale nie len o nej... A práve tieto ďalšie myšlienky sme vám zhrnuli.

Z celého videa Petra Pellegriniho sme vybrali 8 výrokov, ktoré nás zaujali:

1. Dnes sú pred nami zložité časy. Turecký prezident hrozí Európe miliónmi utečencov. Svetové médiá hovoria o ďalšej kríze a chaos v Británii okolo Brexitu ohrozuje celú európsku ekonomiku.

V pocaste Dobré ráno sa nedávno Tomáš Prokopčák a Lucia Praus rozprávali aj o tom, že nový SMER-SD sa vriacia k starým témám: znovu utečenci, znovu zlé médiá, znovu nezodpovední a nebezpeční... samozrejme, tí ostatní.

"Čo to teda Smer spravil, o čom sa nás snaží presvedčiť, čo je to za kampaň a či by sme jej mali veriť?" pýtajú sa v podcaste Dobré ráno.

2. Vražda dvoch mladých ľudí vyplavila emócie a rozdelila Slovensko.

V rannom podcaste Denníka SME s názvom Dobré ráno sa 5. novembra preberá aj téma termínu volieb, ktorý je blízky výročiu smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Ako veľmi sa táto tragédia podpíše pod predvolebnú kampaň a či sa budú strany vymedzovať voči Smeru a Robertovi Ficovi, sa dozviete sa v podcaste:

3. Deštruktívna opozícia a niektoré spolitizované médiá šíria výlučne negatívne správy.

K tejto téme si len pripomeňme, že Robert Fico nazval novinárov špinavými protislovenskými prostitútkami":

4. Aj kvôli tomu na seba len na seba navzájom pokrikujeme a urážame sa.

Videli ste už najnovší príspevok na facebookovej stránke SMER-SD? Držte sa.

5. Všetci cítime, že takto to ďalej ísť nemôže. Slovensko po desaťročiach opäť potrebuje zmenu.

Bude na to stačiť nové logo, nový plagát a Pellegrini? Najlepšie vtipy na túto tému si prečítate nižšie:

(zdroj: Facebook - Zomri/Samuel Lasky)

6. Máme však dve možnosti tejto zmeny. Jedna z nich je nezodpovedná a nebezpečná.

S (poďla ich slov) nebezpečnou opozíciou si neraz skočia do vlasov aj pred televíznymi kamerami:

7. Už sme začali so silnými sociálnymi opatreniami i zlepšovaním nášho zdravotníctva.

Ku zdravotníctvu len toľko:

8. Meníme zákony, aby spravodlivosť platila pre všetkých.

Veľkou témou posledných týždňov je bezpochyby aj nový zákon o 50-dňovom moratóriu pred voľbami. Vďaka nemu by sa verejnosť nedozvedela predbežné poradie strán a médiá by mali zakázané zverejňovanie akýchkoľvek prieskumov spojených s voľbami.

A práve na túto tému za snažia cez slzy zabávať ľudia na internete, ktorí porovnávajú Slovensko s najzaostalejšími krajinami:

