Fico, Babiš aj hystoryk. Tričká, ktoré môžu byť originálnym vianočným darčekom

Nevieme sa vyjadriť, nie sme tričko.

3. dec 2019 o 14:23 Viktor Hlavatovič

Dnes je 3. december, čo znamená, že si môžete otvoriť ďalšie prekvapenie v našom politickom adventnom kalendári.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Advent? Tento rok aj vizuálne. Zabavte sa s nami na politikoch a vyhrajte Čítajte

Dnes vám dáme tipy na darčeky pre ľudí, ktorí svoj politický názor radi vyjadrujú tričkami.

Aj tento rok sme našli množstvo politických tričiek zo Slovenska aj Česka, ktorými dáte celému svetu najavo, čo si myslíte o aktuálnych spoločenských problémoch a politikoch. Nechýbajú v nich narážky na extrémistov, českého premiéra Babiša, kapitána Danka a iných slovenských politikov.

Kúpou trička podporíte investigatívne projekty slovenských novinárov a novinárok prostredníctvom Fondu investigatívnej žurnalistiky.

(zdroj: kompot.sk)

Satiricky na februárové udalosti na Slovensku reaguje ešte jedno tričko, ktoré sa odvoláva aj na tohtoročnú kauzu okolo aplikácie Threema.

(zdroj: kompot.sk)

Motív vhodný pre všetkých maznákov a ľudí, ktorí si zaslúžia hýčkanie. Možno jedno kúpila aj Zsuzsová Glváčovi.

(zdroj: merch.sk)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Glváč posielal selfie Zsuzsovej. Internet sa s ním nemaznal Čítajte

Tak ešte jedno pre maznákov. Tu už popis nie je potrebný.

(zdroj: merch.sk)

Pre tých, ktorí podľa niektorých členov cirkvi smrteľne zhrešili a volili v prezidentských voľbách Zuzanu Čaputovú. Vhodné aj na pobyt v pekle.

(zdroj: merch.sk)

Séria tričiek od Zomri, ktorá obsahuje grafiky ku všetkým najzaujímavejším kauzám za posledné obdobie. Nechýba Fico, Harabin, Danko, Bugár či Kaliňák a s nimi ich najlegendárnejšie hlášky.

(zdroj: merch.sk)

Ak aj ty platíš študentom vlaky ZADARMO, deťom obedy ZADARMO či koncesionárske poplatky pre dôchodcov ZADARMO, musíš si kúpiť (za peniaze) toto tričko. Aby ľudia vedeli.

(zdroj: merch.sk)

Pre všetkých obdivovateľov stožiarov, výložiek a nových spôsobov vetnej skladby.

(zdroj: www.gomerch.sk)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok 7 vecí, ktorými by mohol Andrej Danko ozdobiť svoj stožiar Čítajte

Ak vám už nestačí každý deň rovnaká fotka Milana Uhríka spolu s jeho denným komentovaním udalostí, ku ktorým sa nevie vyjadriť, siahnite po tomto tričku. Aj keď nie ste tričko.

(zdroj: www.gomerch.sk)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mémcyklopédia #1: Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nie som historik Čítajte

V roku 2060 v politike nebudem... tento rok už nie je síce Robert Fico prvým na kandidátke strany, no ak si naozaj myslíte, že sa jeho odchodu z politiky do roku 2060 dožijete, choďte do toho.

(zdroj: www.gomerch.sk)

O legendárnom výroku nášho expremiéra už očividne počuli aj v susednom Česku. Práve tam vznikol nápad na tričko, ktoré zaujme aj mixovaním češtiny a slovenčiny. Ktovie, čo tým chcel autor povedať...

(zdroj: www.t-shock.eu)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Premiér Fico dojal východniarov. Vyhlásil, že na východe Slovenska nič nie je Čítajte

U bratov Čechov majú tiež "obľúbené" politické osobnosti a jednou z nich je práve prezident Miloš Zeman. Preto vzniklo toto tričko.

(zdroj: www.t-shock.eu)

Toto tričko tiež nevzniklo na Slovensku. Ale ako hovorí Attila Végh, prajeme Čechom, aby sa im ich spln senil.

(zdroj: www.t-shock.eu)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Keď všetci kradnú, len ty čerpáš. Najlepšie vtipy o protestoch proti Babišovi Čítajte

Tričko s podobnou tematikou. Toto heslo bolo obľúbené najmä na koncertoch protestoch na Letnej v Prahe.

(zdroj: www.t-shock.eu)

Súvisiaci článok