12 filmových noviniek, ktoré nám spríjemnia záver roka

Z vianočných trhov môžete ísť do kina na Star Wars či Jumanji.

2. dec 2019 o 12:16 Dominika Chrastová

1. Šťastný nový rok

Štyri kamarátky sa stretnú na tradičnej lyžovačke vo Vysokých Tatrách. Každá z nich má problémy v súkromí, Hanu navyše opustil neverný priateľ. Ich životy v slovenských horách ešte viac zamotá bohatý majiteľ hotela a jeho šofér, ktorí si vymenia identity.

Na silvestrovské oslavy sa s Táňou Pauhofovou a Jánom Koleníkom naladíme už 5. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/BsOVlYzCnXE

2. Zbohom, synu (Di jiu tian chang)

Niektoré stretnutia sú len na chvíľu, niektoré rozlúčky môžu zabrať celý život. Rodinná sága zachytáva transformáciu čínskej spoločnosti prostredníctvom príbehu manželského páru zasiahnutého osudovou tragédiou.

Dej sleduje svojich hrdinov v priebehu troch desaťročí, a to od čínskej kultúrnej revolúcie až po problematický turbokapitalizmus krajiny. Viac sa dozvieme 5. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/LyKxolCxoVc

3. Parazit (Gisaengchung)

Čierna komédia z Južnej Kórey sleduje chudobnú, ale prefíkanú štvorčlennú rodinu a jej pokusy infiltrovať sa do bohatej domácnosti podnikateľa Parka. Čo sa stane, keď sa stretnú dva odlišné svety?

Film získal Zlatú palmu na tohtoročnom festivale v Cannes. Mnohí ho dokonca označili za najzábavnejšieho víťaza od obdobia Pulp Fiction. Či zaslúžene, môžeme sami posúdiť už 5. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/AXn4Will3aU

4. Drobné bájky (Apró mesék)

Ešte mesiace po druhej svetovej vojne panujú v Maďarsku chaos a neistota. To však vyhovuje podvodníkovi na úteku z Pešti. Útočisko mu poskytne záhadná žena, ktorá žije so synom hlboko v lese. Kým sa muž snaží vyrovnať so svojimi vojnovými démonmi, zamotá sa s ňou do mileneckého vzťahu. Jej manžel sa však môže kedykoľvek vrátiť z frontu.

Maďarská snímka, v ktorej si zahrala aj Vica Kerekes, príde do kín 5. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/hGWX6iP1RM8

5. Čierne Vianoce (Black Christmas)

Keď do univerzitného mestečka dorazí maskovaný zabijak, jeho obyvateľky budú mať na Vianoce len jedno želanie – prežiť. Horor, v ktorom potečie krv namiesto punču, nájdeme v kinách od 12. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/t9kXUQvl8xM

6. Jumanji: Ďalší level (Jumanji: The Next Level)

Spencer záhadne zmizol. Martha, Bethany a Fridge sa preto vrátia do hry, aby ho našli. Tentoraz však na nich v Jumanji číha omnoho viac nástrah. Už totiž nejde len o džungľu. Herný svet doplnili horúce púšte aj zasnežené pohoria. Postavy sa v Jumanji navyše neprebudia vo svojich telách.

Pokračovanie s Dwaynom Johnsonom dorazí do kín 12. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/ftqKDG_WMBM

7. Troll: Príbeh o chvoste (Troll: The Tale of a Tail)

Pokojné spolunažívanie v kráľovstve trollov Ervod je narušené, keď zlomyseľný Grimmer premení kráľa Groma na kameň a jeho chvost ukryje v Zakázanom lese. Podľa starodávneho proroctva je princ Trym jediným trollom, ktorý môže všetko napraviť. Má na to však len tri dni.

Animovaný film od tvorcov obľúbeného Shreka a postavičiek z Madagaskaru nájdeme v kinách od 12. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/7H7swbjV234

8. Star Wars: Vzostup Skywalkera (Star Wars: The Rise of Skywalker)

Po dvoch rokoch sme sa dočkali ďalšieho a tentoraz záverečného dielu Star Wars, v ktorom sa zrodia nové legendy a odohrá sa posledný boj za slobodu galaxie.

Chewbaccu a obľúbené postavy v podaní Daisy Ridley a Adama Drivera uvidíme v kinách už 19. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/8Qn_spdM5Zg

9. Maskovaní špióni (Spies in Disguise)

Superšpión Lance Sterling a vynálezca Walter Beckett sú úplné protiklady. Ich najnovšia misia si však vyžaduje, aby spojili svoje sily, keďže Lancea treba zamaskovať na holuba.

Hlavným postavám v origináli animovaného filmu prepožičali svoj hlas Tom Holland a Will Smith. V kinách nájdeme novinku od 26. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/5AevBjb58uA

10. Amundsen

Posledný Viging. Muž, ktorý nevedel byť druhý. Aj takto označovali Roalda Amundsena, ktorý predbehol Roberta Scotta a dobyl južný pól ako prvý.

Celovečerná snímka zachytáva nielen Amundsenove neuveriteľné výpravy do nepreskúmaných ľadových pustatín či polárne lety vzducholoďou, ale odhaľuje aj jeho súkromie a kontroverznú osobnosť. Všetky detaily uvidíme už 26. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/pDFVgOhxY5w

11. Antalógia mesta duchov (Répertoire des villes disparues)

Québeckou dedinou otrasie smrť dvadsaťjedenročného Simona. Príchod psychologičky však pragmatická starostka odmieta. Podľa nej sa uzavretá komunita, ktorú tvorí len dvesto pätnásť obyvateľov, dokáže s tragédiou vyrovnať aj sama.

Metaforické rozprávanie o ľudskom strachu z „iného“ príde do kín 26. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/mkNCM9fvptM

12. Môj príbeh

Elizabeth sa pre lásku vzdá svojej úspešnej kariéry baletky. Život s daným mužom sa však čoskoro zmení na peklo. Keď jej poraní tvár, nasleduje dlhá liečba, počas ktorej sa Elizabeth utápa v beznádeji a alkohole.

Napokon s pomocou kamarátok a nového nápadníka opäť nájde zmysel vo svojej každodennosti. Jej manžel by sa k nej však rád vrátil. Ako tento príbeh natočený podľa skutočných udalostí dopadol, zistíme 26. decembra.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/0Zsyq_cBhFA

Súvisiaci článok